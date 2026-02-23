Pertandingan Liga MX ditunda setelah tentara Meksiko menewaskan bos kartel di dekat kota tuan rumah Piala Dunia 2026, Guadalajara

Setelah kematian pemimpin kartel, kekerasan balasan meletus di seluruh wilayah. Anggota kartel dilaporkan melakukan pembakaran kendaraan dan blokade jalan utama di hampir selusin negara bagian Meksiko, menciptakan mimpi buruk logistik bagi tim dan penggemar. Blokade narkoba ini merupakan taktik umum yang digunakan oleh kelompok kriminal untuk menghambat pergerakan pasukan keamanan, tetapi seringkali mengakibatkan paralisis total pada jaringan transportasi sipil.

Meskipun kekacauan, beberapa acara olahraga saat ini berusaha dilanjutkan sesuai jadwal. Turnamen tenis ATP Mexican Open yang digelar di Acapulco, Guerrero, masih dijadwalkan dimulai pada Senin. Panitia penyelenggara mengeluarkan pernyataan pada Minggu bahwa "operasi turnamen tetap berjalan normal."

Namun, dunia sepak bola tetap waspada karena situasi keamanan terus berkembang, dengan pejabat liga memprioritaskan keselamatan pemain dan penonton di atas kalender domestik.