Pertandingan Liga MX ditunda setelah tentara Meksiko menewaskan bos kartel di dekat kota tuan rumah Piala Dunia 2026, Guadalajara
Pertandingan ditunda karena operasi militer semakin intensif.
Keputusan untuk menunda pertandingan diambil setelah tentara Meksiko mengonfirmasi kematian Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG). Operasi tersebut berlangsung di Tapalpa, Jalisco, hanya dua jam perjalanan dari Guadalajara. Sepak bola Meksiko terhenti pada Minggu setelah empat pertandingan profesional ditunda akibat eskalasi operasi militer. Di Liga MX, pertandingan antara Queretaro dan Juarez FC dibatalkan dari jadwal, sementara "Clasico Nacional" yang bergengsi antara Chivas dan America di divisi utama wanita juga ditunda. Dua pertandingan di divisi kedua juga dibatalkan saat otoritas berusaha mengendalikan situasi yang memanas.
Gangguan luas berdampak pada perjalanan regional.
Setelah kematian pemimpin kartel, kekerasan balasan meletus di seluruh wilayah. Anggota kartel dilaporkan melakukan pembakaran kendaraan dan blokade jalan utama di hampir selusin negara bagian Meksiko, menciptakan mimpi buruk logistik bagi tim dan penggemar. Blokade narkoba ini merupakan taktik umum yang digunakan oleh kelompok kriminal untuk menghambat pergerakan pasukan keamanan, tetapi seringkali mengakibatkan paralisis total pada jaringan transportasi sipil.
Meskipun kekacauan, beberapa acara olahraga saat ini berusaha dilanjutkan sesuai jadwal. Turnamen tenis ATP Mexican Open yang digelar di Acapulco, Guerrero, masih dijadwalkan dimulai pada Senin. Panitia penyelenggara mengeluarkan pernyataan pada Minggu bahwa "operasi turnamen tetap berjalan normal."
Namun, dunia sepak bola tetap waspada karena situasi keamanan terus berkembang, dengan pejabat liga memprioritaskan keselamatan pemain dan penonton di atas kalender domestik.
Masalah keamanan mengancam tuan rumah Piala Dunia 2026
Kedekatan kekerasan dengan Guadalajara menjadi kekhawatiran utama bagi panitia penyelenggara FIFA. Kota ini saat ini dijadwalkan menjadi tuan rumah empat pertandingan selama turnamen yang diperluas pada bulan Juni, termasuk dua pertandingan yang melibatkan Korea Selatan. Tim-tim internasional lainnya seperti Spanyol, Uruguay, Kolombia, dan tuan rumah bersama Meksiko juga dijadwalkan bermain di kota tersebut. CJNG dianggap sebagai organisasi kriminal paling dominan di Meksiko, dengan perkiraan 19.000 anggota yang beroperasi di 21 dari 32 negara bagian di negara tersebut, dan sebelumnya telah ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh pemerintah Amerika Serikat.
Seorang juru bicara Lemus mengatakan kepada The Athletic pada Minggu bahwa kantor gubernur belum menerima komunikasi apa pun dari FIFA “yang seharusnya menjadi perhatian kami.” “Kami fokus pada pengendalian situasi,” kata juru bicara tersebut.
Ketidakpastian menyelimuti pertandingan persahabatan tim nasional.
Gangguan ini juga menimbulkan pertanyaan serius terkait jeda internasional. Tim nasional Meksiko saat ini dijadwalkan untuk menghadapi Islandia dalam pertandingan persahabatan pada Rabu di Stadion Corregidora di Queretaro. Hingga Minggu malam, Federasi Sepak Bola Meksiko belum mengambil langkah resmi untuk menunda pertandingan tersebut. Para penggemar menantikan pengumuman resmi apakah pertandingan El Tri akan tetap berlangsung atau apakah situasi keamanan akan memaksa penyesuaian lebih lanjut pada jadwal internasional.
Penundaan pertandingan wanita antara Chivas dan America patut diperhatikan mengingat rivalitas dan jumlah penonton yang biasanya besar dalam pertandingan tersebut. Dengan Guadalajara sebagai markas Chivas, keamanan kota tersebut tetap menjadi sorotan intens. Seiring mendekatnya Piala Dunia 2026, FIFA dan panitia lokal akan memantau respons pemerintah terhadap lonjakan kekerasan terbaru ini dengan cermat, berharap stabilitas dapat dipulihkan di salah satu pusat sepak bola paling bersemangat di Amerika Utara.
