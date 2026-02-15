Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Pertandingan grup Piala Dunia Inggris dan Skotlandia terancam batal akibat sengketa senilai £6 juta dengan FIFA terkait stadion
Mengapa Stadion Gillette tidak memiliki lisensi Piala Dunia?
Skotlandia dijadwalkan akan memainkan dua pertandingan pembuka mereka - melawan Haiti dan Maroko - di pantai timur Amerika Serikat. Inggris, di sisi lain, akan menghadapi Ghana di stadion berkapasitas 60.000 penonton di Massachusetts pada 23 Juni.
FIFA mungkin harus mencari alternatif karena perselisihan telah meletus antara badan pengatur sepak bola dunia dan pemerintah kota. Pejabat publik Foxborough menuntut FIFA membayar tagihan sebesar £6 juta ($8 juta) yang akan mencakup biaya tenaga kerja dan infrastruktur.
Kota tuan rumah bertanggung jawab untuk membiayai keamanan, keselamatan, dan perlindungan selama final Piala Dunia, dengan dana federal AS tersedia bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk menutupi biaya tersebut.
- Getty
Keluarga Kraft ingin FIFA menanggung biaya.
Keluarga Kraft, yang memiliki tim Patriots dan mengendalikan operasional di Gillette Stadium, mengklaim bahwa lapangan tersebut berada di bawah wewenang FIFA selama acara utama mereka. FIFA turut membantu mengawasi penggantian permukaan lapangan buatan dengan lapangan rumput baru.
Dewan Kota Foxborough percaya bahwa FIFA juga harus menanggung biaya lain dan bersikeras bahwa lisensi hiburan - yang diperlukan agar pertandingan kompetitif dapat berlangsung - “tidak akan diberikan” kecuali dana disediakan.
Ketua Dewan Bill Yukna mengatakan: “Kota ini akan mendukung permintaan dana untuk tenaga kerja dan beberapa item modal serta biaya. Dan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka seperti yang telah dibahas oleh dewan ini sebelumnya, izin tidak akan diberikan. Kami akan sangat jelas mengenai hal itu.”
Trump berjanji akan menarik acara olahraga dari kota-kota yang 'tidak aman'.
Penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia di Boston telah dipertanyakan oleh Presiden AS Donald Trump. Ia telah mengkritik Wali Kota Boston dari Partai Demokrat, Michelle Wu, dan mengeluarkan ancaman setelah protes pro-Palestina yang berujung pada kekerasan dan menyebabkan empat petugas polisi terluka. Trump mengatakan tentang jadwal pertandingan Piala Dunia: “Kami bisa membatalkan pertandingan tersebut. Saya mencintai warga Boston, dan saya tahu pertandingan sudah terjual habis. Tapi wali kota Anda tidak baik.”
Kantor Wu mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: “Boston merasa terhormat dan antusias menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia, dan kami menantikan kedatangan para penggemar dari seluruh dunia ke kota indah kami, tempat kelahiran kebebasan dan kota para juara.”
Trump menyatakan bahwa ia dapat menyatakan kota tuan rumah “tidak aman” jika terjadi masalah. FIFA menanggapi dengan menekankan bahwa hak penyelenggaraan ada di tangan mereka, bukan Presiden AS, tetapi Trump membalas setelah pertemuan dengan Gianni Infantino: “Jika seseorang melakukan pekerjaan yang buruk, dan jika saya merasa ada kondisi yang tidak aman, saya akan menelepon Gianni—ketua FIFA yang luar biasa—dan saya akan mengatakan, ‘Mari pindahkan ke lokasi lain,’ dan mereka akan melakukannya.”
- AFP
Fan Fests: Masalah-masalah lain yang perlu ditangani oleh FIFA
Masalah-masalah yang berkaitan dengan Boston tampaknya telah diselesaikan ketika jadwal resmi Piala Dunia diumumkan pada bulan Desember. Diharapkan akan tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
Namun, telah terungkap bahwa sejumlah kota tuan rumah mengancam akan membatasi jumlah hari di mana acara 'Fan Fests' turnamen akan dibuka untuk pendukung dari seluruh penjuru dunia.
FIFA telah mengklaim bahwa zona-zona tersebut akan dibuka sepanjang turnamen, memungkinkan penggemar untuk berinteraksi dan menonton aksi langsung, tetapi pejabat lokal telah membantah klaim tersebut - dengan pihak Boston menyatakan bahwa zona mereka dapat dioperasikan hingga "16 hari".
Inggris dan Skotlandia berharap agar semua masalah diselesaikan jauh sebelum pertandingan yang akan mereka ikuti di Gillette Stadium, dengan Tim Tiga Singa asuhan Thomas Tuchel dianggap sebagai salah satu favorit untuk meraih kejayaan global di tanah Amerika Utara.
Iklan