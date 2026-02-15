Pertandingan grup Piala Dunia Inggris dan Skotlandia terancam batal akibat sengketa senilai £6 juta dengan FIFA terkait stadion

Skotlandia dijadwalkan akan memainkan dua pertandingan pembuka mereka - melawan Haiti dan Maroko - di pantai timur Amerika Serikat. Inggris, di sisi lain, akan menghadapi Ghana di stadion berkapasitas 60.000 penonton di Massachusetts pada 23 Juni.

FIFA mungkin harus mencari alternatif karena perselisihan telah meletus antara badan pengatur sepak bola dunia dan pemerintah kota. Pejabat publik Foxborough menuntut FIFA membayar tagihan sebesar £6 juta ($8 juta) yang akan mencakup biaya tenaga kerja dan infrastruktur.

Kota tuan rumah bertanggung jawab untuk membiayai keamanan, keselamatan, dan perlindungan selama final Piala Dunia, dengan dana federal AS tersedia bagi mereka yang membutuhkan bantuan untuk menutupi biaya tersebut.