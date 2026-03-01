Pertandingan Finalissima antara Argentina dan Spanyol diragukan setelah Liga Bintang Qatar ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut

Dengan hanya 26 hari tersisa hingga kick-off yang dijadwalkan, suasana di seluruh Teluk Persia dipenuhi ketidakpastian. Laporan terkini menunjukkan bahwa ruang udara regional saat ini dibatasi, yang mempersulit logistik perjalanan bagi delegasi Spanyol dan Argentina. Meskipun Asosiasi Sepak Bola Qatar mengurus urusan domestik, Finalissima secara teknis diawasi oleh Komite Tertinggi negara tersebut. Pejabat tingkat tinggi ini akan memegang tanggung jawab akhir dalam menentukan apakah acara puncak ini dapat dilanjutkan atau pembatalan menjadi tak terhindarkan.

Komite Tertinggi diperkirakan akan memprioritaskan keamanan tim Spanyol dan Argentina di atas pertimbangan lain. Keputusan akhir mengenai nasib pertandingan akan sangat bergantung pada perkembangan ketegangan regional dalam beberapa hari ke depan. Rencana persiapan Spanyol khususnya terganggu, karena mereka juga berencana menggunakan jendela waktu tersebut untuk pertandingan persahabatan melawan Mesir. Untuk saat ini, kerangka logistik jeda internasional tetap bergantung pada situasi keamanan yang fluktuatif di Timur Tengah.