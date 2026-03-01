Getty
Pertandingan Finalissima antara Argentina dan Spanyol diragukan setelah Liga Bintang Qatar ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut
Asosiasi Sepak Bola Qatar mengumumkan penangguhan.
Keputusan ini secara langsung mempengaruhi penjadwalan pertandingan internasional di negara Teluk, membuat para penggemar dan pejabat bertanya-tanya apakah tim-tim besar akan bertanding sesuai rencana. Dalam komunikasi resmi, badan pengurus lokal mengonfirmasi penghentian total pertandingan. Asosiasi Sepak Bola Qatar mengeluarkan pernyataan mengenai "penundaan semua turnamen, kompetisi, dan pertandingan hingga pemberitahuan lebih lanjut." Penangguhan menyeluruh ini mencakup pertandingan liga domestik dan saat ini berlaku untuk semua acara internasional bergengsi yang dijadwalkan di wilayah tersebut, karena keselamatan atlet dan penonton menjadi prioritas utama bagi otoritas negara tuan rumah.
Pihak berwenang negara tuan rumah akan mengambil keputusan akhir.
Dengan hanya 26 hari tersisa hingga kick-off yang dijadwalkan, suasana di seluruh Teluk Persia dipenuhi ketidakpastian. Laporan terkini menunjukkan bahwa ruang udara regional saat ini dibatasi, yang mempersulit logistik perjalanan bagi delegasi Spanyol dan Argentina. Meskipun Asosiasi Sepak Bola Qatar mengurus urusan domestik, Finalissima secara teknis diawasi oleh Komite Tertinggi negara tersebut. Pejabat tingkat tinggi ini akan memegang tanggung jawab akhir dalam menentukan apakah acara puncak ini dapat dilanjutkan atau pembatalan menjadi tak terhindarkan.
Komite Tertinggi diperkirakan akan memprioritaskan keamanan tim Spanyol dan Argentina di atas pertimbangan lain. Keputusan akhir mengenai nasib pertandingan akan sangat bergantung pada perkembangan ketegangan regional dalam beberapa hari ke depan. Rencana persiapan Spanyol khususnya terganggu, karena mereka juga berencana menggunakan jendela waktu tersebut untuk pertandingan persahabatan melawan Mesir. Untuk saat ini, kerangka logistik jeda internasional tetap bergantung pada situasi keamanan yang fluktuatif di Timur Tengah.
Federasi dalam keadaan siaga tinggi terkait keamanan.
Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) dan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) dilaporkan telah berada dalam keadaan siaga tinggi sejak situasi mulai memburuk. Kedua organisasi saat ini sedang meninjau detail kontrak partisipasi mereka dan berkonsultasi dengan penyedia asuransi. Polis asuransi ini merupakan standar untuk perjanjian internasional berisiko tinggi dan dirancang untuk melindungi federasi dari kerugian finansial signifikan yang terkait dengan pembatalan pertandingan mendadak atau penundaan paksa akibat risiko keamanan yang tidak terduga.
Meskipun ada kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan Spanyol dan Argentina, belum ada komunikasi resmi dari badan pengatur kontinental. Diketahui bahwa baik UEFA maupun CONMEBOL belum menerima pemberitahuan resmi dari panitia penyelenggara Qatar mengenai pembatalan resmi. Keheningan dari badan-badan administratif besar ini menyiratkan bahwa negosiasi di balik layar mungkin masih berlangsung untuk menjajaki lokasi alternatif atau tanggal yang direvisi, meskipun jendela waktu untuk perubahan tersebut semakin sempit seiring mendekatnya hari pertandingan.
Peninjauan asuransi dan hukum sedang berlangsung.Seiring berjalannya waktu, tim hukum dari kedua federasi telah memulai tugas yang berat untuk meninjau perjanjian komersial mereka. Kedua organisasi telah mulai meninjau ketentuan kontrak Finalissima dan memeriksa cakupan polis asuransi yang biasanya melekat pada jenis perjanjian ini dalam kasus pembatalan. Polis-polis ini standar untuk pertandingan persahabatan bergengsi, tetapi jarang digunakan karena alasan konflik regional.Minggu depan akan menjadi krusial bagi Komite Tertinggi saat mereka mempertimbangkan prestise menjadi tuan rumah Finalissima melawan risiko yang semakin meningkat dalam membawa dua tim terkemuka dunia ke zona konflik aktif.
