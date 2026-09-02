Alex Todd
Diterjemahkan oleh
'Pertama kali di Inggris!' - Mengapa juara lima kali Reo Hatate menukar Celtic dengan Burnley
Burnley amankan kesepakatan Hatate
Burnley secara resmi mengumumkan perekrutan permanen gelandang tengah timnas Jepang Reo Hatate dari Celtic dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Turf Moor, yang menandai kepindahan profesional pertamanya ke sepakbola Inggris.
Hatate meninggalkan Glasgow setelah periode lima tahun yang sangat sukses, di mana ia memainkan lebih dari 190 pertandingan untuk Celtic. Kedatangannya menambah pengalaman sebagai pemenang beruntun yang sudah terbukti ke opsi lini tengah milik manajer Nicky Hayen untuk kampanye mendatang.
Pemain timnas Jepang itu menjadi rekrutan besar pada hari terakhir bursa transfer bagi klub asal Lancashire tersebut saat mereka terus memperkuat skuad.
- (C)Getty Images
Sangat antusias menghadapi tantangan di Inggris
Setelah merampungkan kepindahannya ke Turf Moor, Hatate mengungkapkan kegembiraannya karena mendapatkan tantangan baru di sepakbola Inggris. Gelandang itu menjelaskan niatnya untuk menggunakan pengalamannya yang luas demi membantu rekan-rekan setim barunya mencapai target mereka musim ini.
"Ini adalah kepindahan yang luar biasa buat saya," kata Hatate setelah menuntaskan transfernya pada hari terakhir bursa transfer. "Ini pertama kalinya saya bermain di Inggris dan ini adalah klub fantastis untuk saya bergabung."
"Saya berharap bisa membawa pengalaman dan pengetahuan saya ke ruang ganti serta membantu tim di lapangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan kami," tambahnya.
Masa penuh trofi di Celtic
Perjalanan Hatate dimulai di Universitas Juntendo sebelum ia bergabung dengan klub J1 League, Kawasaki Frontale, dengan mencetak 12 gol dalam 77 pertandingan. Ia pindah ke Skotlandia pada bursa transfer musim dingin 2021-22, meraih penghargaan man of the match pada debutnya sebelum mencetak dua gol melawan rival Rangers dua pekan kemudian.
Gelandang Jepang yang telah mengoleksi 11 caps itu kemudian menjuarai liga Skotlandia dalam setiap musim yang ia jalani di Skotlandia, dengan mengumpulkan lima trofi liga, dua Piala Skotlandia, dan dua Piala Liga Skotlandia.
Dua kali masuk dalam Tim Terbaik Tahunan SPL, Hatate meninggalkan Celtic setelah mencetak 33 gol di semua kompetisi selama waktunya di Glasgow.
- Getty Images Sport
Siap untuk debut di Turf Moor
Setelah seluruh dokumen rampung, Hatate akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di pusat latihan Burnley untuk mulai beradaptasi dengan sistem taktik Hayen.
Gelandang berpengalaman itu akan fokus membangun kebugaran pertandingan dan mengamankan tempatnya di tim utama di Lancashire.
Para pendukung Burnley akan menantikan debut pemain internasional Jepang itu saat klub melangkah maju mengejar target mereka musim ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami