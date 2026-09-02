'Pertama kali di Inggris!' - Mengapa juara lima kali Reo Hatate menukar Celtic dengan Burnley

Burnley secara resmi mengumumkan perekrutan permanen gelandang tengah timnas Jepang Reo Hatate dari Celtic dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Pemain berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Turf Moor, yang menandai kepindahan profesional pertamanya ke sepakbola Inggris.

Hatate meninggalkan Glasgow setelah periode lima tahun yang sangat sukses, di mana ia memainkan lebih dari 190 pertandingan untuk Celtic. Kedatangannya menambah pengalaman sebagai pemenang beruntun yang sudah terbukti ke opsi lini tengah milik manajer Nicky Hayen untuk kampanye mendatang.

Pemain timnas Jepang itu menjadi rekrutan besar pada hari terakhir bursa transfer bagi klub asal Lancashire tersebut saat mereka terus memperkuat skuad.