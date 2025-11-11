Getty/GOAL
"Pertahankan Robert Lewandowski!" - Tuntutan Tegas Lamine Yamal Kepada Petinggi Barcelona Di Tengah Rumor Transfer Harry Kane & Erling Haaland
Peran Lewandowski: Tidak selalu menjadi starter tetapi tetap produktif
Lewandowski, yang kini berusia 37 tahun, tidak dijamin menjadi starter bagi Barca musim ini - dengan Ferran Torres sering diplot untuk memimpin lini serang. Namun, ia berhasil mencetak hat-trick dalam penampilan terakhirnya, saat Tim Catalan membekuk Celta Vigo dengan skor 4-2, dan mencetak gol sebanyak 42 kali di semua kompetisi musim lalu.
Yamal dikatakan berpendapat bahwa kehadiran Lewandowski membuat hidupnya lebih mudah, karena lawan kurang memperhatikan ancaman nyata yang ia berikan di sisi sayap. Para rival menyadari perlunya mencoba dan menahan salah satu penyerang terbaik generasinya, yang berarti Yamal mendapat lebih banyak waktu dan ruang untuk melakukan aksinya.
Bagaimana Lewandowski membantu Yamal?
Lewandowski membantu mengurung pertahanan, sehingga Yamal dapat menerima lebih banyak umpan dan memberi pengaruh pada jalannya pertandingan di sepertiga akhir. Menurut El Nacional, hubungan antara dua pemain tersebut telah “menguat baik di dalam maupun di luar lapangan”. Yamal dikabarkan menganggap mantan bintang Bayern Munich itu sebagai "mentor", dengan adanya kesepahaman yang produktif di antara keduanya saat mereka berupaya menimbulkan masalah bagi lawan-lawan di La Liga dan Liga Champions.
Yamal sekarang ingin melihat Lewandowski tetap berada di Camp Nou setelah musim panas 2027, ketika kontrak sang striker berakhir. Dia dikatakan berpendapat bahwa tidak ada orang lain yang “lebih cocok untuk terus membina perkembangannya” sambil memberikan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan.
Lewandowski percaya masih bisa menjadi bintang untuk Barcelona
Lewandowski yakin masih banyak yang bisa ia tawarkan di Barca, dan mengatakan kepada ESPN tentang harapannya untuk masa depan: “Tidak penting berapa banyak gelar yang telah Anda menangkan. Yang terpenting adalah berapa banyak gelar yang ingin Anda menangkan. Dalam benak saya, saya tahu saya bisa meningkatkan banyak hal lagi."
“Saya cinta sepakbola, saya cinta tim ini, saya cinta klub ini. Saya masih merasa sangat sehat secara fisik. Saya tidak punya masalah dengan [usia] ini karena saya tidak merasakannya. Saya bangga bahwa saya akan berusia 37 tahun. Tetapi saya masih tahu bahwa saya bisa mencapai tujuan saya. Saya bisa membantu rekan satu tim saya karena saya masih ingin lebih.”
Namun, ada pembicaraan tentang Barcelona yang sedang mengincar pemain nomor 9 lainnya. Penyerang Norwegia Haaland, yang terikat kontrak di Manchester City hingga 2034, merupakan target jangka panjang. Terungkap pula bahwa kapten Inggris Harry Kane memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya di Bayern Munich yang dapat diaktifkan dengan harga sekitar £57 juta ($75 juta) pada tahun 2026.
Pilihan Barcelona: Lewandowski, Kane atau Haaland?
Mantan bintang Bayern Dietmar Hamann baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Kane bisa menjadi solusi sementara bagi Barca sambil menunggu kesempatan untuk merekrut Haaland: "Jelas mereka kesulitan mendaftarkan pemain, jadi saya tidak yakin mereka bisa mendaftarkan Haaland. Namun sekali lagi, hal ini mungkin akan terjadi beberapa tahun lagi."
"Tapi Lewandowski pergi ke sana, dan saya tidak menyangka dia akan mencetak gol sebanyak itu. Saya rasa Bundesliga paling mirip dengan Liga Primer dalam hal fisik. Setelah melewati usia 30, saya rasa mencetak gol di Spanyol mungkin sedikit lebih mudah daripada di Jerman atau setidaknya di Inggris. Jadi, saya bisa melihat itu."
"Dan jika itu hanya sementara, jelas itu solusi yang bagus karena kita tahu rekor Harry Kane. Dan dengan semua masalah keuangan yang mereka hadapi, mereka punya waktu tiga atau empat tahun untuk menyelesaikannya jika mereka ingin mencoba membawa Haaland ke Barcelona. Jadi, itu tentu saja sesuatu yang bisa saya lihat, ya.”
