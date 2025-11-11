"Pertahankan Robert Lewandowski!" - Tuntutan Tegas Lamine Yamal Kepada Petinggi Barcelona Di Tengah Rumor Transfer Harry Kane & Erling Haaland

Lewandowski yakin masih banyak yang bisa ia tawarkan di Barca, dan mengatakan kepada ESPN tentang harapannya untuk masa depan: “Tidak penting berapa banyak gelar yang telah Anda menangkan. Yang terpenting adalah berapa banyak gelar yang ingin Anda menangkan. Dalam benak saya, saya tahu saya bisa meningkatkan banyak hal lagi."

“Saya cinta sepakbola, saya cinta tim ini, saya cinta klub ini. Saya masih merasa sangat sehat secara fisik. Saya tidak punya masalah dengan [usia] ini karena saya tidak merasakannya. Saya bangga bahwa saya akan berusia 37 tahun. Tetapi saya masih tahu bahwa saya bisa mencapai tujuan saya. Saya bisa membantu rekan satu tim saya karena saya masih ingin lebih.”

Namun, ada pembicaraan tentang Barcelona yang sedang mengincar pemain nomor 9 lainnya. Penyerang Norwegia Haaland, yang terikat kontrak di Manchester City hingga 2034, merupakan target jangka panjang. Terungkap pula bahwa kapten Inggris Harry Kane memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya di Bayern Munich yang dapat diaktifkan dengan harga sekitar £57 juta ($75 juta) pada tahun 2026.