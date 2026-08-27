Luncurkan Seragam Baru, Persita Tangerang Pasang Target Papan Atas Di Super League 2026/27

Menyudahi musim 2025/26 di peringkat ke-11 dengan nilai 43, Presiden klub Ahmad Zaki Iskandar berambisi untuk memperbaiki posisi di musim baru dengan menargetkan bertengger di papan atas, sesuai dengan tema musim ini yaitu #STAYFOCU53D.

"Menyambut musim baru, semangat baru dan 'stay focus'. Karena tantangannya juga cukup tinggi musim ini. Banyak klub yang juga berbenah kemudian punya target yang juga tinggi semuanya. Jadi kita juga harus punya semangat. Alhamdulillah kita perpanjang pelatih kita Coach Pena. Karena kita selalu berprinsip bahwa musim kedua itu kalau kita perpanjang pelatih dia harusnya sudah tahu kekurangan dan kelemahan kita," kata Zaki.

"Target di Liga tentu saja papan atas tadi, delapan besar. Untuk League Cup kita akan mencoba berjalan sejauh mungkin. Karena hanya ada tujuh atau delapan pertandingan sampai ke final. Jadi kita coba nanti sambil berjalan," bebernya.