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Peluncuran Persita 2026/27Persita Tangerang
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Luncurkan Seragam Baru, Persita Tangerang Pasang Target Papan Atas Di Super League 2026/27

Persita
Super League

Persita Tangerang secara resmi memperkenalkan jajaran pelatih dan juga skuad dalam menyambut musim baru kompetisi BRI Super League 2026/27, di Novotel Tangerang, Kamis (27/8) siang WIB.

Menjalani musim keenam di kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Persita akan kembali dipimpin oleh pelatih asal Spanyol, Carlos Pena yang akan menjalani periode keduanya bersama Pendekar Cisadane.

Selain itu mereka juga sudah meresmikan nama baru seperti Alexander Ramalingom, Lucas Morais Do Santos, dan Tyronne Del Pino, yang akan bahu-membahu dengan skuad musim lalu, seperti Javlon Guseynov, Eber Bessa, hingga Hokky Caraka.

  • Peluncuran Persita 2026/27Persita Tangerang

    Target Papan Atas

    Menyudahi musim 2025/26 di peringkat ke-11 dengan nilai 43, Presiden klub Ahmad Zaki Iskandar berambisi untuk memperbaiki posisi di musim baru dengan menargetkan bertengger di papan atas, sesuai dengan tema musim ini yaitu #STAYFOCU53D.

    "Menyambut musim baru, semangat baru dan 'stay focus'. Karena tantangannya juga cukup tinggi musim ini. Banyak klub yang juga berbenah kemudian punya target yang juga tinggi semuanya. Jadi kita juga harus punya semangat. Alhamdulillah kita perpanjang pelatih kita Coach Pena. Karena kita selalu berprinsip bahwa musim kedua itu kalau kita perpanjang pelatih dia harusnya sudah tahu kekurangan dan kelemahan kita," kata Zaki.

    "Target di Liga tentu saja papan atas tadi, delapan besar. Untuk League Cup kita akan mencoba berjalan sejauh mungkin. Karena hanya ada tujuh atau delapan pertandingan sampai ke final. Jadi kita coba nanti sambil berjalan," bebernya.

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  • Carlos Pena - PersitaMAK

    Semangat Pena

    Pelatih Carlos Pena menyuarakan semangatnya dalam menyongsong musim baru dan mengutarakan optimismenya terhadap kemampuan skuad yang ia miliki saat ini. Meski demikian, Pena enggan gegabah, ia tetap menatap musim dengan fokus ke pertandingan yang ada di depan mata lebih dulu.

    "Kami sangat bersemangat. Semua orang di Persita menantikan musim baru. Setiap tahun akan menjadi sulit bagi semua orang. Semua tim akan menjadi lebih kuat. Tapi kami sangat bersemangat dan yakin dengan kemampuan kami," ujarnya.

    "Target utama saya adalah laga pertama di Liga. Ini adalah target utama saya. Kita harus langkah demi langkah. Laga pertama musim ini adalah di Yogyakarta melawan PSIM. Setiap musim akan menjadi sulit," ungkap Pena.


  • Peluncuran Persita 2026/27Persita Tangerang

    Pelajaran Penting Javlon

    Sementara itu, kapten tim Javlon Guseynov menekankan betapa pentingnya mengambil pelajaran dari musim lalu, di mana ia berharap seluruh pemain tidak mudah puas dengan hasil yang diraih, mengingat di mata Javlon persiapan Pendekar Cisadane sudah terbilang bagus saat ini.

    "Persiapan cukup bagus, menurut saya kita sudah siap untuk berkompetisi musim ini dan kita sangat senang karena kompetisi sudah dekat. Banyak pelajaran, yang penting tidak terlalu pikir nyaman keluar dari zona nyaman karena musim lalu di putaran pertama kita sudah nyaman itu yang pelajaran yang harus kerja keras fighting sampai akhir," tuturnya.

    "Dengan ambisi pemain profesional semua mau juara, tim lain juga mau juara jadi kita harus fokus setiap pertandingan, mulai dari awal sampai akhir, dan berjuang kerja keras setiap pertandingan dan hasil akan datang," jelas bek asal Uzbekistan itu.


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  • Peluncuran Persita 2026/27MAK

    Seragam Tempur Baru

    Di kesempatan yang sama, Persita juga meluncurkan jersey baru yang akan digunakan di laga kandang dan tandang Pendekar Cisadane musim ini. Untuk jersey kandang kali ini tampil lebih berani sebagai simbol kebangkitan. Warna ungu gelap dipilih sebagai identitas, kebanggaan, dan loyalitas klub yang berakar dari budaya Tangerang Raya, dipadukan dengan emas yang melambangkan ambisi dan kejayaan, serta putih sebagai elemen kontras yang menyala.

    Sementara, dalam jersey tandang mengangkat konsep perjalanan Persita saat meninggalkan kandang, namun tetap membawa identitas dan semangat kemanapun bertanding.

    Warna dasar putih biru keperakan memberi kesan modern dan progresif, dipadukan merah maroon yang menghadirkan karakter lebih dewasa dan berwibawa, serta aksen orange stabilo yang mencolok bagai nyala obor di kegelapan simbol semangat yang tak pernah padam di mana pun tim bertanding.

Super League
PSIM Yogyakarta crest
PSIM Yogyakarta
PSIM Yogyakarta
Persita crest
Persita
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