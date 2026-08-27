Luncurkan Seragam Baru, Persita Tangerang Pasang Target Papan Atas Di Super League 2026/27

Sementara itu, kapten tim Javlon Guseynov menekankan betapa pentingnya mengambil pelajaran dari musim lalu, di mana ia berharap seluruh pemain tidak mudah puas dengan hasil yang diraih, mengingat di mata Javlon persiapan Pendekar Cisadane sudah terbilang bagus saat ini.
"Persiapan cukup bagus, menurut saya kita sudah siap untuk berkompetisi musim ini dan kita sangat senang karena kompetisi sudah dekat. Banyak pelajaran, yang penting tidak terlalu pikir nyaman keluar dari zona nyaman karena musim lalu di putaran pertama kita sudah nyaman itu yang pelajaran yang harus kerja keras fighting sampai akhir," tuturnya.
"Dengan ambisi pemain profesional semua mau juara, tim lain juga mau juara jadi kita harus fokus setiap pertandingan, mulai dari awal sampai akhir, dan berjuang kerja keras setiap pertandingan dan hasil akan datang," jelas bek asal Uzbekistan itu.