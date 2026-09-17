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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Persimpangan jalan: Akankah Sundowns Mengakhiri Musim Al Ahli Saudi Lebih Cepat?

FEATURES
Mamelodi Sundowns FC vs Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Afrika Selatan
Arab Saudi

Al-Raqi menghadapi tugas berat

Al Ahli Saudi menjalani laga melawan wakil Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, pada momen yang tidak lagi memberi ruang untuk tersandung, setelah tim ini mendapati dirinya berada di awal musim yang sepenuhnya berbeda dari ekspektasi, di tengah perubahan besar di dalam klub serta hasil-hasil yang tidak banyak memberikan alasan optimisme bagi para pendukungnya.

Sejumlah bintang paling menonjol telah meninggalkan Al Ahli, dipimpin oleh Riyad Mahrez dan Franck Kessie, sementara perjalanan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, bersama tim juga berakhir, sebelum penunjukan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, pada waktu yang terbilang terlambat, hanya beberapa hari menjelang dimulainya musim, sehingga fase baru dimulai di tengah banyak tanda tanya.

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    Awal yang tak sejalan dengan ambisi Al Ahli

    Al Ahli hingga kini belum berhasil menampilkan level yang dinantikan para pendukungnya, setelah kehilangan sebagian kekuatannya dibandingkan musim lalu, serta munculnya masalah teknis dan manajerial yang membayangi tim selama pekan-pekan pertama.

    Situasi kian rumit dengan kepergian direktur olahraga Pedro, setelah periode yang diwarnai kemarahan para suporter atas cara pengelolaan urusan olahraga, sehingga perubahan di dalam klub terus berlanjut pada saat Al Ahli justru membutuhkan stabilitas dan pembentukan tim yang mampu bersaing.

    Dari sisi hasil, Al Ahli menempati peringkat keenam di Liga Roshn, setelah meraih 4 kemenangan berbanding 3 kekalahan, sebuah awal yang tidak sesuai dengan ambisi sebuah tim yang mengarungi musim untuk bersaing memperebutkan gelar.

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  • Sundowns: peluang untuk menyelamatkan keadaan

    Di tengah suasana seperti ini, laga melawan Sundowns di Piala Interkontinental hadir untuk memberikan Al Ahly peluang yang benar-benar berbeda, sebab kemenangan dan meraih gelar "setengah dunia" bisa mengubah kondisi psikologis di dalam tim serta mengembalikan ketenangan dan kepercayaan diri bagi para suporter dan pemain.

    Kemenangan di sebuah turnamen besar bisa memberikan dorongan kuat bagi Bosic dan para pemainnya untuk sisa musim, sekaligus dapat meredakan tajamnya kritik dan memberi ruang bagi manajemen untuk bekerja mengatasi masalah-masalah yang muncul selama periode terakhir.

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    Kekalahan bisa membuka pintu-pintu baru

    Di sisi lain, tersingkir di hadapan Sundowns dapat menambah tekanan pada Al Ahly, terutama jika hal itu terjadi setelah penampilan dan hasil yang belum meyakinkan para pendukung sejak awal musim, dan bisa membuka kembali berbagai persoalan di dalam klub pada momen yang sensitif.

    Karena itu, laga ini tampak seperti persimpangan jalan yang sesungguhnya bagi Al Ahly; gelar juara dapat menjadi awal untuk memulihkan kepercayaan diri dan meluruskan arah, sementara kekalahan akan menempatkan tim pada fase yang lebih sulit, serta menuntut manajemen klub untuk segera menangani masalah-masalah yang telah muncul sejak awal musim.

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