Persimpangan jalan: Akankah Sundowns Mengakhiri Musim Al Ahli Saudi Lebih Cepat?

Al Ahli Saudi menjalani laga melawan wakil Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, pada momen yang tidak lagi memberi ruang untuk tersandung, setelah tim ini mendapati dirinya berada di awal musim yang sepenuhnya berbeda dari ekspektasi, di tengah perubahan besar di dalam klub serta hasil-hasil yang tidak banyak memberikan alasan optimisme bagi para pendukungnya.

Sejumlah bintang paling menonjol telah meninggalkan Al Ahli, dipimpin oleh Riyad Mahrez dan Franck Kessie, sementara perjalanan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, bersama tim juga berakhir, sebelum penunjukan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, pada waktu yang terbilang terlambat, hanya beberapa hari menjelang dimulainya musim, sehingga fase baru dimulai di tengah banyak tanda tanya.

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