Sambut Era Baru Bersama Shin Tae-Yong, Persija Jakarta Pasang Target Juara Liga

Gelandang muda Persija Rayhan Hannan berharap bisa memberikan yang terbaik, dan energi positif yang ditularkan para suporter bisa menjadi modal kuat meraih juara.

"Kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Persija dan pastinya buat Jakarta. Dan semoga kami bisa juara di musim depan," ucapnya. "Pastinya saya mengucapkan terima kasih. Saya pernah juga jadi bagian dari Jakmania, saya menonton Persija ketika saya kecil. Saya harap energi positif ini bisa membawa kita juara," beber Rayhan

Hal senada dikatakan Witan Sulaeman yang berambisi memberikan kado ulang tahun ke-500 Jakarta dengan gelar juara pada musim depan.

"Saya sebagai pemain harapannya ya pasti ingin menunjukkan yang terbaik untuk Persija Jakarta di musim depan. Dan ya semoga kita pemain dan pelatih, official semua, bisa memberikan kado juara untuk ulang tahun Jakarta," tuturnya.

"Semoga support dari kalian akan terus berlanjut dan semoga kita bisa bersama-sama membawa juara untuk Kota Jakarta," ungkap Witan.