Rizkaart Cendradiputra (GOAL)
Sambut Era Baru Bersama Shin Tae-Yong, Persija Jakarta Pasang Target Juara Liga
- Getty Images Sport
APA YANG TERJADI?
Tiga penggawa Persija Jakarta Rayhan Hannan, Fabio Azka Irawan, dan Witan Sulaeman secara kompak menyuarakan keinginan mereka membawa Macan Kemayoran menjadi juara I League 2026/27 mendatang, di bawah komando pelatih anyar asal Korea Selatan Shin Tae-yong.
Hal itu mereka ungkapkan dalam acara Meet & Greet Persija Bareng Indofood, di Rumah Indofood, Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta, Rabu (1/7) sore WIB. Diketahui, Persija sendiri resmi mengontrak Shin Tae-yong, mantan arsitek timnas Indonesia, untuk tiga musim ke depan.
- Persija Jakarta
SAMBUT MUSIM BARU
Gelandang muda Persija Rayhan Hannan berharap bisa memberikan yang terbaik, dan energi positif yang ditularkan para suporter bisa menjadi modal kuat meraih juara.
"Kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Persija dan pastinya buat Jakarta. Dan semoga kami bisa juara di musim depan," ucapnya. "Pastinya saya mengucapkan terima kasih. Saya pernah juga jadi bagian dari Jakmania, saya menonton Persija ketika saya kecil. Saya harap energi positif ini bisa membawa kita juara," beber Rayhan
Hal senada dikatakan Witan Sulaeman yang berambisi memberikan kado ulang tahun ke-500 Jakarta dengan gelar juara pada musim depan.
"Saya sebagai pemain harapannya ya pasti ingin menunjukkan yang terbaik untuk Persija Jakarta di musim depan. Dan ya semoga kita pemain dan pelatih, official semua, bisa memberikan kado juara untuk ulang tahun Jakarta," tuturnya.
"Semoga support dari kalian akan terus berlanjut dan semoga kita bisa bersama-sama membawa juara untuk Kota Jakarta," ungkap Witan.
- Rizkaart Cendradiputra (GOAL)
BAGIKAN SEMANGAT POSITIF
Sementara itu Head of Consumer Engagement, Divisi Corporate Marketing Indofood CBP, Fierman Authar, mengatakan pihaknya berharap acara ini bisa menularkan semangat positif kepada seluruh masyarakat Jakarta.
"Indofood telah lebih dari tujuh tahun menjadi bagian dari perjalanan Persija dan akan terus berlanjut di musim depan. Kami sangat senang dapat menghadirkan para pemain Macan Kemayoran di Rumah Indofood Jakarta Fair Kemayoran 2026, apalagi menjelang musim baru seperti saat ini," ujarnya.
"Sinergi antara Indofood dengan Persija diharapkan dapat menyebarkan semangat positif kepada masyarakat kota Jakarta secara luas, termasuk di momen menyambut ulang tahun Jakarta ke-500 di tahun depan," jelas Fierman.