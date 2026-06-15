Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi Bakar Semangat Peserta SIMPATI Future Star Competition

Kemeriahan SIMPATI Future Star Competition semakin lengkap dengan kehadiran Hanif Sjahbandi dalam sesi meet & greet. Pada kesempatan tersebut, para peserta beresempatan untuk berinteraksi langsung dan mendengarkan pengalaman Hanif sebagai pesepak bola profesional.

“Kompetisi seperti ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan pemain muda. Karena itu, saya mengapresiasi SIMPATI yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi ini. Semakin banyak wadah positif yang tersedia bagi para pemain muda, semakin besar pula kesempatan mereka untuk berkembang, menunjukkan kemampuan terbaik, dan mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional,” kata Hanif.

Gelandang Persija Jakarta itu juga berpesan kepada para peserta untuk terus menjaga semangat dalam berlatih dan tidak berhenti mengejar impian mereka.

“Untuk adik-adik yang berpartisipasi hari ini, teruslah berlatih, disiplin, dan nikmati setiap proses yang dijalani. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” tutup Hanif.