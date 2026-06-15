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SIMPATI Future Star Competition
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Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi Bakar Semangat Peserta SIMPATI Future Star Competition

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Super League
Persija Jakarta
H. Sjahbandi

Soccer Training Camp berhasil keluar sebagai juara usai menang 4-1 atas All Star United, dalam edisi perdana kompetisi SIMPATI Future Star Competition, yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2026 di DM Sport, Ciledug.

Ajang itu sendiri diikuti oleh 16 tim undangan, kompetisi U-15 ini menjadi wadah untuk pemain muda dari berbagai akademi sepak bola untuk mengembangkan teknik, taktik, dan mental sekaligus membentuk sportivitas, kerja sama, dan disiplin.

Hal tersebut selaras dengan misi SIMPATI dalam mendukung perkembangan generasi muda Indonesia untuk terus bertumbuh, berani mengejar mimpi, dan memaksimalkan potensi mereka melalui sepak bola.

  • SIMPATI Future Star Competition

    Cari Generasi Muda

    Gading Giarono, selaku Manager SIMPATI, GTM, Creative and Communication, turut menyampaikan visinya dalam mencari bibit Muda berbakat Tanah Air.

    “Melalui SIMPATI Future Star Competition, kami ingin memberikan ruang bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaik mereka," ujarnya.

    "Kami percaya bahwa setiap pemain muda memiliki kesempatan untuk menjadi future stars saat memiliki wadah yang tepat untuk terus belajar, berkompetisi, dan bertumbuh. Dukungan terhadap generasi muda akan terus menjadi bagian dari komitmen SIMPATI dalam menemani perjalanan adik-adik untuk meraih mimpi.”

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  • SIMPATI Future Star Competition

    Edukasi Untuk Orang Tua

    Tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para pemain muda, SIMPATI Future Star Competition juga menghadirkan aktivitas pendukung bagi para orang tua peserta untuk menciptakan pengalaman edukatif yang berkesan. Aktivitas tersebut adalah Sport Documentation Workshop yang dipimpin oleh fotografer olahraga ternama, Khairul Imam.

    “Setiap momen dalam perjalanan seorang anak memiliki nilai yang berharga. Di era digital saat ini, dokumentasi yang baik tidak hanya menjadi kenangan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dari perjalanan mereka, mulai dari penyusunan profil pemain hingga membuka berbagai kesempatan di masa depan,” ujar Khairul Imam.

  • SIMPATI Future Star Competition

    Pesan Spesial Hanif

    Kemeriahan SIMPATI Future Star Competition semakin lengkap dengan kehadiran Hanif Sjahbandi dalam sesi meet & greet. Pada kesempatan tersebut, para peserta beresempatan untuk berinteraksi langsung dan mendengarkan pengalaman Hanif sebagai pesepak bola profesional.

    “Kompetisi seperti ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan pemain muda. Karena itu, saya mengapresiasi SIMPATI yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi ini. Semakin banyak wadah positif yang tersedia bagi para pemain muda, semakin besar pula kesempatan mereka untuk berkembang, menunjukkan kemampuan terbaik, dan mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional,” kata Hanif.

    Gelandang Persija Jakarta itu juga berpesan kepada para peserta untuk terus menjaga semangat dalam berlatih dan tidak berhenti mengejar impian mereka.

    “Untuk adik-adik yang berpartisipasi hari ini, teruslah berlatih, disiplin, dan nikmati setiap proses yang dijalani. Jangan takut untuk bermimpi besar, karena setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” tutup Hanif.

  • Daftar Tim Peserta SIMPATI Future Star Competition

    1. Sulcata Racing Soccer School

    2. RSoccer Training Camp

    3. SSB Annisa Pratama

    4. Nova Zaenal Football Academy

    5. Albarakah Soccer Academy

    6. Garuda Muda Soccer Academy

    7. SSB Beringin Putra

    8. All Star United

    9. Proball Football Academy

    10. Young Tiger

    11. Raga Negeri

    12. Astam Football Club

    13. Camico Football Academy

    14. French Football Academy

    15. Massive Soccer School

    16. Spartans Football Academy

  • Daftar Pemenang SIMPATI Future Star Competition

    • Juara 1: RSoccer Training Camp

    • Juara 2: All Star United

    • Juara 3: Raga Negeri

    • Pemain Terbaik: Sigit Maulana

    • Gol Terbanyak: Muhammad Zidane A.S

    • Tim Paling Fair Play: Noval Zaenal Football Academy