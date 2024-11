Selamat! Akademi Persib Cimahi & Delapan Pemain Terbaik Bakal Tampil Di Gothia Cup 2025 COMMUNITY Persib Bandung Indonesia Liga 1

Akademi Persib Cimahi Biru keluar sebagai juara ajang Meet The World With SKF Road to Gothia Cup 2025 usai menumbangkan G Soccer 2-0.