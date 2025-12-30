Persib Bandung Terhindar Dari Klub Korea Selatan, Jumpa Ratchaburi FC Di 16 Besar Liga Champions Asia (LCA) 2

Peluang Persib untuk lolos ke semi-final wilayah Timur terbuka, mengingat perbedaan kekuatan antara klub Indonesia dan Thailand di LCA 2 relatif seimbang. Ditambah pertemuan dengan klub Thailand bukan yang pertama bagi Persib. Maung Bandung dua kali menghadapi perwakilan Negeri Gajah saat penyisihan grup, yakni Bangkok United. Tim besutan Bojan Hodak itu berhasil menaklukkan klub yang diperkuat Pratama Arhan tersebut dua kali dengan skor 1-0 dan 2-0.

Hanya saja, jalur Persib menuju final wilayah Timur tergolong berat. Sebab, lawan tangguh akan mereka hadapi di semi-final jika bisa melewati adangan Ratchaburi. Persib bakal bertemu pemenang antara Pohang Steelers dan Gamba Osaka.