Persib Bandung Terhindar Dari Klub Korea Selatan, Jumpa Ratchaburi FC Di 16 Besar Liga Champions Asia (LCA) 2
Persib mengetahui lawan yang mereka hadapi di 16 Besar
Pemuncak klasemen Grup G Liga Champions Asia (LCA) 2 2025/26 wilayah Timur, Persib Bandung, mendapatkan hasil undian cukup menguntungkan di babak 16 Besar. Berdasarkan hasil drawing yang digelar di Kuala Lumpur, (Selasa30/12), Pangeran Biru akan menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC yang menjadi runner-up Grup F di bawah Gamba Osaka. Hasil undian itu sekaligus membuat Persib terhindar dari bentrokan dengan runner-up Grup H asal Korea Selatan, Pohang Steelers. Berdasarkan regulasi kompetisi musim ini, pemuncak klasemen memang berhadapan dengan runner-up.
Kekuatan klub Indonesia dan Thailand relatif seimbang
Peluang Persib untuk lolos ke semi-final wilayah Timur terbuka, mengingat perbedaan kekuatan antara klub Indonesia dan Thailand di LCA 2 relatif seimbang. Ditambah pertemuan dengan klub Thailand bukan yang pertama bagi Persib. Maung Bandung dua kali menghadapi perwakilan Negeri Gajah saat penyisihan grup, yakni Bangkok United. Tim besutan Bojan Hodak itu berhasil menaklukkan klub yang diperkuat Pratama Arhan tersebut dua kali dengan skor 1-0 dan 2-0.
Hanya saja, jalur Persib menuju final wilayah Timur tergolong berat. Sebab, lawan tangguh akan mereka hadapi di semi-final jika bisa melewati adangan Ratchaburi. Persib bakal bertemu pemenang antara Pohang Steelers dan Gamba Osaka.
Hodak tidak mempermasalahkan lawan Persib di LCA 2
Sebelum undian dilakukan, Hodak sempat menyatakan anak asuhnya siap menghadapi siapa pun, termasuk Ratchaburi, Pohang Steelers, dan Cong Am Ha Noi (Vietnam). Dia menyatakan lawan terberat adalah Pohan Steelers, dan menilai klub Thailand dan Vietnam masih bisa diimbangi. Persib akan mengandalkan laga kandang untuk meraih tiiket ke semi-final wilayah Timur.
“Tapi saya rasa, kami bisa bertarung menghadapi siapa pun. Saya hanya bisa katakan, ketika kondisi stadion penuh, tidak akan mudah bagi lawan,” ujar Hodak dilansir laman resmi klub.
Persib menjamu Ratchaburi pada pertandingan leg kedua
Pertandingan babak 16 Besar akan menerapkan sistem kandang dan tandang pada tahun depan. Sebagai juara grup, Persib terlebih dulu melakoni laga tandang pada 11 atau 12 Februari 2026. Satu pekan kemudian, merekka akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua.
