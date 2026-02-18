Misi Mustahil Di GBLA: Persib Bandung Siap Mati-Matian Demi Comeback Dramatis Melawan Ratchaburi FC Di AFC Champions League Two

Article continues below
Kekalahan telak Persib di leg pertama membuat mereka kini harus bertarung habis-habisan jika ingin mengamankan tiket ke perempat-final. Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa secara fisik, anak asuhnya berada dalam kondisi prima untuk bertempur. Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek psikologis setelah hasil minor di laga sebelumnya. Hodak kini fokus memulihkan kepercayaan diri skuadnya agar tampil tanpa beban namun tetap disiplin dalam mengeksekusi strategi permainan.
“Kondisi pemain secara fisik bagus tapi mentalitas kami kurang. Tapi kadang kekalahan diperlukan dan pertandingan yang buruk bisa saja terjadi. Kami perlu fokus ke pertandingan berikutnya dan kami sedikit kurang beruntung,” ujar Bojan Hodak dikutip dari ILeague.
Melihat peta kekuatan secara objektif, Persib sebenarnya memiliki modal berharga untuk menciptakan kejutan. Di kompetisi domestik Super League 2025/26, GBLA telah menjadi benteng yang angker bagi lawan, di mana Persib berhasil menyapu bersih sepuluh laga kandang dengan kemenangan. Kehadiran ribuan Bobotoh diharapkan mampu memberikan tekanan mental bagi Ratchaburi sekaligus menjadi 'pemain ke-12' yang memacu semangat juang tim.
Angin segar juga berhembus dengan kembalinya Beckham Putra ke dalam skuad. Gelandang muda energik tersebut telah dinyatakan pulih dari cedera dan disiapkan untuk menjadi kreator serangan sejak menit awal. Kehadiran Beckham diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam membongkar pertahanan rapat tim tamu yang diprediksi akan bermain lebih defensif demi menjaga keunggulan agregat.
Hodak juga mengakui adanya lubang pada penyelesaian akhir di pertemuan sebelumnya, namun hal tersebut telah menjadi bahan evaluasi mendalam selama sesi latihan tertutup. Sang pelatih menginginkan anak asuhnya bermain lebih klinis dan tidak menyia-nyiakan sekecil apa pun peluang yang tercipta di area penalti lawan.
“Sekarang kami fokus ke laga berikutnya dan selalu percaya bisa melakukan sesuatu. Sebelumnya kami kalah tapi bermain lebih baik di babak pertama. Lalu di babak kedua kami punya peluang tapi tidak bisa mencetak gol,” kata Hodak.
Setelah menuntaskan laga leg kedua melawan Ratchaburi, Persib tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Jika berhasil menciptakan keajaiban dan lolos ke babak 8 besar, mereka akan segera menunggu hasil undian untuk menentukan lawan berikutnya di fase perempat-final ACL Two.
Di kompetisi lokal, Persib dijadwalkan kembali bertanding dalam lanjutan Super League melawan Persita Tangerang, Minggu (22/2) malam WIB.