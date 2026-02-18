Misi Mustahil Di GBLA: Persib Bandung Siap Mati-Matian Demi Comeback Dramatis Melawan Ratchaburi FC Di AFC Champions League Two

Kekalahan telak Persib di leg pertama membuat mereka kini harus bertarung habis-habisan jika ingin mengamankan tiket ke perempat-final. Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa secara fisik, anak asuhnya berada dalam kondisi prima untuk bertempur. Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek psikologis setelah hasil minor di laga sebelumnya. Hodak kini fokus memulihkan kepercayaan diri skuadnya agar tampil tanpa beban namun tetap disiplin dalam mengeksekusi strategi permainan.

“Kondisi pemain secara fisik bagus tapi mentalitas kami kurang. Tapi kadang kekalahan diperlukan dan pertandingan yang buruk bisa saja terjadi. Kami perlu fokus ke pertandingan berikutnya dan kami sedikit kurang beruntung,” ujar Bojan Hodak dikutip dari ILeague.