Persib Bandung Raih Penghargaan Di Indonesian Creator Night 2025

Persib Bandung kembali mencatat prestasi di ranah digital melalui keberhasilan Persib TV meraih penghargaan sebagai “Official Sports Channel dengan Viewers Terbanyak” pada ajang Indonesian Creator Night 2025. Acara yang digelar oleh YouTube Indonesia bekerja sama dengan RCTI ini berlangsung pada Kamis, 30 Oktober 2025, di Studio RCTI+, Jakarta.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas konsistensi Persib dalam mengembangkan ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan di industri olahraga Indonesia. Melalui Persib TV, klub berkomitmen menghadirkan konten yang tidak hanya informatif dan menghibur, tetapi juga memperkuat kedekatan emosional dengan Bobotoh di seluruh dunia.

“Pencapaian ini bukan semata tentang angka atau popularitas, tapi tentang hubungan emosional antara klub dan pendukungnya,” ujar Budi Ulia, Vice President Commercial PT Persib Bandung Bermartabat.

“Setiap tayangan di Persib TV lahir dari kerja keras dan dedikasi luar biasa tim Brand & Creative, bersama seluruh karyawan PT Persib Bandung Bermartabat yang selalu terlibat dalam proses penyusunan dan penyajian konten. Mulai dari kameramen, editor, penulis, hingga produser, semua bekerja dengan sepenuh hati untuk menghadirkan kisah perjuangan dan kebanggaan Bandung. Penghargaan ini adalah hasil dari semangat kolektif mereka, dan tentu saja dukungan luar biasa dari Bobotoh yang selalu setia mendukung kami, baik di stadion maupun di dunia digital,” tambah Budi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Persib TV mencatat pertumbuhan signifikan dari sisi jumlah penonton dan interaksi. Berbagai konten yang menyoroti keseharian tim, kisah para pemain, hingga momen-momen di balik layar berhasil menarik perhatian bukan hanya Bobotoh, tapi juga penggemar sepak bola nasional.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa olahraga dapat menjadi medium yang kuat untuk membangun komunitas digital yang positif dan inspiratif. Dengan pendekatan yang autentik dan humanis, Persib terus menjaga relevansi dengan audiens lintas generasi, serta memperkuat posisinya sebagai klub dengan identitas digital yang kuat.

“Kami ingin Persib TV menjadi rumah bagi cerita-cerita yang memotivasi dan mempererat hubungan antara klub dan suporternya. Ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari langkah baru untuk terus berkembang,” tutup Budi Ulia.

Lebih dari sekadar klub sepak bola, Persib kini memantapkan dirinya sebagai brand olahraga yang hidup dalam semangat ‘beyond football’, menghadirkan nilai, inspirasi, dan dampak yang melampaui pertandingan di lapangan. Dengan semangat inovasi, kreativitas, dan kolaborasi, Persib berkomitmen untuk terus menginspirasi masyarakat luas dan menunjukkan bahwa sepak bola dapat menjadi kekuatan besar untuk perubahan positif.