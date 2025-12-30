Persib Bandung Lega Tak Tempuh Perjalanan Panjang Di 16 Besar Liga Champions Asia 2

Adhitia mengutarakan Persib tidak mempermasalahkan lawan tim manapun di fase knock-out, mengingat klub yang berlaga di babak ini memiliki kualias yang sama. Persib menatap fase gugur dengan keyakinan dan semangat untuk terus mengharumkan nama Indonesia di level Asia.

“Yang patut kita syukuri dari hasil undian ini adalah faktor jarak. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan harus ke Korea Selatan, misalnya,” ucap Adhitia.

“Apalagi di bulan Februari nanti, Persib juga memiliki agenda padat di Super League dengan empat pertandingan, termasuk laga tandang ke kandang Borneo FC yang berada di antara dua laga ACL 2.”