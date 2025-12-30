AFC
Persib Bandung Lega Tak Tempuh Perjalanan Panjang Di 16 Besar Liga Champions Asia 2
Hasil undian mempertemukan Persib dengan klub Thailand
Persib Bandung akan menghadapi klub Thailand Ratchaburi FC di babak 16 Besar Liga Champions Asia (LCA) 2 2025/26 berdasarkan hasil undian yang digelar di Kuala Lumpur kemarin. Hasil tersebut membuat kubu Persib merasa lega, karena tidak perlu menempuh perjalanan panjang, karena penerbangan ke Ratchaburi tak memakan waktu banyak dibandingkan ke Korea Selatan. Apalagi Persib menghadapi jadwal padat saat babak knock-out dimulai pada Februari 2026. Acara drawing dihadiri Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan.
Adhitia menilai perjalanan ke Thailand lebih bersahabat
Adhitia mengutarakan Persib tidak mempermasalahkan lawan tim manapun di fase knock-out, mengingat klub yang berlaga di babak ini memiliki kualias yang sama. Persib menatap fase gugur dengan keyakinan dan semangat untuk terus mengharumkan nama Indonesia di level Asia.
“Yang patut kita syukuri dari hasil undian ini adalah faktor jarak. Perjalanan ke Thailand relatif lebih bersahabat dibandingkan harus ke Korea Selatan, misalnya,” ucap Adhitia.
“Apalagi di bulan Februari nanti, Persib juga memiliki agenda padat di Super League dengan empat pertandingan, termasuk laga tandang ke kandang Borneo FC yang berada di antara dua laga ACL 2.”
Belum memikirkan Gamba Osaka atau Pohang Steelers
Jika mampu melewati adangan Ratchaburi, Pangeran Biru selanjutnya bertemu dengan pemenang pertandingan antara Gamba Osaka dan Pohang Steelers. Kendati demikian, Adhitia menegaskan mereka hanya fokus menghadapi duel melawan Ratchaburi.
“Kami memilih fokus satu demi satu. Yang jelas, Persib berkomitmen untuk melangkah sejauh mungkin di kompetisi Asia. Perjuangan ini akan kami jalani bersama Bobotoh, masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan seluruh pencinta sepakbola Indonesia,” tegas Adhitia.
Persib terlebih dulu bertanding di kandang Ratchaburi
Sesuai jadwal, Persib sebagai juara Grup G terlebih fdulu bertandang ke Stadion Ratchaburi FC di Na Muang pada 11 Februari 2026. Sepekan berselang, giliran Bandung menjadi tuan rumah dalam laga penentuan yang akan menjadi momentum penting di perjalanan Maung Bandung di kompetisi Asia musim ini.
