Persib Bandung Juara Grup, Terhindar Dari Klub Jepang

Persib Bandung berhasil tampil sebagai juara setelah mengalahkan Bangkok United dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan pamungkas Grup G Liga Champions Asia (LCA) 2 zona Timur di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Dalam pertandingan ini, pemain Indonesia Pratama Arhan tidak masuk ke dalam daftar skuad. Duel antara Persib dan Bangkok United berlangsung ketat, dan tuan rumah mendapat peluang emas dari titik putih ketika laga baru berjalan lima menit. Namun eksekusi Uilliam Barros menghajar tiang, dan bola menyusur di depan garis gawang sebelum dihalau pemain Bangkok United.

Ramon Tanque akhirnya tampil sebagai bintang untuk membawa Persib memimpin Grup G. Sundulan Tanque menyambut umpan silang Berguinho menjelang babak pertama usai berhasil menembus gawang Bangkok United. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini.