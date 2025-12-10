AFC
Persib Bandung Juara Grup, Terhindar Dari Klub Jepang
Ramon Tanque menjadi bintang kemenangan Persib
Persib Bandung berhasil tampil sebagai juara setelah mengalahkan Bangkok United dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan pamungkas Grup G Liga Champions Asia (LCA) 2 zona Timur di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Dalam pertandingan ini, pemain Indonesia Pratama Arhan tidak masuk ke dalam daftar skuad. Duel antara Persib dan Bangkok United berlangsung ketat, dan tuan rumah mendapat peluang emas dari titik putih ketika laga baru berjalan lima menit. Namun eksekusi Uilliam Barros menghajar tiang, dan bola menyusur di depan garis gawang sebelum dihalau pemain Bangkok United.
Ramon Tanque akhirnya tampil sebagai bintang untuk membawa Persib memimpin Grup G. Sundulan Tanque menyambut umpan silang Berguinho menjelang babak pertama usai berhasil menembus gawang Bangkok United. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini.
Bangkok United ikut mendampingi Persib ke fase knock-out
Pertandingan antara Persib dan Bangkok United memang menjadi duel memperebutkan puncak klasemen. Kemenangan atas Bangkok United membuat Persib mengumpulkan 13 poin, atau unggul tiga angka dari klub Thailand tersebut yang berada di peringkat kedua. Bangkok United lolos ke 16 Besar, meski memiliki poin sama, dan kalah selisih gol dari Lion City Sailors. Hal itu disebabkan Bangkok United unggul head-to-head.
Persib terhindar dari klub Jepang di 16 Besar
Persib kini menunggu lawan di zona Timur pada babak 16 Besar. Status sebagai pemuncak klasemen setidaknya sudah menghindari Persib dari bentrokan dengan Gamba Osaka. Klub Jepang menyandang status sebagai juara Grup F, meski memiliki satu pertandingan sisa. Mereka berselisih enam poin dengan Ratchaburi FC. Wakil Thailand ini berpotensi menjadi lawan Persib, mengingat tim Vietnam Nam Dinh yang berada di peringkat tiga Grup F tertinggal tiga poin, dan mempunyai selisih gol sangat besar.
Berdasarkan regulasi kompetisi musim ini, pemuncak klasemen bakal berhadapan dengan runner-up. Babak 16 Besar nantinya akan digelar dua leg. Runner-up grup akan mendapat kesempatan menjadi tuan rumah terlebih dulu, dan di pertemuan kedua bertandang ke markas pemuncak klasemen.
Potensi calon lawan Persib lainnya tak mudah
Walau terhindar dari klub Jepang, bukan berarti Persib bakal mendapat lawan yang mudah. Pohang Steelers sudah dipastikan menjadi runner-up Grup H, karena wakil Korea Selatan ini memiliki catatan head-to-head buruk dengan klub Singapura Tampines Rovers.
Maung Bandung juga bisa saja menghadapi wakil Australia Macarthur yang memuncaki klasemen sementara Grup E atau Chong An Ha Noi. Saat ini Macarthur unggul dua poin dari klub Vietnam itu. Kedua tim tersebut akan menjalani laga tandang di partai pamungkas.
LCA 2 menjalani jeda cukup panjang
Kompetisi antarklub kasta kedua Asia ini selanjutnya akan menjalani jeda cukup panjang. AFC hingga saat ini belum mengumumkan pelaksanaan undian fase knock-out, namun mereka telah merilis kalender pertandingan untuk babak gugur ini. Berdasarkan jadwal, babak 16 Besar akan dimulai pada 11 Februari tahun depan.
