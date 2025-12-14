Persib Bandung Ditekuk Malut United, Rekor Enam Kemenangan Beruntun Terhenti

Persib Bandung tidak berhasil mempertahankan catatan enam kemenangan beruntun di Super League setelah dipaksa bertekuk lutut dengan skor 2-0 dari tuan rumah Malut United di Stadion Kie Raha, Minggu (14/12) sore WIB.

Malut United mengambil inisiatif melakukan tekanan ke pertahanan Persib. Mereka mendapat peluang emas untuk membuka keunggulan melalui titik putih, tapi eksekusi penalti David Da Silva berhasil digagalkan Teja Paku Alam pada menit ke-16.

Teja kemudian tidak mampu untuk menahan sundulan Igor Inocencio yang membuat Persib tertinggal pada menit ke-40. Ciro Alves selanjutnya menggandakan keunggulan Malut United menjelang babak pertama berakhir.

Persib yang berusaha memangkas defisit dua gol meningkatkan intensitas permainan. Kendati demikian, upaya mereka untuk mengubah papan skor menemui jalan buntu.