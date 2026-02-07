Persebaya Surabaya Permalukan Bali United, Ivar Jenner Lakoni Debut

Bali United tidak mampu memanfaatkan laga kandang untuk meraih poin penuh setelah dipaksa menyerah 3-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Dipta Gianyar, Sabtu (7/2) malam WIB, dalam laga pekan ke-20 Super League.

Mihailo Perovic sudah membawa Persebaya unggul di babak pertama selepas dia menjebol gawang Mike Hauptmeijer pada menit ke-26. Alfan Suaib selanjutnya menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-69.

Risto Mitrevski lalu memperbesar dominasi tim tamu selang empat menit kemudian. Bali United hanya bisa memperkecil kekalahan mereka melalui Jordy Bruijn dua menit menjelang pertandingan berakhir.

Kemenangan atas Bbali United ini menjaga Persebaya tetap beradai diperingkat kelima klasemen sementara selepas mengoleksi 35 poin. Begitu juga dengan Bali United yang tidak mengalami perubahan posisi, meski menelan kekalahan. Serdadu Tridatu tetap menempati peringkat kedelapan dengan 28 poin.