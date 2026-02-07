Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya Permalukan Bali United, Ivar Jenner Lakoni Debut
- Balli United
Persebaya memetik kemenangan di kandang Bali United
Bali United tidak mampu memanfaatkan laga kandang untuk meraih poin penuh setelah dipaksa menyerah 3-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Dipta Gianyar, Sabtu (7/2) malam WIB, dalam laga pekan ke-20 Super League.
Mihailo Perovic sudah membawa Persebaya unggul di babak pertama selepas dia menjebol gawang Mike Hauptmeijer pada menit ke-26. Alfan Suaib selanjutnya menggandakan keunggulan tim tamu pada menit ke-69.
Risto Mitrevski lalu memperbesar dominasi tim tamu selang empat menit kemudian. Bali United hanya bisa memperkecil kekalahan mereka melalui Jordy Bruijn dua menit menjelang pertandingan berakhir.
Kemenangan atas Bbali United ini menjaga Persebaya tetap beradai diperingkat kelima klasemen sementara selepas mengoleksi 35 poin. Begitu juga dengan Bali United yang tidak mengalami perubahan posisi, meski menelan kekalahan. Serdadu Tridatu tetap menempati peringkat kedelapan dengan 28 poin.
- Madura United
Gol bunuh diri membuat Persijap menekuk Madura United
Di waktu yang hampir bersamaan, Madura United harus merasakan pahit dalam lawatannya ke Jepara. Mereka dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini dari Persijap yang sedang berjuang lolos dari ancaman degradasi.
Persijap dan Madura United bermain sama kuat di babak pertama, sehingga kedudukan 0-0 tetap bertahan. Namun Madura United tidak dipayungi keberuntungan ketika Giovani Numberi mencetak gol bunuh diri pada menit ke-64. Madura United juga harus kehilangan satu pemain menjelang laga usai akibat kartu kuning kedua yang diterima Lulinha.
Bagi Persijap, kemenangan ini sangat berharga dalam upaya mereka melepeaskan diri dari ancaman degradasi. Walau masih berada di posisi teratas zona merah, atau peringkat ke-16, Persijap yang telah mengumpulkan 15 poin sekarang hanya terpaut tiga angka dari Madura United yang berada di posisi ke-14.
- Dewa United
Debut Jenner diwarnai kekalahan dalam laga yang sempat terhenti
Pada pertandingan lainnya, Ivar Jenner menjalani debut bersama Dewa United. Namun debut itu tidak berjalan manis, karena Dewa United dipaksa mengakui keunggulan Persik Kediri di Stadion Brawijaya.
Jenner memulai laga dari bangku cadangan, dan baru dimainkan pada menit ke-67 menggantikan Ricky Kambuaya. Selain kekalahan, Jenner juga harus merasakan pertandingan terhenti selama sekitar 40 menit, karena lapangan tergenang air akibat hujan deras.
Persik sudah mengungguli tamunya sejak menit keempat melalui Ernesto Gomez, dan Jon Toral menggandakannya di menit ke-32. Setelah laga dilanjutkan kembali pada menit ke-53 akibat genangan air, Dewa United tampil dominan, tetapi mereka hanya bisa mencetak gol melalui Vico pada menit ke-58.
Kekalahan ini membuat Dewa United harus merelakan tempatnya diambil alih Persik. Tim Macan Putih naik ke peringkat sepuluh setelah mengoleksi 25 poin, unggul satu angka dari Dewa United yang berada di bawahnya.
- Borneo FC
Borneo FC terus memberi tekanan kepada Persib
Borneo FC melanjutkan hasil positif dengan meraih kemenangan ketiga secara beruntun usai menaklukkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 2-1 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda pada laga yang bberlangsung sore hari.
Kemenangan atas tuan rumah tersebut membuat Borneo tetap memberikan tekanan ke Persib Bandung. Tim Pesut Etam kini berada di peringkat kedua dengan 46 poin, atau berselisih satu angka dari Persib yang berada di puncak. Sedangkan Bhayangkara di posisi kesembilan dengan 26 poin.
Padahal Bhayangkara sempat memimpin terlebih dulu menjelang babak pertama usai melalui Privat Mbarga. Tetapi Ggol I Komang Teguh dan Ikhsanul Zikrak pada menit ke-50 dan 77 mampu membalikkan keadaan.
Iklan