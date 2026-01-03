Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya Menangi Derbi Suramadu, Persija Jakarta Tempel Borneo FC
Persebaya dan Madura United mengakhiri laga dengan sepuluh pemain
Persebaya Surabaya memperpanjang catatan tanpa terkalahkan di sembilan laga beruntun setelah menaklukkan Madura United dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (3/1) malam WIB, pada matchday ke-16 Super League.
Tambahan tiga angka itu mengangkat posisi Persebaya ke peringkat lima klasemen sementara usai mengumpulkan 25 poin. Sedangkan Madura United berada di posisi ke-13 dengan niai 17.
Pertarungan Derbi Suramadu ini berjalan menarik dengan kedua tim memperlihatkan permainan terbuka. Setelah tanpa gol di babak pertama, Madura United mulai keteteran ketika mereka harus kehilangan Jorge Mendonca akibat kartu kuning kedua di menit ke-66.
Situasi ini dimanfaatkan Persebaya untuk memecah kebuntuan melalui Bruno Moreira yang menuntaskan umpan Malik Risaldi pada menit ke-73. Persebaya juga harus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain akibat dua kartu kuning yang didapat Mihailo Perovic di injury time.
- Persija Jakarta
Pemain muda Persija cetak gol perdana di Super League
Persija Jakarta tetap menjaga persaingan memperebutkan gelar juara Super League lewat kemenangan 2-0 atas tim papan bawah Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada laga yang berlangsung sore hari.
Tim Macan Kemayoran yang ingin melanjutkan hasil positif langsung menerapkan permainan terbuka. Kendati demikian, tidak mudah bagi Persija untuk mengubah papan skor, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 0-0.
Kebuntuan mereka baru terpecahkan pada menit ke-61 melalui Arlyansyah Abdulmanan. Itu menjadi gol perdana pemain berusia 20 tahun tersebut di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Aditya Warman kemudian menggenapkan kemenangan Persija di menit ke-79.
Kemenangan kedua beruntun membuat Persija menempati peringkat dua klasemen dengan 35 poin. Sebaliknya, Persijap yang melalui 11 laga beruntun tanpa kemenangan, sepuluh di antaranya berupa kekalahan, tetap di posisi ke-17, karena baru memiliki sembilan poin.
- PSM Makassar
Borneo FC kembali menghirup udara puncak klasemen
Borneo FC mengakhiri kepahitan akhir tahun setelah mereka kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan PSM Makassar 2-1 di Stadion Segiri pada laga yang berlangsung sore hari.
Tim Pesut Etam menutup tahun 2025 dengan satu imbang dan tiga kekalahan di empat laga beruntun yang membuat posisi mereka diambil Persib Bandung. Borneo FC kini kembali merasakan puncak klasemen usai mengoleksi 37 poin, namun masih bisa didongkel Persib yang baru berlaga, Senin (5/1). Sedangkan PSM yang menelan tiga kekalahan berturut-turut, menduduki peringkat kesembilan dengan 19 poin.
Bayang-bayang hasil buruk kembali menghantui Borneo FC ketika Alex Aguiar Gomes membuka keunggulan PSM saat laga baru berjalan dua menit. Menjelang babak pertama usai, Joel Vinicius sempat menyamakan kedudukan, tetapi dianulir video assistant referee (VAR).
Harapan Borneo FC muncul kembali setelah Vinicius sukses menyamakan kedudukan di menit ke-68. Pemain asal Brasil berusia 31 tahun ini selanjutnya mencetak brace pada menit ke-87 untuk memastikan kemenangan Borneo FC.
