Persebaya Surabaya Menangi Derbi Suramadu, Persija Jakarta Tempel Borneo FC

Persebaya Surabaya memperpanjang catatan tanpa terkalahkan di sembilan laga beruntun setelah menaklukkan Madura United dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Sabtu (3/1) malam WIB, pada matchday ke-16 Super League.

Tambahan tiga angka itu mengangkat posisi Persebaya ke peringkat lima klasemen sementara usai mengumpulkan 25 poin. Sedangkan Madura United berada di posisi ke-13 dengan niai 17.

Pertarungan Derbi Suramadu ini berjalan menarik dengan kedua tim memperlihatkan permainan terbuka. Setelah tanpa gol di babak pertama, Madura United mulai keteteran ketika mereka harus kehilangan Jorge Mendonca akibat kartu kuning kedua di menit ke-66.

Situasi ini dimanfaatkan Persebaya untuk memecah kebuntuan melalui Bruno Moreira yang menuntaskan umpan Malik Risaldi pada menit ke-73. Persebaya juga harus mengakhiri laga dengan sepuluh pemain akibat dua kartu kuning yang didapat Mihailo Perovic di injury time.