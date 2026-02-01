Persebaya Surabaya Ditahan Sepuluh Pemain Dewa United, Borneo FC Tempel Persib Bandung

Persebaya Surabaya tidak berhasil memanfaatkan keunggulan pemain selama hampir satu jam, dan harus puas berbagi poin dengan Dewa United setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (1/2) malam WIB.

Pertarungan antara Persebaya dan Dewa United sudah sengit sejak menit awal. Tuan rumah sukses membuka keunggulan terlebih dulu memasuki menit ke-23 melalui gol Francisco Rivera menyambut umpan Arief Catur.

Namun Dewa United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Rizky Kambuaya saat laga berjalan setengah jam. Tetapi mereka kehilangan Nick Kuipers akibat kartu merah di menit ke-37 yang membuat Persebaya berada di atas angin.

Meski unggul jumlah pemain sepanjang babak kedua, Bajul Ijo tidak mampu memanfaatkan situasi tersebut, sehingga harus puas bermain imbang 1-1 yang membuat catatan empat kemenangan beruntun terhenti.