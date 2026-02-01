Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya Ditahan Sepuluh Pemain Dewa United, Borneo FC Tempel Persib Bandung
- Persebaya Surabaya
Dewa United kehilangan satu peman sejak babak pertama
Persebaya Surabaya tidak berhasil memanfaatkan keunggulan pemain selama hampir satu jam, dan harus puas berbagi poin dengan Dewa United setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (1/2) malam WIB.
Pertarungan antara Persebaya dan Dewa United sudah sengit sejak menit awal. Tuan rumah sukses membuka keunggulan terlebih dulu memasuki menit ke-23 melalui gol Francisco Rivera menyambut umpan Arief Catur.
Namun Dewa United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Rizky Kambuaya saat laga berjalan setengah jam. Tetapi mereka kehilangan Nick Kuipers akibat kartu merah di menit ke-37 yang membuat Persebaya berada di atas angin.
Meski unggul jumlah pemain sepanjang babak kedua, Bajul Ijo tidak mampu memanfaatkan situasi tersebut, sehingga harus puas bermain imbang 1-1 yang membuat catatan empat kemenangan beruntun terhenti.
- Borneo FC
Borneo FC memastikan kemenangan pada menit akhir
Sementara pada pertandingan yang berlangsun sore hari, Borneo melanjutkan hasil positif setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Segiri.
Borneo FC langsung tancap gas, karena mereka memburu kemenangan saat main di kandang. Upaya tuan rumah membuahkan hasil saat laga berjalan hampir setengah jam melalui gol Kaio Nunes. Keunggulan satu gol ini berhasil dipertahankan hingga babak pertama usai.
Namun Pesut Etam tidak bisa leluasa di bbabal kedua, karena PSIM memberikan perlawanan berarti. Kendati demikian, PSIM berhasil menyamakan kedudukan melalui eksekusi penalti Ze Valente pada menit ke-82.
Ketika pertandingan diperkirakan berakhir imbang, publik di Stadion Segiri bersorak kegirangan setelah Koldo Obieta memastikan kemenangan Borneo FC di injury time.
Persebaya naik satu setrip di saat Borneo FC menekan Persib
Hasil pertandingan hari ini membuat komposisi klasemen sementara mengalami perubahan. Persebaya kini naik satu setrip ke peringkat lima dengan 38 poin untuk menggeser Persita Tangerang. Sedangkan PSIM tetap berada di posisi tujuh dengan 30 poin. Sementara Borneo FC menggusur Persija Jakarta, dan terus memberikan tekanan kepada Persib Bandung. Borneo FC yang kini mengumpulkan nilai 43, tertinggal satu poin dari Persib.
Iklan