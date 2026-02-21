Persebaya Surabaya Dibekap Tim Zona Merah, Arema FC & Persis Solo Imbang

Persebaya Surabaya gagal ke jalur kemenangan setelah dipaksa menelan kekalahan 3-1 dari Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (21/2) malam WIB, dalam lanjutan Super League 2025/26.

Hasil ini membuat Persebaya melalui dua laga beruntun dengan kekalahan setelah di 13 pertandingan berturut-turut mendapatkan kemenangan dan imbang. Kendati demikian, Bajul Ijo tetap menduduki peringkat lima klasemen sementara dengan 35 poin. Sedangkan Persijap berada d posisi teratas zona merah dengan 18 poin.

Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui Iker Guarrotxena melalui serangan balik cepat. Pemain pengganti Alexis Gomez kemudian mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-71 untuk menggandakan keunggulan Persijap.

Di tengah upaya memangkas selisih gol, Persebbaya justru kehilangan satu pemain menyusul kartu merah yang diterima Rachmat Irianto pada menit ke-86. Walau begitu, mereka masih bisa memangkas selisih gol lewat eksekusi penalti Bruno Moreira di menit ke-90+4.

Duel menjadi sengit, karena Persebaya berusaha menyamakan kedudukan di waktu tersisa. Tetapi brace Iker Guarrotxena mengakhiri semangat Persebaya untuk mengubah papan skor, sehingga laga ditutup dengan skor 3-1.