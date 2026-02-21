Persebaya Surabaya
Persebaya Surabaya Dibekap Tim Zona Merah, Arema FC & Persis Solo Imbang
Persebaya dipaksa menelan dua kekalahan beruntun
Persebaya Surabaya gagal ke jalur kemenangan setelah dipaksa menelan kekalahan 3-1 dari Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu (21/2) malam WIB, dalam lanjutan Super League 2025/26.
Hasil ini membuat Persebaya melalui dua laga beruntun dengan kekalahan setelah di 13 pertandingan berturut-turut mendapatkan kemenangan dan imbang. Kendati demikian, Bajul Ijo tetap menduduki peringkat lima klasemen sementara dengan 35 poin. Sedangkan Persijap berada d posisi teratas zona merah dengan 18 poin.
Tim tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-32 melalui Iker Guarrotxena melalui serangan balik cepat. Pemain pengganti Alexis Gomez kemudian mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-71 untuk menggandakan keunggulan Persijap.
Di tengah upaya memangkas selisih gol, Persebbaya justru kehilangan satu pemain menyusul kartu merah yang diterima Rachmat Irianto pada menit ke-86. Walau begitu, mereka masih bisa memangkas selisih gol lewat eksekusi penalti Bruno Moreira di menit ke-90+4.
Duel menjadi sengit, karena Persebaya berusaha menyamakan kedudukan di waktu tersisa. Tetapi brace Iker Guarrotxena mengakhiri semangat Persebaya untuk mengubah papan skor, sehingga laga ditutup dengan skor 3-1.
- Arema FC
Arema tidak berhasil mempertahankan keunggulan
Tren kemenangan Arema FC berakhir selepas mereka harus puas berbagi poin dengan Madura United usai bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.
Madura United yang bermain di kandang mengalami kesulitan untuk membuka skor terlebih dulu. Usaha mereka akhirnya berhasil menjelang babak pertama selesai melalui gol Junior Brandao.
Arema selanjutnya berhasil bangkit di awal babak kedua ketika mereka membalikkan keadaan lewat Dalberto pada menit ke-46, dan Joel Vinicius selang lima menit kemudian. Sayangnya, keunggulan tidak bisa dipertahankan saat Madura United menyamakan kedudukan lewat gol Mendonca di menit ke-88.
Tambahan satu poin menempatkan Arema di peringkat sembilan dengan 31 poin. Sementara hasil ini tidak menguntungkan Madura United yang sedang berjuang menjauhkan zona degradasi. Raihan satu angka membuat mereka berada di posisi ke-14, atau dua tangga di atas zona merah.
- Persis Solo
Duel sesama tim yang sedang menjauhi zona degradasi
Persis Solo harus merasakan kerugian kehilangan tiga poin saat bermain di kandang setelah ditahan PSBS Biak dengan skor 1-1 di Stadion Manahan.
Raihan satu poin tidak cukup bagi Persis untuk menyamai angka Semen Padang, sehingga mereka tetap berada di dasar klasemen sementara. Persis hanya memiliki 13 poin, atau berselisih tiga angka dari Semen Padang.
Di lain sisi, hasil imbang ini juga tidak diharapkan PSBS, karena mereka belum aman dari ancaman degradasi. PSBS menduduki peringkat ke-15 dengan 18 poin. Koleksi angka mereka sama dengan Persijap, tetapi unggul selisih gol.
Rekrutan anyar Dimitri Lima mencetak gol perdananya yang sempat membawa Persis memimpin lebih dulu ketika laga berjaan setengah jam. Tetapi PSBS berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Luquinhas pada menit ke-80 yang memaksa laga berakhir imbang.
