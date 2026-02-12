Persaingan untuk merekrut Robert Lewandowski semakin memanas, dengan Atletico menjadi salah satu dari empat klub yang mengajukan tawaran untuk bintang Barcelona.

Perburuan untuk mendapatkan jasa salah satu penyerang paling produktif di Eropa secara resmi telah dimulai. Dengan kontrak Lewandowski di Barcelona yang akan berakhir pada 30 Juni, klub-klub dari seluruh dunia sedang bersiap untuk merekrut penyerang veteran ini secara gratis. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 37 tahun ini telah menerima lima tawaran serius untuk melanjutkan kariernya di luar Catalonia.

Di antara peminat yang paling menarik adalah rival La Liga, Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone memiliki sejarah panjang dalam merehabilitasi penyerang mantan Barcelona, dengan kesuksesan sebelumnya bersama David Villa, Luis Suarez, dan Memphis Depay. Prospek tetap berada di Spanyol dan bersaing di level tertinggi mungkin menarik bagi Lewandowski, jika dia terpaksa keluar dari skuad Blaugrana.

Namun, Atleti tidak sendirian. Raksasa Italia AC Milan juga telah menyatakan minatnya, mencari tambahan kekuatan serangan berpengalaman untuk skuad mereka. Di tempat lain, klub Turki Fenerbahce memantau situasi dengan cermat, sementara Liga Pro Saudi tetap menjadi opsi menguntungkan bagi striker tersebut untuk mengakhiri kariernya dengan gaji besar.