Persaingan untuk merekrut Robert Lewandowski semakin memanas, dengan Atletico menjadi salah satu dari empat klub yang mengajukan tawaran untuk bintang Barcelona.
Raksasa Eropa dan tim MLS sedang mengincar
Perburuan untuk mendapatkan jasa salah satu penyerang paling produktif di Eropa secara resmi telah dimulai. Dengan kontrak Lewandowski di Barcelona yang akan berakhir pada 30 Juni, klub-klub dari seluruh dunia sedang bersiap untuk merekrut penyerang veteran ini secara gratis. Menurut Mundo Deportivo, pemain berusia 37 tahun ini telah menerima lima tawaran serius untuk melanjutkan kariernya di luar Catalonia.
Di antara peminat yang paling menarik adalah rival La Liga, Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone memiliki sejarah panjang dalam merehabilitasi penyerang mantan Barcelona, dengan kesuksesan sebelumnya bersama David Villa, Luis Suarez, dan Memphis Depay. Prospek tetap berada di Spanyol dan bersaing di level tertinggi mungkin menarik bagi Lewandowski, jika dia terpaksa keluar dari skuad Blaugrana.
Namun, Atleti tidak sendirian. Raksasa Italia AC Milan juga telah menyatakan minatnya, mencari tambahan kekuatan serangan berpengalaman untuk skuad mereka. Di tempat lain, klub Turki Fenerbahce memantau situasi dengan cermat, sementara Liga Pro Saudi tetap menjadi opsi menguntungkan bagi striker tersebut untuk mengakhiri kariernya dengan gaji besar.
Pemilihan presiden memegang kunci masa depan.
Meskipun ada banyak minat dari pihak luar, Lewandowski tidak terburu-buru untuk pergi. Laporan tersebut menyarankan bahwa kapten Polandia telah menetapkan jadwal yang jelas untuk proses pengambilan keputusannya dan tidak akan menandatangani perjanjian pra-kontrak hingga April.
Alasan utama penundaan ini adalah situasi politik di Barcelona. Klub tersebut dijadwalkan akan mengadakan pemilihan presiden pada 15 Maret. Lewandowski ingin menunggu hasil pemilihan ini untuk memahami arah klub dan, yang lebih penting, apakah dewan direksi baru menganggapnya sebagai bagian dari rencana mereka untuk musim 2026-27.
Sampai kepemimpinan baru terbentuk dan proyek olahraga ditetapkan, kubu Lewandowski tetap dalam posisi menunggu. Ia ingin mendengarkan langsung dari presiden baru mengenai perannya di tim sebelum mempertimbangkan tawaran-tawaran yang semakin banyak dari luar negeri.
Kestabilan keluarga diutamakan daripada keuntungan finansial.
Menjelang ulang tahun ke-38 pada Agustus, prioritas Lewandowski telah berubah. Meskipun tawaran dari Arab Saudi tentu saja akan menjadi yang paling menguntungkan secara finansial, laporan menunjukkan bahwa uang bukanlah motivasi utama bagi mantan pemain Bayern Munich ini.
Prioritas utamanya tetap tinggal di Barcelona. Lewandowski dan keluarganya telah menetap dengan sangat baik di Castelldefels, sebuah kota pesisir di luar Barcelona, dan enggan untuk pindah kecuali benar-benar diperlukan. Gaya hidup, iklim, dan stabilitas untuk anak-anaknya merupakan faktor penting yang mendukung perpanjangan kontrak.
Selain itu, dikabarkan bahwa Lewandowski bersedia menerima pengurangan gaji untuk memperpanjang masa tinggalnya di Camp Nou. Ia menyadari situasi keuangan klub yang selalu berada dalam keseimbangan yang rapuh dan siap menyesuaikan syarat-syaratnya agar sesuai dengan struktur gaji, asalkan dewan direksi baru menawarkan kontrak yang menghargai status dan kontribusinya bagi tim.
Chicago Fire muncul sebagai pesaing serius.
Jika perpanjangan kontrak dengan Barcelona tidak terwujud, rute MLS tampaknya menjadi alternatif terkuat, dengan Chicago Fire diidentifikasi sebagai kemungkinan yang sangat nyata. Kabar yang memperkuat rumor ini adalah kunjungan istri Lewandowski, Anna, ke Chicago baru-baru ini. Meskipun perjalanan tersebut secara resmi untuk urusan bisnis terkait merek pribadinya, hal itu juga berfungsi sebagai misi pengintaian untuk menilai apakah kota tersebut merupakan lingkungan yang cocok bagi keluarga untuk tinggal.
Saat ini, keputusan masih berada di tangan Barcelona. Lewandowski ingin tetap tinggal, tetapi dengan Atletico, Milan, dan Chicago Fire yang mengincar, dia tidak kekurangan opsi untuk hengkang jika manajemen baru memutuskan untuk melangkah ke masa depan tanpa dia. Dua bulan ke depan akan menjadi penentu di mana salah satu penyerang terbaik generasi ini akan menghabiskan musim-musim terakhirnya.
