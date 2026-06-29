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Pers internasional: Brasil lolos dari hukuman dengan gaya Real Madrid

Brazil vs Japan
Brazil
Japan
World Cup
C. Ancelotti
Real Madrid
Brasil
Jepang
AS
Italia
Spanyol

Lolos ke babak selanjutnya... tapi penampilannya kurang meyakinkan!

Media internasional memberitakan lolosnya Brasil ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah menang dengan susah payah atas Jepang 2-1 dalam pertandingan leg kedua yang menegangkan pada Senin di Houston.

Organisasi permainan yang ketat, pertahanan yang kokoh, serta serangan balik mendadak yang diandalkan tim Jepang membuat rekan-rekan Vinícius Júnior kelelahan. Mereka tampil mengecewakan pada babak pertama, sebelum bangkit pada babak kedua, di mana mereka memastikan kemenangan melalui dua gol Casemiro (menit ke-56) dan Gabriel Martinelli (menit 90+6).

Timnas Brasil tertinggal di awal babak pertama akibat umpan salah dari Danilo di tengah lapangan; dan karena Casemiro yang kurang bugar, pemain Jepang Sano berhasil menerobos hingga tepi kotak penalti lalu melepaskan tembakan ke gawang di sisi kanan Alisson.

Di babak kedua, Casemiro kembali menemukan ritmenya, mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Gabriel Magalhães. Ketika pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak tambahan, Martinelli menerima umpan di dalam kotak penalti, dan pada menit tambahan (96), ia melepaskan tendangan yang menggetarkan jala gawang, membalikkan skor, dan membawa Brasil lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menanti lawan berikutnya dari pertandingan antara Norwegia dan Pantai Gading.

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  • Pergantian yang bermanfaat

    Surat kabar Prancis L'Équipe menggambarkan pertandingan Brasil melawan Jepang sebagai "epik". Media lain di seluruh dunia menyoroti duet Martinelli dan Casemiro, yang mencetak gol-gol Brasil dan membantu memastikan lolosnya tim tersebut ke babak 16 besar.

    Situs web “The Athletic” dari Amerika Serikat dan surat kabar “Apola” dari Portugal memuji pergantian pemain yang dilakukan Carlo Ancelotti pada babak kedua, yang menurut laporan mereka, menjadi faktor penentu kebangkitan dan lolosnya Brasil.

    Surat kabar AS dari Spanyol menulis: “Tidak akan ada tim seperti Brasil dalam sejarah Piala Dunia, dan tidak ada tim yang mewakili semangat kemenangan ini atau meraih kesuksesan sebesar ini. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menang di menit-menit terakhir. Seperti yang dilakukan Real Madrid bersama klub-klubnya. Keduanya tak terpisahkan, masing-masing di kompetisi mereka.”

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  • Gaya Real Madrid... Tim asuhan Ancelotti lolos dari hukuman

    Surat kabar Inggris The Guardian berkomentar: “Ini bukanlah kali pertama tim nasional Brasil gagal menampilkan performa yang meyakinkan dalam jangka waktu yang lama. Ini juga bukanlah kali pertama mereka lolos dari hukuman. Hal ini mungkin tampak tidak masuk akal, tetapi gaya Carlo Ancelotti yang sukses bersama Real Madrid kembali membuahkan hasil: jika Anda tetap fokus dalam pertandingan, pada akhirnya lawan akan melakukan kesalahan atau para pemain berbakat akan menampilkan performa yang menakjubkan.”

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  • Al-Canari memastikan lolos ke babak berikutnya

    Jaringan Tyc Sport Argentina melaporkan: "Kualifikasi yang heroik bagi Brasil... Di Houston, tim Canaries melepaskan keunggulannya untuk mencoba membalikkan keadaan di menit-menit akhir, dan memastikan lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia 2026. Kini mereka akan menghadapi Norwegia atau Pantai Gading."

    Sementara itu, situs Argentina "Olé" mengomentari kemenangan Brasil: "Fokusnya lebih pada seragam daripada pertandingan itu sendiri. Dan lebih pada menghindari malu daripada strategi... Brasil lolos ke babak 16 besar berkat gol tak terduga satu menit sebelum akhir perpanjangan waktu."