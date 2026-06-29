Pers internasional: Brasil lolos dari hukuman dengan gaya Real Madrid

Media internasional memberitakan lolosnya Brasil ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah menang dengan susah payah atas Jepang 2-1 dalam pertandingan leg kedua yang menegangkan pada Senin di Houston.

Organisasi permainan yang ketat, pertahanan yang kokoh, serta serangan balik mendadak yang diandalkan tim Jepang membuat rekan-rekan Vinícius Júnior kelelahan. Mereka tampil mengecewakan pada babak pertama, sebelum bangkit pada babak kedua, di mana mereka memastikan kemenangan melalui dua gol Casemiro (menit ke-56) dan Gabriel Martinelli (menit 90+6).

Timnas Brasil tertinggal di awal babak pertama akibat umpan salah dari Danilo di tengah lapangan; dan karena Casemiro yang kurang bugar, pemain Jepang Sano berhasil menerobos hingga tepi kotak penalti lalu melepaskan tembakan ke gawang di sisi kanan Alisson.

Di babak kedua, Casemiro kembali menemukan ritmenya, mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan silang dari Gabriel Magalhães. Ketika pertandingan tampaknya akan berlanjut ke babak tambahan, Martinelli menerima umpan di dalam kotak penalti, dan pada menit tambahan (96), ia melepaskan tendangan yang menggetarkan jala gawang, membalikkan skor, dan membawa Brasil lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menanti lawan berikutnya dari pertandingan antara Norwegia dan Pantai Gading.

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