FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Pernyataan yang tegas.. Barcelona mengajukan 4 tuntutan kepada UEFA

Barcelona mengkritik wasit setelah Koparcy diusir

Klub Barcelona mengumumkan pada Kamis malam ini bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan Atlético Madrid.

Barcelona kalah dari tamunya, Atlético Madrid, dengan skor 0-2 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-44 setelah pemainnya, Pau Cubarsi, diusir dari lapangan.

Barcelona mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada UEFA, sebagai protes terhadap kualitas wasit dalam pertandingan kemarin.

    Pembukaan penyelidikan resmi... dan perolehan rekaman percakapan para wasit

    Pernyataan Barcelona menjelaskan bahwa wasit tidak mematuhi peraturan yang berlaku, yang secara langsung memengaruhi jalannya pertandingan dan hasil akhir.

    Pernyataan tersebut melanjutkan, "Keluhan ini berfokus pada insiden tertentu, yaitu pada menit ke-54 pertandingan, setelah permainan dilanjutkan dengan benar, seorang pemain lawan merebut bola di dalam kotak penalti tanpa diberikan tendangan penalti balasan."

    Barcelona menegaskan, "Kami yakin keputusan ini, ditambah dengan kelemahan besar dalam penggunaan teknologi video, merupakan kesalahan yang sangat serius. Oleh karena itu, Barcelona meminta agar dibuka penyelidikan resmi, rekaman percakapan wasit diakses, pengakuan resmi atas kesalahan, serta diambil tindakan yang sesuai."

    Pernyataan tersebut ditutup dengan, "Ini bukan kali pertama dalam edisi-edisi terakhir Liga Champions di mana keputusan wasit yang tidak dapat dipahami berdampak negatif pada tim, yang menciptakan standar ganda yang jelas, dan menghalangi persaingan yang adil terhadap klub-klub lain."

