Pernyataan yang tegas.. Barcelona mengajukan 4 tuntutan kepada UEFA

Klub Barcelona mengumumkan pada Kamis malam ini bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) terkait insiden yang terjadi dalam pertandingan melawan Atlético Madrid.

Barcelona kalah dari tamunya, Atlético Madrid, dengan skor 0-2 pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Barcelona bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-44 setelah pemainnya, Pau Cubarsi, diusir dari lapangan.

Barcelona mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa mereka telah mengajukan keluhan resmi kepada UEFA, sebagai protes terhadap kualitas wasit dalam pertandingan kemarin.