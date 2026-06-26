Sebagaimana permainan Jerman yang tampak tidak terarah dalam kekalahan 1-2 melawan Ekuador, demikian pula analisis para pemain utama setelah pertandingan tersebut tampak tidak jelas. Dengan emosi yang terguncang, Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann dengan tegas membantah pernyataan dalam wawancara dengan Magenta bahwa Ekuador lebih menginginkan kemenangan daripada Jerman — para pemainnya justru melihatnya secara berbeda.
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Pernyataan yang saling bertentangan dari tim DFB! Rencana Julian Nagelsmann telah gagal total
"Saya merasa mereka lebih menginginkannya daripada kami," kata, misalnya, Deniz Undav, yang sekali lagi hanya masuk sebagai pemain pengganti, namun kali ini tidak memberikan kontribusi apa pun. Joshua Kimmich "pasti" sependapat dengannya. “Itulah yang paling membuatku kesal,” kata sang kapten sambil menyoroti kurangnya semangat dan tekad dari tim DFB. “Hal itu tidak boleh terjadi pada kami, terlepas dari situasi apa pun.”
Seperti yang diketahui, situasi menjelang pertandingan terakhir fase grup ini sangat menguntungkan: Jerman sudah dipastikan menjadi juara grup setelah meraih dua kemenangan atas Curacao dan Pantai Gading. Nagelsmann bebas memilih antara mengasah kerja sama tim atau merotasi pemain, sementara para pemain yang dipilih bisa tampil tanpa tekanan. Dalam hal ini, cukup mengejutkan betapa banyak masalah yang justru semakin parah atau bahkan muncul baru.
Terlepas dari dua pergantian paksa di starting eleven akibat cedera yang dialami Nico Schlotterbeck dan Nathaniel Brown, pelatih timnas Jerman itu memilih untuk tidak melakukan rotasi. Starting eleven pilihannya seharusnya tetap menjaga ritme, membangun chemistry untuk sisa turnamen, dan terus membakar euforia yang mulai merebak di dalam negeri. Itulah rencana Nagelsmann, yang gagal total. Sebaliknya, tim DFB justru menampilkan penampilan terburuk mereka sepanjang turnamen ini. Penampilan yang membuat orang khawatir akan tersingkir lebih awal di babak 16 besar pada hari Senin. Terlepas dari siapa pun tim peringkat ketiga grup yang akan mereka hadapi nantinya.
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Tim DFB: Manuel Neuer turut bertanggung jawab atas gol kemenangan Ekuador
Mari kita mulai dari lini belakang, tepatnya dari Manuel Neuer. Setelah dua pertandingan yang kurang menguntungkan bagi seorang kiper (kebobolan gol yang tak terhindarkan, selain itu tidak banyak diuji), kiper yang kembali ini untuk pertama kalinya dibutuhkan saat melawan Ekuador—dan langsung terlihat kurang beruntung. Saat gol penentu kemenangan Ekuador tercipta setelah tendangan sudut, Neuer gagal menghalau bola (dia sendiri, bagaimanapun, tidak menganggap dirinya bersalah). Beberapa saat sebelumnya, Neuer sudah menunjukkan masalah koordinasi dengan Jonathan Tah. Jerman juga kebobolan setidaknya satu gol dalam pertandingan Piala Dunia kesembilan mereka sejak kemenangan di final 2014, sebuah rekor yang mengkhawatirkan.
Kini akan terjadi apa yang sudah dapat diprediksi sejak kembalinya Neuer yang kontroversial di tengah ketidakpastian: perdebatan sengit mengenai kelayakan keputusan Nagelsmann untuk memanggil kembali kiper berusia 40 tahun itu dan mendegradasi Oliver Baumann yang begitu andal di babak kualifikasi. Hingga saat ini, taruhan tersebut belum membuahkan hasil.
Meskipun ini hanyalah spekulasi yang sangat hipotetis: Namun, seandainya Nagelsmann, seperti yang diminta banyak pihak, memberikan kesempatan kepada Baumann untuk melakukan debutnya di Piala Dunia dalam pertandingan yang tidak berpengaruh secara kompetitif melawan Ekuador sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaannya, Neuer tidak akan bisa melakukan kesalahan.
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Tim DFB: Apakah Joshua Kimmich Harus Kembali ke Lini Tengah?
Dalam beberapa hari ke depan, topik kedua ini diperkirakan akan menjadi bahan perdebatan yang tak kalah sengitnya dengan isu seputar Neuer—yakni sebuah topik klasik dalam sejarah sepak bola Jerman terkini: Apakah Joshua Kimmich harus kembali ke lini tengah?
Duo gelandang tengah yang terdiri dari Felix Nmecha dan Aleksandar Pavlovic tampil sangat lemah saat melawan Ekuador. Nmecha, yang belakangan ini tampil sangat gemilang, melakukan kehilangan bola yang tidak perlu, misalnya tepat sebelum skor menjadi 1-1. Pavlovic tampak lamban dan kurang bersemangat, seperti yang sudah terlihat dalam dua pertandingan Piala Dunia sebelumnya; ia juga turut andil dalam gol penyama kedudukan tersebut dan, sebagaimana mestinya, ditarik keluar saat jeda. Setelah musim yang bagus bersama FC Bayern, penampilannya yang lemah di Piala Dunia ini cukup membingungkan.
Sementara itu, Kimmich kehilangan kendali atas permainan Jerman di posisi bek kanan saat melawan Ekuador; kekurangan kecepatannya sudah terlihat jelas saat menghadapi Yan Diomande dari Pantai Gading. Namun, memindahkan Kimmich ke lini tengah sebenarnya hanya akan memindahkan masalah ke posisi lain, karena tidak ada alternatif yang memadai untuk posisi bek kanan. Bek kiri Nathaniel Brown yang sedang cedera memang bisa bermain di posisi itu, tetapi hal itu berarti David Raum—yang tampil goyah secara defensif saat melawan Ekuador—akan tetap berada di starting eleven.
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Jerman tidak tampil sebagai kandidat juara pada babak penyisihan grup
Hal yang tak kalah mengkhawatirkan dibandingkan dengan duet gelandang tengah yang tidak berfungsi dengan baik adalah kurangnya daya gedor dari kuartet penyerang yang kembali terlihat. Meskipun Leroy Sané memecahkan kebuntuan pribadinya dengan gol pembuka di awal pertandingan—gol pertamanya (meski pada akhirnya dinyatakan melanggar aturan) dalam penampilan ke-15-nya di turnamen besar—ia tetap tampil kurang menonjol di lini serang. Jamal Musiala, Florian Wirtz, dan Kai Havertz masih terus mencari-cari “mode ajaib” mereka dengan agak putus asa di Piala Dunia ini. Harapan besar Nagelsmann adalah agar mereka bisa bermain tanpa beban saat melawan Ekuador, saling menemukan chemistry, dan membangun kepercayaan diri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Lalu, apa yang tersisa dari fase grup ini? Secara tim: Melawan tim underdog Curacao, ada kejutan sementara dan babak kedua yang memukau; melawan Pantai Gading, ada perjuangan keras yang diakhiri secara emosional berkat gol kemenangan Undav di masa tambahan waktu; sedangkan melawan Ekuador, penampilan mereka secara keseluruhan sangat mengecewakan.
Secara individu: Undav menarik perhatian sebagai pemain pengganti yang sangat efisien, Nmecha menonjol berkat dua penampilan kuatnya, Brown membuktikan kelas internasionalnya, sementara semua pemain inti lainnya tampil secara keseluruhan di level rata-rata hingga lemah. Tim DFB memang berhasil lolos dari fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2014, namun mereka masih jauh dari status sebagai kandidat juara.