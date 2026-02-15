(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Pernyataan para pemain setelah pertandingan tidak memiliki nilai!" - Luis Enrique membela Ousmane Dembele setelah pemenang Ballon d'Or itu menyerang rekan setimnya di PSG setelah kekalahan mengejutkan dari Rennes
Enrique membela Dembele setelah bintang tersebut menyerang rekan setimnya di PSG.
Enrique membela pemainnya setelah Dembele meluapkan emosinya setelah kekalahan di Rennes pada Jumat malam. Dembele mencetak gol ke-11nya musim ini dalam kekalahan tersebut, namun gol dari Mousa Tamari, Esteban Lepaul, dan Breel Embolo memastikan tim tuan rumah meraih tiga poin penuh, membantu upaya mereka di Eropa dan menyebabkan PSG tergeser dari posisi teratas oleh Lens setelah kemenangan 5-0 Lens di kandang Paris FC pada Sabtu.
Pemenang Ballon d’Or saat ini menyarankan PSG perlu kembali bermain untuk tim dan berhenti bermain untuk diri sendiri, setelah beberapa bulan yang menantang yang melihat juara Eropa saat ini gagal finis di delapan besar Liga Champions dan kehilangan posisi teratas di Ligue 1 beberapa kali.
Namun, Enrique berargumen bahwa komentar Dembele tersebut wajar diucapkan dalam situasi yang panas, membela bintang timnya dan menyarankan bahwa memegang teguh komentar pemain berusia 28 tahun itu dan menilai dia berdasarkan itu bukanlah hal yang perlu atau adil.
- AFP
Enrique menanggapi setelah Dembele mengkritik PSG.
Enrique mengatakan kepada wartawan: “Pernyataan para pemain di akhir pertandingan tidak memiliki nilai. Sama sekali tidak. Pernyataan pelatih juga tidak, tetapi pernyataan para pemain, sama sekali tidak. Saya tidak akan menjawab pertanyaan dari pemain mana pun, maupun menanggapi pernyataan dari pemain mana pun.
“Saya tidak akan pernah membiarkan pemain mana pun berada di atas klub. Jadi itu jelas. Orang yang bertanggung jawab atas tim adalah saya. Saya tidak akan membiarkan pemain mana pun berpikir bahwa mereka lebih penting daripada klub. Baik saya, direktur olahraga, presiden, maupun klub. Jadi, pernyataan-pernyataan ini tidak bernilai. Mereka adalah hasil dari kemarahan setelah pertandingan, dan saya pikir itu jelas. Kami tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan.”
"PSG harus didahulukan" - Kata-kata mengejutkan Dembele
Hal ini terjadi setelah Dembele mengatakan kepada wartawan setelah kekalahan pada Jumat: “Kami memulai pertandingan dengan buruk, dan saya juga berpikir Rennes bermain sangat baik. Tapi saya pikir kami perlu menunjukkan lebih banyak semangat.
“Kami harus bermain untuk Paris Saint-Germain agar bisa memenangkan pertandingan, karena jika kami bermain sendiri di lapangan, itu tidak akan berhasil, kami tidak akan memenangkan gelar yang kami inginkan. Musim lalu, kami memprioritaskan klub di atas kepentingan pribadi, dan saya pikir kami perlu kembali ke hal itu, terutama dalam pertandingan seperti ini. Kami sudah memasuki paruh kedua musim, dan yang harus diutamakan adalah Paris Saint-Germain, bukan pemain individu. Kami harus bermain untuk klub, bukan untuk kepentingan pribadi.”
- Getty
Musim yang mengecewakan bagi Dembele saat PSG mengalami kesulitan
Dembele telah mengalami musim yang tidak konsisten akibat cedera, namun belakangan ini ia kembali ke performa terbaiknya yang mematikan, mencetak enam gol dalam enam pertandingan Ligue 1 terakhirnya di tengah rangkaian tujuh kemenangan beruntun hingga kekalahan pada Jumat lalu.
Tidak diragukan lagi, musim ini telah menjadi musim yang frustrasi bagi pemain internasional Prancis tersebut, yang memenangkan Ballon d’Or pada September dalam pencapaian yang luar biasa, namun diikuti oleh bulan-bulan cedera berulang di lapangan.
PSG kesulitan menandingi performa musim lalu, namun mengingat lonjakan akhir mereka menuju gelar di Liga Champions musim lalu, di mana mereka mencapai puncak di babak gugur, masih banyak yang bisa diraih baik di level domestik maupun Eropa.
Raksasa Paris akan menghadapi leg pertama babak playoff knockout Liga Champions di kandang rival domestik Monaco pada Selasa malam, dengan leg kedua delapan hari kemudian, saat mereka berusaha mencapai babak 16 besar untuk musim ke-14 berturut-turut.
Iklan