Enrique membela pemainnya setelah Dembele meluapkan emosinya setelah kekalahan di Rennes pada Jumat malam. Dembele mencetak gol ke-11nya musim ini dalam kekalahan tersebut, namun gol dari Mousa Tamari, Esteban Lepaul, dan Breel Embolo memastikan tim tuan rumah meraih tiga poin penuh, membantu upaya mereka di Eropa dan menyebabkan PSG tergeser dari posisi teratas oleh Lens setelah kemenangan 5-0 Lens di kandang Paris FC pada Sabtu.

Pemenang Ballon d’Or saat ini menyarankan PSG perlu kembali bermain untuk tim dan berhenti bermain untuk diri sendiri, setelah beberapa bulan yang menantang yang melihat juara Eropa saat ini gagal finis di delapan besar Liga Champions dan kehilangan posisi teratas di Ligue 1 beberapa kali.

Namun, Enrique berargumen bahwa komentar Dembele tersebut wajar diucapkan dalam situasi yang panas, membela bintang timnya dan menyarankan bahwa memegang teguh komentar pemain berusia 28 tahun itu dan menilai dia berdasarkan itu bukanlah hal yang perlu atau adil.