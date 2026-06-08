Dokter tim Morten Boesen melaporkan dalam siaran pers Asosiasi Sepak Bola Denmark pada hari Senin: "Saya telah berbicara dengan Christian pagi ini, dan kondisinya baik-baik saja. Dia sedang bersama keluarganya dan dalam keadaan baik. Dia diperkirakan akan segera diizinkan pulang dari rumah sakit dan kembali ke rumah."
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Pernyataan optimis yang hati-hati: Inilah kondisi Christian Eriksen setelah kembali pingsan
Boesen juga menjelaskan bahwa ia cukup yakin alat pacu jantung Eriksen telah mengirimkan sinyal. Namun, pemain berusia 34 tahun itu segera sadar kembali dan bahkan meminta untuk berjalan sendiri dari lapangan ke ambulans.
Pemain profesional VfL Wolfsburg itu pingsan pada menit ke-65 saat pertandingan internasional melawan Ukraina di Odense pada hari Minggu. Pertandingan pun dihentikan. Eriksen kemudian diperiksa di Rumah Sakit Universitas Odense, "untuk mencari tahu apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit. Namun, Christian dalam keadaan baik, dan dia meminta saya untuk menyapa semua pemain dan memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja," kata Boesen.
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Eriksen kembali pingsan di lapangan: "Ini sungguh mengejutkan"
Insiden tersebut memicu kekhawatiran besar di Denmark. Perdana Menteri Mette Frederiksen menulis di Facebook: "Doa dan dukungan tulus saya untuk Christian Eriksen dan semua pihak yang terlibat di sekitarnya. Ini sungguh kejadian yang mengerikan. Dan merupakan kelegaan besar bahwa kondisinya cukup baik mengingat situasi yang terjadi."
Eriksen, yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga bersama Wolfsburg, mengalami serangan jantung hampir tepat lima tahun sebelumnya, pada 12 Juni 2021, dalam pertandingan penyisihan grup Euro melawan Finlandia di Kopenhagen, dan berhasil diselamatkan. Ia kemudian dipasangi defibrillator. Para dokter telah memberikan izin medis kepada pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional tersebut untuk melanjutkan karier profesionalnya.