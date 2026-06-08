Pernyataan optimis yang hati-hati: Inilah kondisi Christian Eriksen setelah kembali pingsan

Boesen juga menjelaskan bahwa ia cukup yakin alat pacu jantung Eriksen telah mengirimkan sinyal. Namun, pemain berusia 34 tahun itu segera sadar kembali dan bahkan meminta untuk berjalan sendiri dari lapangan ke ambulans.

Pemain profesional VfL Wolfsburg itu pingsan pada menit ke-65 saat pertandingan internasional melawan Ukraina di Odense pada hari Minggu. Pertandingan pun dihentikan. Eriksen kemudian diperiksa di Rumah Sakit Universitas Odense, "untuk mencari tahu apa yang menyebabkan insiden tersebut. Kami terus berkomunikasi dengannya dan para dokter di rumah sakit. Namun, Christian dalam keadaan baik, dan dia meminta saya untuk menyapa semua pemain dan memberi tahu mereka bahwa dia baik-baik saja," kata Boesen.