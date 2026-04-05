Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

Pernyataan bintang timnas Mesir memicu kemarahan warga Maroko

Maroko
Mesir

Kemarahan di kalangan masyarakat Maroko semakin memuncak akibat pernyataan Mahmoud Hassan Trezeguet, bintang Al Ahly asal Mesir.

Trezeguet mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan persahabatan antara Mesir dan Spanyol yang berakhir imbang tanpa gol, "Timnas Mesir adalah yang terbaik di benua Afrika, dan juga yang paling sering menjuarai Piala Afrika sebanyak 7 kali."

Bintang timnas Mesir itu menambahkan, "Kami tidak akan pergi ke Piala Dunia 2026 hanya untuk berpartisipasi dan mewakili negara dengan baik, tetapi tujuan kami adalah membuktikan kualitas timnas Mesir."

Beberapa situs web Maroko menyoroti pernyataan Trezeguet, dengan menekankan bahwa Maroko berada di puncak Afrika.

    Klasifikasi Singa Atlas dan Firaun

    Meskipun pernyataan Trezeguet tersebut disampaikan pada 30 Maret lalu, situs web Maroko "Al-Batal" baru mempublikasikannya hari ini, Minggu, 5 April.

    Situs "Al-Batal" menyoroti dalam beritanya bahwa timnas Mesir berada di peringkat kelima di benua Afrika, serta menempati peringkat ke-29 dunia dalam peringkat FIFA bulan lalu.

    Sementara itu, timnas Maroko berada di puncak klasemen Afrika, serta menempati peringkat kedelapan dunia.

    Sementara itu, situs web Maroko "Hiba Sport" mempublikasikan pernyataan bintang tim Mesir, hari Minggu ini, dengan judul "Pernyataan Kuat dari Pemain Mesir Trezeguet Sebelum Piala Dunia Memicu Kontroversi".

    Situs Maroko tersebut menyoroti peringkat Tim Atlas dan Mesir sebagai respons tidak langsung terhadap pernyataan Trezeguet.

    • Iklan