Pernyataan bintang timnas Mesir memicu kemarahan warga Maroko

Kemarahan di kalangan masyarakat Maroko semakin memuncak akibat pernyataan Mahmoud Hassan Trezeguet, bintang Al Ahly asal Mesir.

Trezeguet mengatakan, dalam konferensi pers menjelang pertandingan persahabatan antara Mesir dan Spanyol yang berakhir imbang tanpa gol, "Timnas Mesir adalah yang terbaik di benua Afrika, dan juga yang paling sering menjuarai Piala Afrika sebanyak 7 kali."

Bintang timnas Mesir itu menambahkan, "Kami tidak akan pergi ke Piala Dunia 2026 hanya untuk berpartisipasi dan mewakili negara dengan baik, tetapi tujuan kami adalah membuktikan kualitas timnas Mesir."

Beberapa situs web Maroko menyoroti pernyataan Trezeguet, dengan menekankan bahwa Maroko berada di puncak Afrika.