Ketika Roefs menuju ruang ganti tim tamu di City Ground, markas Nottingham Forest, staf dan pemain Sunderland menghentikan obrolan mereka untuk bersorak dan bertepuk tangan dengan meriah kepada kiper baru mereka, yang dengan cepat menjadi bagian penting dari kesuksesan awal tim promosi Liga Primer ini. Dia baru saja menyelamatkan timnya dari kebobolan dengan cara yang luar biasa untuk membantu mengamankan kemenangan. Itu bukanlah yang pertama, dan juga bukan yang terakhir, dia menunjukkan performa gemilang musim ini.

Setelah tiba di sepakbola Inggris, Roefs dengan cepat menonjol, karena kepercayaan diri, ketenangan, kemampuannya mengontrol bola, dan yang terpenting, penyelamatannya. Dalam pertandingan Sunderland baru-baru ini melawan Manchester City yang berakhir imbang, Roefs sekali lagi membuktikan mengapa dia sudah menjadi favorit fans Black Cats, karena pertandingan berubah menjadi duel antara Roefs dan Gianluigi Donnarumma, dua kiper terbaik di Inggris, jika bukan di Eropa, musim ini.

Setelah pertandingan, mantan striker Watford, Troy Deeney, menyatakan Roefs sebagai 'rekrutan terbaik musim ini' selama analisisnya untuk BBC. Sementara Jamie Carragher memasukkan pemain Belanda itu dalam susunan pemain terbaik Liga Primer untuk paruh pertama musim ini.

“Saya sangat terkesan dengannya. Dia telah memulai karier Liga Primernya dengan cemerlang di Sunderland, yang memiliki salah satu pertahanan terbaik di liga. Dia memainkan peran besar dalam hal itu,” kata mantan bek Liverpool itu kepada Sky Sports. Atau, seperti yang dikatakan seorang fan Sunderland di X: “Saya akan melemparkan anjing saya dari jembatan jika saya tahu Roefs berdiri di bawah untuk menangkapnya.”

Bagaimanapun Anda mengatakannya, Roefs memberikan kesan yang besar di Wearside.