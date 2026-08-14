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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Permata Barcelona mencuri perhatian Flick

LaLiga
Barcelona
H. Flick
O. Goren
Spanyol

Periode persiapan di Barcelona selalu memunculkan nama-nama baru dan para pemain dari akademi klub, yang mungkin memulai persiapan jauh dari sorotan, sebelum secara bertahap berhasil mengamankan tempat mereka dalam perhitungan pelatih. 

Pada musim panas lalu, misalnya, Dro dan Jofre Torrents berhasil melewati beberapa ujian, yang membawa mereka hingga awal musim resmi, sebagai bagian dari kelompok reguler tim utama. 

Surat kabar Sport menyebutkan, "Setelah berlalu satu bulan penuh sejak dimulainya periode persiapan saat ini di Barcelona, sejumlah pemain akademi klub masih berlatih di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick."

Di antara mereka adalah Orian Goren dan Ebrima Tunkara. Kedua pemain yang lahir masing-masing pada tahun 2009 dan 2010 ini termasuk bakat paling menonjol yang menjadi tumpuan harapan besar institusi Catalan tersebut, di antara seluruh pemain yang tengah dipersiapkan di dalam lorong-lorong La Masia.

Ketika musim berakhir, para pemain diberitahu tentang keharusan bergabung dengan latihan tim utama mulai bulan Juli.

Adapun untuk Goren, musimnya berakhir pada waktu yang terlambat, karena ia tak hanya tampil hingga babak-babak akhir Piala Champions bersama tim Pol Planas, tetapi juga melanjutkan aktivitasnya sebelum memulai liburannya, dengan bergabung ke tim dalam kompetisi Piala Catalunya.

  • imago-sport-1080669171.jpgDeFodi Images

    Jürgen terpaksa memangkas masa liburannya

    Orian terpaksa mempersingkat masa liburannya, tetapi karena alasan yang menggembirakan. Selain Ibrima, kedua pemain termuda ini berada di bawah arahan pelatih asal Jerman tersebut pada 13 Juli, saat keduanya menjalani pemeriksaan medis.

    Itu merupakan peluang emas bagi pemain muda ini, yang tiba di Barcelona pada 2022, dan yang telah tinggal di La Masia selama beberapa bulan, sebuah lingkungan ideal tempat ia menghirup sepakbola dari segala sisi, seiring dengan diperolehnya pendidikan akademis di lingkungan yang sesuai untuk perkembangannya.

    Orian terus melewati berbagai tahapan sepanjang beberapa pekan terakhir, dan setelah kembali dari kamp latihan di Inggris, datanglah seleksi pertama, di mana Ibrahim Diarra, Alex Gonzalez, dan Oscar Gistau berpindah ke barisan Barcelona Atletic.

    Adapun Orian, ia tetap berada dalam atmosfer tim utama, dan pada akhir pekan lalu bertolak ke Italia untuk mengikuti turnamen segitiga di Kota Udine, serta bermain selama 30 menit melawan Udinese, setelah sebelumnya sudah bermain setengah jam melawan Birmingham.

    Hal itu menjadi pengalaman yang ideal dan kesempatan penting untuk menimba pengalaman bagi seorang pemain yang, seperti telah kami sebutkan, baru saja genap berusia tujuh belas tahun, tetapi bermain dengan kematangan yang mencolok, memiliki visi lapangan yang istimewa serta keberanian dalam penampilannya yang menjadikannya pemain istimewa.

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    Jorien terus menimba pengalaman

    Setelah kembali dari Italia, Jorren terus menimba pengalaman di samping Flick, dan idenya, atau peta jalan yang telah disusun untuknya, adalah menjadi elemen penting pada musim ini bersama Barcelona Atletic di bawah asuhan Belletti, dengan kemungkinan tampil pula bersama tim muda untuk mengarungi kompetisi Liga Champions Eropa junior.

    Situasinya akan dievaluasi sepanjang musim, namun yang pasti Flick menempatkannya dalam pengawasan, dan kemungkinan melihat sang pemain menjalani penampilan perdananya bersama tim utama sepanjang musim ini tidak boleh dikesampingkan.

    Untuk saat ini, Aurián terus bekerja keras, memanfaatkan peluang yang didapatkannya dengan sebaik-baiknya, dan memberi Flick lebih banyak alasan untuk tidak mengalihkan pandangannya darinya serta tidak mengeluarkannya dari perhitungan.

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