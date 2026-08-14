Permata Barcelona mencuri perhatian Flick

Periode persiapan di Barcelona selalu memunculkan nama-nama baru dan para pemain dari akademi klub, yang mungkin memulai persiapan jauh dari sorotan, sebelum secara bertahap berhasil mengamankan tempat mereka dalam perhitungan pelatih.

Pada musim panas lalu, misalnya, Dro dan Jofre Torrents berhasil melewati beberapa ujian, yang membawa mereka hingga awal musim resmi, sebagai bagian dari kelompok reguler tim utama.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Setelah berlalu satu bulan penuh sejak dimulainya periode persiapan saat ini di Barcelona, sejumlah pemain akademi klub masih berlatih di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick."

Di antara mereka adalah Orian Goren dan Ebrima Tunkara. Kedua pemain yang lahir masing-masing pada tahun 2009 dan 2010 ini termasuk bakat paling menonjol yang menjadi tumpuan harapan besar institusi Catalan tersebut, di antara seluruh pemain yang tengah dipersiapkan di dalam lorong-lorong La Masia.

Ketika musim berakhir, para pemain diberitahu tentang keharusan bergabung dengan latihan tim utama mulai bulan Juli.

Adapun untuk Goren, musimnya berakhir pada waktu yang terlambat, karena ia tak hanya tampil hingga babak-babak akhir Piala Champions bersama tim Pol Planas, tetapi juga melanjutkan aktivitasnya sebelum memulai liburannya, dengan bergabung ke tim dalam kompetisi Piala Catalunya.