Perlombaan ke Puncak: KSI dan Dagenham & Redbridge mengonfirmasi serial dokumenter YouTube yang akan bersaing dengan "Welcome to Wrexham" karya Ryan Reynolds dan Rob Mac
Kapan 'Race To The Top' akan dirilis?
Perusahaan produksi kreatif pemenang penghargaan After Party Studios dan KSI mengumumkan bahwa ‘Race To The Top’ akan tayang pada musim panas ini, sambil dipromosikan melalui platform media sosial yang memiliki jangkauan gabungan 33,5 juta pengikut. Acara ini akan berlanjut hingga musim 2026-27.
Seri sinematik ini, yang akan diterjemahkan ke dalam 14 bahasa, akan mengikuti KSI—juri Britain’s Got Talent dengan nama asli Olajide Olatunji—saat ia menghadapi tekanan dan peluang dalam memimpin klub National League South menuju era baru.
After Party Studios menyatakan: "Kamera akan mengikuti KSI saat ia mengambil alih klub, memberikan akses tak tertandingi ke tantangan sehari-hari dalam mengelola tim non-liga di ekosistem sepak bola modern, termasuk rapat dewan direksi dan reaksi penggemar yang harus dihadapi."
KSI mewujudkan impian dengan merambah ke kepemilikan klub sepak bola.
Ben Doyle, alias RVBBERDUCK, sutradara 'Race To The Top' dan pendiri After Party Studios, mengatakan: “Ketika KSI menelepon saya pada suatu pagi Minggu yang hujan di bulan November lalu dan mengatakan dia akan membeli klub sepak bola, saya tahu saya harus ada di sana untuk mendokumentasikannya. Ketika kami syuting KSI: Can’t Lose pada 2018, saya merekam saat dia mendefinisikan ulang sebuah olahraga - ini terasa seperti momen yang benar-benar penuh lingkaran, karena sekali lagi kita berdiri di ambang tantangan yang tampaknya tak teratasi. Serial ini akan memberikan akses lebih besar dari sebelumnya, selama masa-masa naik turun saat dia berjuang untuk membawa Daggers ke Premier League.”
KSI menambahkan: “Ini adalah hal yang sangat besar bagi saya. Bagi para penggemar yang telah bersama saya sejak Race to Division One, ini adalah momen yang melingkar - dari bermimpi tentang sepak bola online hingga benar-benar mengambil alih sebuah klub. Bertemu kembali dengan Ben dan After Party Studios membuatnya semakin istimewa. Dia telah merekam setiap momen tinggi dan rendah, dan saya sangat antusias untuknya bergabung dalam perjalanan rollercoaster ini di Dagenham & Redbridge bersama saya.”
Investor dan pemilik selebriti di sepak bola Inggris
KSI telah mengungkapkan antusiasmenya untuk terjun ke dunia kepemilikan klub sepak bola, setelah melihat beberapa selebriti lain melakukan hal serupa - dengan Reynolds dan Mac bergabung di kasta EFL bersama legenda NFL Tom Brady di Birmingham dan penyanyi-penulis lagu Ed Sheeran di Ipswich, sementara rapper Stormzy terlibat dengan AFC Croydon Athletic.
Meskipun petualangan baru ini diterima dengan antusias, pakar keuangan sepak bola Profesor Rob Wilson telah menjelaskan kepada Fruity King apa yang diperlukan untuk membawa Dagenham dari National League South - divisi keenam sepak bola Inggris - ke Premier League.
Bisakah KSI meniru Reynolds dan Mac?
Dr Wilson mengatakan: “Dalam banyak hal, kembali ke EFL akan menjadi bagian yang mudah. Begitu Anda mencapai League Two dan League One, anggaran kompetitif meningkat secara dramatis menjadi sekitar £4 juta ($5 juta) di League Two dan £10 juta (£13 juta) di League One.
“Saat Anda berusaha promosi ke Championship, kita berbicara tentang lebih dari £40 juta ($53 juta) hanya untuk gaji pemain. Saya perkirakan dalam sepuluh tahun ke depan, dan itulah yang dibutuhkan, investasi kemungkinan akan berada di kisaran £60 juta-£70 juta ($93 juta) jika Anda ingin masuk ke Championship.
“Kemudian ada lompatan akhir ke Premier League. Itu akan membutuhkan pengeluaran rutin dan berkelanjutan sebesar £50 juta ($67 juta) untuk gaji, ditambah pengeluaran transfer sebesar £50 juta, serta kepatuhan terhadap standar infrastruktur Premier League yang tidak kecil dalam konteks Dagenham dan Redbridge.
“Proyek 10 tahun untuk mencapai Championship kini berubah menjadi proyek 20 tahun untuk mencapai Premier League dengan angka investasi £250 juta ($333 juta) selama periode 20 tahun tersebut. Itu termasuk infrastruktur.”
Dia menambahkan berdasarkan blueprint Reynolds dan Mac: “Melihat Wrexham, Ryan dan Rob tidak hanya menginvestasikan uang ke Wrexham, mereka membangun merek hiburan global di sekitar klub yang telah mengubah tim menjadi properti media global. Saya bayangkan KSI akan mempertimbangkan hal ini dan hal itu memberinya keunggulan nyata dalam melakukannya.
“Dengan audiens digital dan pengalaman komersialnya, terutama melalui proyek seperti Prime, Anda dapat menghasilkan pendapatan di luar lapangan yang signifikan. Sebuah dokumenter yang sukses mungkin bernilai £5 juta ($7 juta) per musim dalam hak siar media, ditambah £5 juta per tahun dalam sponsor dan kemitraan komersial. Secara total, ekonomi kreator KSI dapat menghasilkan sekitar £10 juta hingga £15 juta ($20 juta) per tahun jika dijalankan dengan baik.
“Jika KSI dapat meniru strategi Wrexham, maka aspek ekonomi menjadi lebih masuk akal. Secara keseluruhan, mimpi Premier League memang ambisius, tetapi dengan strategi komersial yang tepat, perjalanan itu sendiri bisa menjadi hal paling berharga yang dihasilkan dari ini.”
