Perlombaan ke Puncak: KSI dan Dagenham & Redbridge mengonfirmasi serial dokumenter YouTube yang akan bersaing dengan "Welcome to Wrexham" karya Ryan Reynolds dan Rob Mac

Dr Wilson mengatakan: “Dalam banyak hal, kembali ke EFL akan menjadi bagian yang mudah. Begitu Anda mencapai League Two dan League One, anggaran kompetitif meningkat secara dramatis menjadi sekitar £4 juta ($5 juta) di League Two dan £10 juta (£13 juta) di League One.

“Saat Anda berusaha promosi ke Championship, kita berbicara tentang lebih dari £40 juta ($53 juta) hanya untuk gaji pemain. Saya perkirakan dalam sepuluh tahun ke depan, dan itulah yang dibutuhkan, investasi kemungkinan akan berada di kisaran £60 juta-£70 juta ($93 juta) jika Anda ingin masuk ke Championship.

“Kemudian ada lompatan akhir ke Premier League. Itu akan membutuhkan pengeluaran rutin dan berkelanjutan sebesar £50 juta ($67 juta) untuk gaji, ditambah pengeluaran transfer sebesar £50 juta, serta kepatuhan terhadap standar infrastruktur Premier League yang tidak kecil dalam konteks Dagenham dan Redbridge.

“Proyek 10 tahun untuk mencapai Championship kini berubah menjadi proyek 20 tahun untuk mencapai Premier League dengan angka investasi £250 juta ($333 juta) selama periode 20 tahun tersebut. Itu termasuk infrastruktur.”

Dia menambahkan berdasarkan blueprint Reynolds dan Mac: “Melihat Wrexham, Ryan dan Rob tidak hanya menginvestasikan uang ke Wrexham, mereka membangun merek hiburan global di sekitar klub yang telah mengubah tim menjadi properti media global. Saya bayangkan KSI akan mempertimbangkan hal ini dan hal itu memberinya keunggulan nyata dalam melakukannya.

“Dengan audiens digital dan pengalaman komersialnya, terutama melalui proyek seperti Prime, Anda dapat menghasilkan pendapatan di luar lapangan yang signifikan. Sebuah dokumenter yang sukses mungkin bernilai £5 juta ($7 juta) per musim dalam hak siar media, ditambah £5 juta per tahun dalam sponsor dan kemitraan komersial. Secara total, ekonomi kreator KSI dapat menghasilkan sekitar £10 juta hingga £15 juta ($20 juta) per tahun jika dijalankan dengan baik.

“Jika KSI dapat meniru strategi Wrexham, maka aspek ekonomi menjadi lebih masuk akal. Secara keseluruhan, mimpi Premier League memang ambisius, tetapi dengan strategi komersial yang tepat, perjalanan itu sendiri bisa menjadi hal paling berharga yang dihasilkan dari ini.”