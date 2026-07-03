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world cup 2026 merch 2GOAL / various
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Perlengkapan Piala Dunia 2026 Terbaik: Mulai dari Set LEGO Resmi hingga Seragam Retro

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World Cup

Daftar belanja Piala Dunia yang paling lengkap telah dirilis.

Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya akan meramaikan Amerika Utara musim panas ini — tetapi juga akan meramaikan lemari pakaian kita. Dengan budaya sepak bola yang telah mengakar kuat di dunia mode kelas atas, merchandise turnamen tahun ini jauh melampaui syal biasa dan kaos bergambar generik.

Mulai dari kolaborasi dengan desainer ternama seperti koleksi Levi’s FA dan kerja sama Nike dengan merek ikonik Palace Skateboards, hingga seragam tim nasional yang didesain ulang secara menakjubkan oleh adidas dan Nike, tahun 2026 secara resmi menjadi turnamen paling bergaya yang pernah ada.

Baik Anda akan pergi ke stadion di Los Angeles, menghadiri pesta nonton bareng di London, atau sekadar ingin meningkatkan gaya streetwear Anda, kami telah merangkum merchandise Piala Dunia 2026 terbaik yang pasti ingin Anda kenakan bahkan setelah peluit akhir dibunyikan.

Jadi, bersiaplah untuk berbelanja dan simak daftar barang-barang wajib kami untuk Piala Dunia 2026:

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Set Piala Dunia LEGO

    Apa yang lebih baik untuk menyambut musim panas sepak bola di panggung terbesar selain replika detail dari trofi tertinggi sepak bola dunia ini, yang memungkinkan para penggemar membawa pulang sepotong keajaiban turnamen dalam bentuk emas. Trofi yang mengagumkan ini merupakan replika skala 1:1 yang terdiri dari hampir 3.000 bagian, termasuk sebuah adegan tersembunyi yang dapat dibuka melalui selip yang dapat ditarik di bagian bola atas.





  • Tokyo Treat SakurocoTokyo Treat / Sakuroco

    Kotak Tokyo Treat & Sakuraco

    Bagi para penggemar sepak bola yang juga sangat menyukai segala hal tentang makanan, budaya, dan camilan Jepang, kotak Tokyo Treat dan Sakuraco sangat cocok untuk Anda. Keduanya menawarkan layanan berlangganan bulanan yang berisi manisan dan teh Jepang otentik yang dikirim langsung dari Jepang, sehingga Anda bisa yakin selalu mendapatkan produk asli setiap saat.

    Sebagai bonus, seiring dengan berlangsungnya Piala Dunia saat ini, TokyoTreat sedang mengadakan promosi khusus untuk pelanggan baru. Dengan menggunakan kode 'WORLDCUP26', pelanggan yang melakukan pembayaran di muka dapat menerima camilan bonus gratis. Promosi ini akan berlangsung hingga 31 Juli 2026, jadi jangan sampai ketinggalan.

    Kotak TokyoTreat bulan ini bertema 'Flavours of Okinawa' dan menampilkan camilan eksklusif Jepang seperti KitKat Cookies & Cream dan Sour Paper Candy. Sementara itu, koleksi terbaru Sakuraco mencakup kudapan otentik seperti Okinawa Pineapple Jelly, Okinawa Mango Pie, dan Kokuto Manju. 

    Kami sudah mencobanya dan percayalah, camilan-camilan ini benar-benar nikmat — jadi, mengapa tidak menikmati camilan ini sambil menonton pertandingan sepak bola yang seru musim panas ini! Hal ini akan memungkinkan Anda menjelajahi budaya lain, yang juga sama serunya dengan yang kita temukan dalam sepak bola internasional.





  • Nike x Palace collab Nike x Palace

    Nike x Palace

    Koleksi edisi khusus Piala Dunia Inggris 2026 yang paling dinanti, menjelang dimulainya turnamen. Nike dan Palace secara resmi membawa Tim Nasional Inggris ke dalam dunia mereka. Untuk meluncurkannya, mereka merilis sebuah film sinematik yang dibintangi oleh legenda Inggris, Wayne Rooney dan Jill Scott. Kolaborasi ini mencakup jersey pra-pertandingan bermotif kaca patri, yang menjadi bintang utama koleksi ini—sebuah reinterpretasi radikal terhadap seragam Tim Nasional Inggris.

    Jersey ini menampilkan desain grafis berskala abu-abu yang rumit, terinspirasi oleh karya seni kaca patri tradisional. Selain jersey, koleksi Piala Dunia ini juga mencakup atasan latihan pra-pertandingan, kaos, pakaian gaya hidup, dan jaket bomber yang sangat diminati. Kolaborasi ini akan segera hadir di SNKRS, jadi pantau terus perkembangannya.




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  • Panini Sticker book Panini

    Buku Stiker Panini Piala Dunia 2026

    Nikmati keseruan buku stiker Panini selagi masih bisa, karena kegiatan nostalgia untuk turnamen besar ini akan berakhir pada tahun 2030, seiring dengan berakhirnya kemitraan FIFA dengan perusahaan tersebut setelah Piala Dunia 2030. Namun untuk saat ini, kamu masih bisa menikmati segala keseruan dari koleksi yang luar biasa ini di setiap turnamen besar; bersiaplah untuk bertukar dan berburu stiker-stiker terbaik!


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Koleksi adidas World Cup Bringback

    Jika Anda menyukai seragam bergaya retro, koleksi seragam "Bringback" dari adidas adalah pilihan yang tepat. Koleksi ini menghadirkan kembali desain-desain legendaris dari berbagai generasi. Terinspirasi dari era-era Piala Dunia FIFA yang tak terlupakan, koleksi ini menghidupkan kembali siluet dan grafis ikonik dari arsip, membawanya kembali untuk generasi baru penggemar sepak bola, kolektor, dan konsumen yang peduli dengan gaya. Mulai dari motif geometris yang berani dan garis-garis monokromatik hingga grafis dada yang mencolok dan palet warna yang khas.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    Kolaborasi desainer asal London, Priya Ahluwalia, dengan PUMA merupakan penghormatan yang memukau dan kaya akan nilai budaya kepada komunitas sepak bola global, menjadikannya salah satu koleksi paling trendi musim panas ini. Mulai dari atasan dan bawahan yang memukau hingga sepatu kets, koleksi ini sangat cocok untuk melengkapi gaya busana Piala Dunia 2026 Anda di musim panas.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Koleksi Pemain LEGO x Piala Dunia FIFA


    Menampilkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, dan Vinicius Junior, rangkaian LEGO Editions terbaru mengubah para bintang sepak bola terkemuka menjadi model-model koleksi yang sarat dengan referensi, selebrasi, dan elemen kejutan tersembunyi yang akan langsung dikenali oleh para penggemar. Ini adalah koleksi yang sempurna untuk segala usia.



  • adidas WC kits adidas

    Seragam Piala Dunia 2026

    Cara paling jelas untuk mendukung tim favoritmu tahun ini adalah dengan mengenakan seragam kandang atau tandang resmi Piala Dunia 2026. Kami telah mengumpulkan daftar lengkap seragam yang telah dirilis untuk semua tim peserta, semuanya dalam satu tempat.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Piala Dunia 2026

    Demam viral LABUBU kini berkolaborasi dengan dunia sepak bola menjelang Piala Dunia 2026, dan koleksi ini benar-benar layak dikoleksi. Koleksi ini mencakup Gantungan Kunci Gantungan Leher dari Bahan Vinyl Plush, Boneka Vinyl Plush, serta Koleksi Gaya Hidup Seri FIFA. Dengan memadukan kepribadian THE MONSTERS yang nakal dan ceria dengan antusiasme penggemar sepak bola yang penuh energi, kolaborasi edisi khusus ini berhasil menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia.


  • adidas Trionda ball adidas

    Bola resmi pertandingan Piala Dunia 2026

    Apa cara yang lebih baik untuk merasakan antusiasme awal ini selain dengan bola pertandingan resmi terbaru turnamen ini—adidas Trionda. Desainnya dipenuhi warna merah, hijau, dan biru, sebagai penghormatan yang penuh semangat kepada ketiga negara tuan rumah. Sementara namanya, yang merupakan gabungan dari “Tri” dan “Onda”, mencerminkan “tiga gelombang” yang mengalir dan menyatukan turnamen ini.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi's x FA

    Levi’s baru saja meluncurkan koleksi denim pertamanya yang merupakan hasil kolaborasi dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), yang memadukan gaya streetwear klasik Inggris dengan semarak turnamen. Kolaborasi ini menampilkan berbagai item menawan, seperti tas tote, jaket trucker, celana pendek, dan bandana. Item-item ini sangat cocok untuk mendukung tim “Tiga Singa” dan akan tetap menjadi favorit abadi di lemari pakaianmu.