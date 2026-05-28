Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Perlengkapan Piala Dunia 2026 Terbaik: Mulai dari Set LEGO Resmi hingga Jersey Retro

Daftar belanja Piala Dunia yang paling lengkap sudah hadir.

Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya akan meramaikan Amerika Utara musim panas ini — tetapi juga akan meramaikan lemari pakaian kita. Dengan budaya sepak bola yang telah mengakar kuat di dunia mode kelas atas, merchandise turnamen tahun ini jauh melampaui syal biasa dan kaos bergambar generik.

Mulai dari kolaborasi desainer kelas atas seperti koleksi Levi’s FA dan kerja sama Nike dengan merek ikonik Palace Skateboards hingga seragam tim nasional yang didesain ulang secara menakjubkan dari adidas dan Nike, tahun 2026 secara resmi menjadi turnamen paling bergaya yang pernah ada.

Baik Anda akan pergi ke stadion di Los Angeles, menghadiri pesta nonton bareng di London, atau sekadar ingin meningkatkan gaya streetwear Anda, kami telah merangkum merchandise Piala Dunia 2026 terbaik yang pasti ingin Anda kenakan bahkan setelah peluit akhir dibunyikan.

Jadi, bersiaplah untuk berbelanja dan lihatlah barang-barang yang wajib dimiliki untuk Piala Dunia 2026:

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Set Trofi Piala Dunia LEGO

    Apa yang lebih baik untuk menyambut musim panas sepak bola di panggung terbesar selain replika detail dari trofi tertinggi sepak bola dunia ini, yang memungkinkan para penggemar membawa pulang sepotong keajaiban turnamen dalam bentuk emas. Trofi yang mengagumkan ini merupakan replika skala 1:1 yang terdiri dari hampir 3.000 bagian, termasuk sebuah adegan tersembunyi yang dapat dibuka melalui selembar kertas yang dapat ditarik di bagian atas bola trofi.





  • Nike x Palace Nike x Palace

    Nike x PALACE

    Koleksi edisi khusus Piala Dunia Inggris 2026 yang paling dinanti, menjelang dimulainya turnamen. Nike dan Palace secara resmi membawa Tim Nasional Inggris ke dalam dunia mereka. Untuk meluncurkannya, mereka merilis sebuah film sinematik yang dibintangi oleh legenda Inggris, Wayne Rooney dan Jill Scott. Kolaborasi ini mencakup jersey pra-pertandingan bermotif kaca patri, yang menjadi bintang utama koleksi ini, sebuah reinterpretasi radikal dari seragam Tim Nasional Inggris.

    Desainnya menampilkan grafis abu-abu yang rumit, terinspirasi dari seni kaca patri tradisional. Selain jersey, koleksi Piala Dunia ini juga mencakup atasan latihan pra-pertandingan, kaos, pakaian gaya hidup, dan jaket bomber yang sangat diminati. Kolaborasi ini akan segera tersedia di SNKRS, jadi pantau terus.




  • Panini Sticker book Panini

    Buku Stiker Panini Piala Dunia 2026

    Nikmati keseruan buku stiker Panini selagi masih bisa, karena kegiatan nostalgia untuk turnamen besar ini akan berakhir pada tahun 2030, seiring dengan berakhirnya kemitraan FIFA dengan perusahaan tersebut setelah Piala Dunia 2030. Namun untuk saat ini, Anda masih bisa menikmati segala keseruan dari koleksi yang luar biasa ini di setiap turnamen besar; bersiaplah untuk bertukar dan berburu stiker terbaik!


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Koleksi adidas World Cup Bringback

    Jika Anda menyukai seragam bergaya retro, koleksi seragam Bringback dari adidas adalah pilihan yang tepat. Koleksi ini menghadirkan kembali desain-desain legendaris dari berbagai generasi. Terinspirasi dari era-era Piala Dunia FIFA yang tak terlupakan, koleksi ini menghidupkan kembali siluet dan grafis ikonik dari arsip, membawanya kembali untuk generasi baru penggemar sepak bola, kolektor, dan konsumen yang peduli dengan gaya. Mulai dari motif geometris yang berani dan garis-garis monokromatik hingga grafis dada yang mencolok dan palet warna yang khas.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    Kolaborasi desainer asal London, Priya Ahluwalia, dengan PUMA merupakan penghormatan yang memukau dan kaya akan nilai budaya bagi komunitas sepak bola global, menjadikannya salah satu koleksi paling trendi musim panas ini. Mulai dari atasan dan bawahan yang menawan hingga sepatu kets, koleksi ini sangat cocok untuk melengkapi gaya busana Anda menyambut Piala Dunia 2026 di musim panas.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Koleksi Pemain LEGO x Piala Dunia FIFA


    Menampilkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior, rangkaian LEGO Editions terbaru mengubah para bintang sepak bola terkemuka menjadi mainan koleksi yang sarat dengan referensi, selebrasi, dan kejutan tersembunyi yang pasti langsung dikenali oleh para penggemar. Ini adalah mainan koleksi yang sempurna untuk segala usia.



  • adidas WC kits adidas

    Seragam Piala Dunia 2026

    Cara paling jelas untuk mendukung tim favoritmu tahun ini adalah dengan mengenakan seragam kandang atau tandang resmi Piala Dunia 2026. Kami telah mengumpulkan semua seragam yang dirilis untuk semua tim peserta, semuanya dalam satu tempat.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Piala Dunia 2026

    Demam viral LABUBU kini berkolaborasi dengan dunia sepak bola menjelang Piala Dunia 2026, dan koleksi ini benar-benar layak dikoleksi. Koleksi ini mencakup Gantungan Kunci Gantungan Leher dari Bahan Vinyl Plush, Boneka Vinyl Plush, serta Koleksi Gaya Hidup Seri FIFA. Dengan memadukan kepribadian THE MONSTERS yang nakal dan ceria dengan semangat penggemar sepak bola yang penuh energi, kolaborasi edisi khusus ini berhasil menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia.


  • adidas Trionda ball adidas

    Bola resmi Piala Dunia 2026

    Apa cara yang lebih baik untuk merasakan antusiasme awal ini selain dengan bola pertandingan resmi terbaru turnamen ini—adidas Trionda. Desainnya dipenuhi warna merah, hijau, dan biru, sebagai penghormatan yang penuh semangat kepada ketiga negara tuan rumah. Sementara namanya, yang merupakan gabungan dari “Tri” dan “Onda”, mencerminkan “tiga gelombang” yang mengalir dan menyatukan turnamen ini.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi's x FA

    Levi’s baru saja meluncurkan koleksi denim pertamanya yang merupakan hasil kolaborasi dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA), yang memadukan gaya streetwear klasik Inggris dengan semarak turnamen. Kolaborasi ini menghadirkan berbagai item menarik, seperti tas jinjing, jaket trucker, celana pendek, dan bandana. Item-item ini sangat cocok untuk mendukung Tim Tiga Singa dan akan selalu menjadi favorit di lemari pakaian Anda.