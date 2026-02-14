Perlakuan keras Roberto De Zerbi terhadap mantan bintang Marseille terungkap setelah kepergiannya yang penuh ketegangan dari Italia

Masa De Zerbi di Marseille tidak berlalu dengan tenang, dan satu momen khususnya yang melibatkan Murillo telah menjadi simbol bagaimana hubungan di balik layar memburuk.

Selama sesi analisis video pasca-pertandingan, pelatih asal Italia itu menyoroti pemain internasional Panama di hadapan tim dan secara langsung mempertanyakan penampilannya serta mentalitasnya. Menurut keterangan dari dalam ruang ganti, De Zerbi secara blak-blakan memberitahu bek tersebut bahwa dia tidak termasuk dalam rencananya ke depan.

Murillo dilaporkan terkejut dengan percakapan tersebut, yang terjadi di depan rekan setimnya rather than secara pribadi. Insiden tersebut menimbulkan gelombang ketegangan di dalam tim dan segera menjadi topik pembicaraan di antara para pemain yang sudah kesulitan beradaptasi dengan pendekatan pelatih yang sangat menuntut.

Gaya kepelatihan De Zerbi selalu intens, tetapi di Marseille semakin menjadi konfrontatif seiring fluktuasi hasil pertandingan. Latihan digambarkan sebagai tak kenal ampun, dan pertemuan video sangat detail, dengan individu sering ditegur karena kesalahan posisi atau kelalaian konsentrasi.

Bagi Murillo, sifat kritik yang dilakukan secara terbuka menjadi masalah utama. Bek tersebut telah menjadi bagian reguler dari rotasi dan yakin telah memenuhi instruksi taktis pelatihnya, sehingga pernyataan tentang masa depannya terasa sangat mengejutkan. Sejak saat itu, hubungan antara pelatih dan tim mulai terlihat retak.