Lebih lanjut disebutkan bahwa belum ada kesepakatan dengan klub baru mana pun, meskipun juara Liga Europa Aston Villa dan Benfica Lisbon masih dianggap sebagai calon pembeli yang paling mungkin untuk gelandang tengah tersebut.

Sementara itu, pindah ke Arab Saudi bukanlah pilihan bagi Palhinha, karena seperti dilaporkan oleh platform daring Portugal Maisfutebol, Palhinha telah menolak “tawaran menggiurkan” dari Liga Pro Arab Saudi. Dengan demikian, aspek finansial bukanlah prioritas utama bagi pemain berusia 31 tahun tersebut. Sebaliknya, ia ingin tetap berada di dekat keluarganya dan terus bermain di level tertinggi di Eropa.

Setelah masa peminjaman selama satu tahun di Tottenham Hotspur, Palhinha untuk saat ini secara resmi kembali menjadi pemain FC Bayern. Namun, di Munich ia tidak lagi memiliki prospek, sehingga Direktur Olahraga Max Eberl ingin menjualnya secara permanen meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028 — namun, kepergiannya terancam menjadi masalah yang berlarut-larut.