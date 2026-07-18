FC Bayern München ingin menghilangkan salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah klub belakangan ini melalui Joao Palhinha, namun tampaknya kepindahannya dalam waktu dekat tidak akan terjadi. Seperti dilaporkan Sky, pemain asal Portugal itu bahkan dikabarkan akan kembali ke München untuk sementara waktu dan ikut serta dalam sesi latihan perdana sang juara terbanyak pada hari Senin.
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Lebih lanjut disebutkan bahwa belum ada kesepakatan dengan klub baru mana pun, meskipun juara Liga Europa Aston Villa dan Benfica Lisbon masih dianggap sebagai calon pembeli yang paling mungkin untuk gelandang tengah tersebut.
Sementara itu, pindah ke Arab Saudi bukanlah pilihan bagi Palhinha, karena seperti dilaporkan oleh platform daring Portugal Maisfutebol, Palhinha telah menolak “tawaran menggiurkan” dari Liga Pro Arab Saudi. Dengan demikian, aspek finansial bukanlah prioritas utama bagi pemain berusia 31 tahun tersebut. Sebaliknya, ia ingin tetap berada di dekat keluarganya dan terus bermain di level tertinggi di Eropa.
Setelah masa peminjaman selama satu tahun di Tottenham Hotspur, Palhinha untuk saat ini secara resmi kembali menjadi pemain FC Bayern. Namun, di Munich ia tidak lagi memiliki prospek, sehingga Direktur Olahraga Max Eberl ingin menjualnya secara permanen meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028 — namun, kepergiannya terancam menjadi masalah yang berlarut-larut.
Spurs tidak menginginkan Palhinha meskipun memiliki opsi pembelian
Menurut Fabrizio Romano, nama Palhinha memang tercantum dalam daftar pendek Villa untuk calon pemain yang akan memperkuat lini tengah. Klub yang menempati peringkat keempat pada musim Premier League lalu itu memandang pemain asal Portugal tersebut sebagai opsi yang serius, demikian dilaporkan. Namun, menurut Romano, upaya pendekatan tersebut belum konkret hingga saat ini; belum ada tawaran maupun pembicaraan dengan FCB yang terjadi sejauh ini.
Situasinya serupa di Benfica, menurut laporan A Bola. Pembicaraan konkret dengan pihak Bayern Munich tampaknya juga belum terjadi di sana. Bayern membayangkan biaya transfer antara 20 hingga 25 juta euro, sementara Benfica tampaknya lebih memilih skema peminjaman dengan opsi pembelian di kemudian hari. Selain itu, klub tersebut dilaporkan bersedia membayar gaji tahunan bersih sekitar tiga juta euro kepada Palhinha.
Palhinha pindah dari FC Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro, namun ia tidak pernah berhasil menjadi pemain inti di sana. Setelah hanya tampil dalam 25 pertandingan resmi, klub asal Munich tersebut meminjamkannya ke Tottenham setahun kemudian. Meskipun ada opsi pembelian yang telah disepakati, Spurs memilih untuk tidak mengikatnya secara permanen.
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