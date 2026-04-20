"Perjalanan menuju kesembuhan akan panjang!" Putra Jürgen Klinsmann mengalami cedera parah

Musim ini pun berakhir bagi kiper utama Cesena. Klinsmann akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta konsultasi dengan spesialis bedah saraf. Marco De Marchi, manajer Jonathan Klinsmann, tampak cemas. "Perjalanan menuju kesembuhan akan panjang," kata De Marchi seperti dilansir media. Klinsmann yang lahir di Munich telah bermain di Italia sejak 2024.