Goal.com
Live
KlinsmannIMAGO / IPA Sport

Diterjemahkan oleh

"Perjalanan menuju kesembuhan akan panjang!" Putra Jürgen Klinsmann mengalami cedera parah

Serie B
J. Klinsmann
Palermo vs Cesena
Palermo
Cesena

Kabar mengejutkan bagi Jonathan Klinsmann: Menurut keterangan klub, kiper klub Divisi Dua Italia AC Cesena tersebut mengalami patah tulang pada vertebra servikal pertama

Putra Jürgen Klinsmann, juara dunia 1990, harus ditarik keluar dan dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi benturan dalam pertandingan tandang melawan US Palermo (0-2) pada hari Sabtu.

  • Musim ini pun berakhir bagi kiper utama Cesena. Klinsmann akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta konsultasi dengan spesialis bedah saraf. Marco De Marchi, manajer Jonathan Klinsmann, tampak cemas. "Perjalanan menuju kesembuhan akan panjang," kata De Marchi seperti dilansir media. Klinsmann yang lahir di Munich telah bermain di Italia sejak 2024.

