Putra Jürgen Klinsmann, juara dunia 1990, harus ditarik keluar dan dilarikan ke rumah sakit setelah terjadi benturan dalam pertandingan tandang melawan US Palermo (0-2) pada hari Sabtu.
"Perjalanan menuju kesembuhan akan panjang!" Putra Jürgen Klinsmann mengalami cedera parah
Musim ini pun berakhir bagi kiper utama Cesena. Klinsmann akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta konsultasi dengan spesialis bedah saraf. Marco De Marchi, manajer Jonathan Klinsmann, tampak cemas. "Perjalanan menuju kesembuhan akan panjang," kata De Marchi seperti dilansir media. Klinsmann yang lahir di Munich telah bermain di Italia sejak 2024.