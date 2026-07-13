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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Perjalanan epik yang istimewa ini memotivasi Spanyol untuk menghadapi Prancis

France vs Spain
France
Spain
World Cup
Prancis
Spanyol
AS

Suasana istimewa memanaskan pertarungan semifinal

Sungguh menakjubkan bisa berjalan melintasi terowongan yang sama yang akan dilalui tim nasional Spanyol dan Prancis besok, Selasa, serta merasakan sensasi yang luar biasa di tribun Stadion Dallas yang berkapasitas 80 ribu penonton, salah satu stadion terbesar di turnamen ini. Mulai dari ruang ganti yang sangat luas, yang mengingatkan pada tim Dallas Cowboys dalam sepak bola Amerika, hingga bangku cadangan yang luas di pinggir lapangan dan dihiasi bendera Spanyol, segala sesuatu di stadion ini sangat modern.

Rumput, perawatannya, serta perawatan yang diterimanya untuk memastikan kualitasnya yang sempurna dan kesesuaiannya dengan standar FIFA, merupakan faktor-faktor utama. Ian Craig, penanggung jawab lapangan, mengatakan kepada surat kabar AS Spanyol: “Rumputnya dalam kondisi baik. Kami telah mendapat istirahat selama delapan hari sejak pertandingan terakhir kami di sini. Ini akan menjadi pertandingan kesembilan kami, dan sejauh ini merupakan pertandingan terpenting di Piala Dunia.”

Ia melanjutkan: “Kami telah memberi rumput waktu istirahat singkat dan kesempatan untuk pulih. Langkah selanjutnya adalah memperkuatnya dan menyesuaikannya kembali ke ketinggian dan kondisi semula. Seperti yang akan berlaku sepanjang turnamen, ketinggiannya akan mencapai 23 milimeter, yang sesuai dengan peraturan Eropa.”

  • Lampu-lampu raksasa berwarna merah muda: Perjalanan epik yang menjadi latar belakang pertempuran bersejarah

    Dengan judul "Rumput setinggi 23 milimeter: Perjalanan epik yang menginspirasi Spanyol", AS menulis dalam laporannya mengenai stadion tempat pertandingan tersebut: "Meskipun cahaya masuk dari area terbuka dan atap transparan stadion, deretan lampu raksasa berwarna merah muda yang digantung dari langit-langit terlihat jelas, sehingga memperkuat pencahayaan yang dibutuhkan rumput untuk tumbuh. Selain itu, Direktur Jenderal stadion, Todd Martin, menyoroti proses transformasi menyeluruh, termasuk penggantian rumput sintetis dengan rumput alami sebagai persiapan untuk Piala Dunia, sebuah proyek raksasa dalam arti sebenarnya.

    Surat kabar tersebut berkomentar: “Rumput sintetis telah diganti dengan rumput alami sebelum turnamen. Rumput tersebut ditanam di Colorado dan dikirim ke Dallas. Ini akan menjadi kondisi yang ideal untuk pertandingan melawan Prancis.”

    Martin menjelaskan: “Proses ini mencakup perbaikan di seluruh area tim dan zona penonton utama, termasuk pemasangan dan pemeliharaan rumput alami yang rumit. Rumput tersebut ditanam di Colorado, dan dipasang oleh perusahaan ‘Precision Turf’, di mana rumput tersebut dipersiapkan dengan cermat, dikirim ke Arlington, lalu dipasang.”

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  • Suasana yang luar biasa di tribun penonton

    Di tribun penonton, suasananya akan luar biasa seperti biasa. Pemandangannya sempurna dari segala sudut, termasuk dari bagian tertinggi stadion ini yang tingginya mencapai 91 meter—tertinggi di dunia. Stadion ini memiliki tujuh area hospitality dan 309 bilik VIP.

    Jesus Salazar, direktur musik dan DJ resmi stadion tersebut, mengatakan: “Penyanyi Spanyol Rosalia dan rekan senegaranya, Quivedo, akan menggelar konser untuk membakar semangat para pendukung Spanyol.” Tidak ada ruang untuk improvisasi di panggung di mana Spanyol mungkin akan menorehkan sejarah pada hari Selasa. Semoga saja.”

    Spanyol berhasil melewati laga berat melawan Portugal melalui skenario yang sulit, yang ditutup oleh Mikel Merino dengan gol penentu pada menit ke-92. Di babak perempat final, pemain yang sama kembali memecah kebuntuan 1-1 melawan Belgia dengan caranya yang khas pada menit ke-88, membawa La Roja ke semifinal.

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