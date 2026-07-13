Perjalanan epik yang istimewa ini memotivasi Spanyol untuk menghadapi Prancis

Sungguh menakjubkan bisa berjalan melintasi terowongan yang sama yang akan dilalui tim nasional Spanyol dan Prancis besok, Selasa, serta merasakan sensasi yang luar biasa di tribun Stadion Dallas yang berkapasitas 80 ribu penonton, salah satu stadion terbesar di turnamen ini. Mulai dari ruang ganti yang sangat luas, yang mengingatkan pada tim Dallas Cowboys dalam sepak bola Amerika, hingga bangku cadangan yang luas di pinggir lapangan dan dihiasi bendera Spanyol, segala sesuatu di stadion ini sangat modern.

Rumput, perawatannya, serta perawatan yang diterimanya untuk memastikan kualitasnya yang sempurna dan kesesuaiannya dengan standar FIFA, merupakan faktor-faktor utama. Ian Craig, penanggung jawab lapangan, mengatakan kepada surat kabar AS Spanyol: “Rumputnya dalam kondisi baik. Kami telah mendapat istirahat selama delapan hari sejak pertandingan terakhir kami di sini. Ini akan menjadi pertandingan kesembilan kami, dan sejauh ini merupakan pertandingan terpenting di Piala Dunia.”

Ia melanjutkan: “Kami telah memberi rumput waktu istirahat singkat dan kesempatan untuk pulih. Langkah selanjutnya adalah memperkuatnya dan menyesuaikannya kembali ke ketinggian dan kondisi semula. Seperti yang akan berlaku sepanjang turnamen, ketinggiannya akan mencapai 23 milimeter, yang sesuai dengan peraturan Eropa.”