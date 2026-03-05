Goal.com
Alexia Putellas Aitana BonmatiGetty
Peringkat pemain wanita EA Sports FC 26: Duet Barcelona Alexia Putellas & Aitana Bonmati tak bisa dipisahkan, sementara bintang Lionesses Alessia Russo hanya selisih tipis dari posisi teratas

Bintang Barcelona, Aitana Bonmati dan Alexis Putella, berbagi posisi teratas dalam peringkat pemain wanita EA Sports FC 26, mengungguli Alessia Russo, bintang tim Lionesses.

  • Peringkat teratas EA Sports FC 26 diungkap
  • Bintang-bintang Barcelona mendominasi
  • Russo nyaris gagal meraih posisi teratas
  • EA Sports FC 26 Top womenEA Sports

    AITANA DAN ALEXIA DI PUNCAK DAFTAR

    Dua bintang utama Barcelona mencatat sejarah di EA Sports FC 26 dengan berbagi posisi teratas untuk kategori wanita untuk pertama kalinya, dengan peringkat keseluruhan 91. Keunggulan terus-menerus duo ini membuat mereka berada di depan bintang Barcelona lainnya, Caroline Graham Hansen, sementara Russo harus puas dengan posisi keempat dan skor 89 meskipun musim yang luar biasa bersama Arsenal dan The Lionesses.

  • EA SPORTS FC 26 Peringkat Teratas Wanita

    PeringkatPemainPosisi Peringkat
    1Alexia Putellas CM91
    2Aitana BonmatiCM91
    3Caroline Graham HansenRW90
    4Alessia RussoST89
    5Mariona CaldenteyCM89
    6Patri GuijarroCDM89
    7Khadija ShawST89
    8Mapi LeonCB89
    9Marie-Antoinette KatotoST89
    10Kadidiatou DianiRW88
  • BARCELONA MENGUASAI 10 BESAR

    Tim wanita Barcelona yang luar biasa tak heran mendominasi 10 besar, sementara pergerakan terbesar datang dari Khadija Shaw dari Manchester City. Kapten tim Jamaika ini mendapatkan peningkatan signifikan (+3) untuk edisi ini agar ia menjadi pemain wanita peringkat ketujuh tertinggi dalam edisi terbaru.

  • EA Sports FC 26 WomenEA Sports

    Tanggal Rilis EA FC 26

