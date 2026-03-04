Goal.com
Mohamed Salah Kylian Mbappe
Gill Clark

Diterjemahkan oleh

Peringkat pemain EA Sports FC 26: Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak terlihat, sementara Mohamed Salah dan Kylian Mbappe memimpin sebagai bintang pria terbaik

Pemain terbaik di EA Sports FC 26 telah diumumkan, dan terdapat beberapa perubahan di puncak klasemen.

  • Peringkat EA Sports FC 26 diungkap
  • Mbappe dan Salah memimpin
  • Lamine Yamal masuk 10 besar untuk pertama kalinya
  • EA Sports FC 26 ratings top men's playersEA Sports

    SALAH & MBAPPE ON TOP IN FC 26

    Tidak ada tanda-tanda Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di peringkat atas, karena kedua bintang besar tersebut bahkan tidak masuk dalam 26 besar dalam edisi terbaru EA Sports FC. Mbappe dan Salah memimpin daftar dengan masing-masing memiliki peringkat keseluruhan 91, sedikit di atas Ousmane Dembele, Rodri, Virgil van Dijk, Jude Bellingham, dan Erling Haaland yang memiliki peringkat 90. Di tempat lain, kiper baru Manchester City Gianluigi Donnarumma dan bintang Liverpool Alisson menjadi kiper terbaik dengan masing-masing memiliki peringkat 89.

  • EA SPORTS FC 26 Peringkat Teratas

    RankPlayerPosition Rating
    1Mohamed SalahRM91
    2Kylian MbappeST91
    3Ousmane Dembele ST90
    4RodriCDM90
    5Virgil van DijkCB90
    6Jude BellinghamCAM90
    7Erling HaalandST90
    8Raphinha LM89
    9Lamine YamalRM89
    10Achraf Hakimi RB89
    11VitinhaCM89
    12Gianluigi DonnarummaGK89
    13Pedri CM89
    14Joshua KimmichCDM89
    15Alisson BeckerGK89
    16Harry KaneST89
    17Federico ValverdeMF89
    18Vinicius JrLW89
    19Florian Wirtz CAM89
    20Thibaut CourtoisGK89
    21Robert LewandowskiST88
    22Lautaro MartinezST88
    23Alexander IsakST88
    24Jamal MusialaCAM88
    25Gabriel MagalhaesCB88
    26Bukayo SakaRW88

  • YAMAL MASUK KE 10 BESAR

    Salah satu pemain yang paling menonjol adalah wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, yang untuk pertama kalinya masuk ke dalam 10 besar. Pemain muda berbakat ini mengalami peningkatan peringkat sebesar delapan poin dari peringkatnya tahun lalu, artinya ia kini menjadi superstar dengan peringkat kesembilan tertinggi dalam permainan. Pemain lain yang mendapatkan peningkatan signifikan adalah rekan setim Yamal di Barcelona, Raphinha (+5), yang juga masuk ke dalam 10 besar, serta bek PSG Achraf Hakimi (+5).

  • EA Sports FC 26 ratings top men's players 2EA Sports

    Tanggal Rilis EA SPORTS FC 26

    Database peringkat lengkap EA SPORTS FC 26 mencakup lebih dari 20.000 pemain dari lebih dari 760 klub dan lebih dari 35 liga yang dapat dimainkan. Daftar lengkap akan diumumkan pada Jumat, 13 September, sementara game ini direncanakan akan dirilis secara global pada 26 September 2025.

0