Champions League power rankings GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Liga Champions 2025-26: Trofi Liga Champions 2025-26 menjadi milik Arsenal - namun Real Madrid dan Chelsea dalam masalah besar setelah undian babak 16 besar yang buruk

Setelah fase liga yang panjang dan melelahkan, babak gugur Liga Champions akhirnya dimulai bulan ini dan seperti biasa, menghasilkan drama yang menjadi ciri khas turnamen ini. Bodo/Glimt jelas menjadi bintang di babak playoff, dengan tim Norwegia yang tidak diunggulkan ini mengeliminasi runner-up musim lalu, Inter. Galatasaray juga mengejutkan tim Italia lainnya, Juventus, namun hanya dengan selisih tipis, setelah hampir menyerah sepenuhnya melawan 10 pemain di Turin. Namun, tidak semuanya suram bagi Serie A, karena Atalanta bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Borussia Dortmund.

Di tempat lain, bintang Real Madrid Vinicius Jr menempatkan Jose Mourinho dan Benfica pada tempatnya setelah insiden rasisme yang memalukan, sementara rival kota Atletico juga lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Club Brugge.

Monaco juga membuat juara bertahan Paris Saint-Germain bekerja keras, namun Newcastle memiliki waktu yang relatif mudah melawan Qarabag, dan Bayer Leverkusen tidak terlalu kesulitan menghadapi Olympiacos.

Jadi, sekarang setelah kita mengetahui identitas 16 tim yang tersisa, serta jalur masing-masing menuju final setelah undian di Nyon pada Jumat, siapa yang paling berpeluang untuk melaju dan mengangkat trofi di Budapest pada 30 Mei? GOAL meranking semua kontestan di bawah ini...

Pembaruan sebelumnya: 26 Februari 2026.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP

    16Bayer Leverkusen ↔️

    Liga Champions musim ini benar-benar seperti rollercoaster bagi Bayer Leverkusen, yang mengejutkan Manchester City di Etihad hanya sebulan setelah dihancurkan 7-2 di kandang oleh Paris Saint-Germain.

    Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan tim Kasper Hjulmand, yang masih memiliki beberapa pemain berkualitas di skuadnya, seperti Patrik Schick, Alex Grimaldo, dan Edmond Tapsoba - meskipun beberapa anggota tim juara ganda Xabi Alonso mengikuti pelatih Spanyol itu keluar pada musim panas lalu.

    Namun, mengingat sifat permainan mereka yang kurang meyakinkan dalam kemenangan playoff melawan Olympiacos, kami tidak memberikan peluang yang besar bagi Leverkusen untuk mengalahkan Arsenal di babak 16 besar.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    15Galatasaray ↔️

    Tidak ada yang bisa disembunyikan: Galatasaray sangat beruntung bisa lolos ke babak 16 besar. Juara Turki hanya memenangkan tiga pertandingan di fase grup dan hanya meraih satu poin dari empat pertandingan terakhir mereka.

    Berkat format baru yang sangat menguntungkan, 10 poin terbukti cukup untuk mengatur laga playoff melawan Juventus, yang dihancurkan Galatasaray 5-2 di Istanbul - berkat kartu merah Juan Cabal di babak kedua. Namun, tim asuhan Okan Buruk tampil sangat buruk dalam laga balasan di Turin - meskipun Bianconeri kembali bermain dengan 10 orang - dan akhirnya membutuhkan perpanjangan waktu untuk lolos.

    Gala tentu akan mendapat motivasi dari fakta bahwa mereka sudah mengalahkan Liverpool musim ini, tetapi The Reds telah banyak berkembang sejak kekalahan 1-0 yang memalukan di RAMS Park dan akan memiliki keunggulan kandang di leg kedua babak 16 besar, yang seharusnya menjadi penentu.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Tottenham ↔️

    Semua berubah di Tottenham sejak berakhirnya fase liga, karena lolos ke babak 16 besar tidak menyelamatkan Thomas Frank dari pemecatan, dengan manajer asal Denmark itu dipecat setelah delapan pertandingan Premier League tanpa kemenangan. Spurs secara mengejutkan menunjuk Igor Tudor untuk membantu mereka menghindari ancaman degradasi, dan masa jabatan sang pelatih asal Kroasia tidak dimulai dengan baik, dengan tim barunya menelan kekalahan 4-1 dari Arsenal dalam derby London Utara.

    Tottenham, oleh karena itu, masih menjadi misteri. Mereka memiliki rekor 100 persen di kandang dalam Liga Champions musim ini, tetapi performa mereka buruk dan daftar cedera panjang, jadi kami tidak akan terkejut jika Tudor yang pragmatis memprioritaskan keselamatan di Premier League daripada mencoba memperpanjang petualangan Eropa mereka dengan mengalahkan Atletico Madrid.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    13Newcastle ⬇️

    Di tengah fase liga, Newcastle berada dalam posisi yang sangat baik untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Namun, mereka hanya berhasil memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka dan, akibatnya, berakhir di babak playoff, di mana mereka beruntung bertemu Qarabag, yang mereka kalahkan dengan skor agregat 9-3.

    Performa Anthony Gordon di Liga Champions tak diragukan lagi menjadi alasan untuk optimis, sementara Newcastle selalu menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di St. James' Park, sehingga mereka pasti mampu mengalahkan Barcelona di hadapan pendukung mereka sendiri (meski Blaugrana sudah menang di Tyneside musim ini!).

    Namun, Newcastle berada di paruh bawah klasemen Premier League karena tiga alasan utama: mereka sama tidak konsistennya dalam serangan seperti di pertahanan; lini tengah mereka kehilangan arah tanpa kapten Bruno Guimaraes yang cedera; dan mereka biasanya buruk saat bermain tandang. Jadi, sulit untuk melihat The Magpies lolos ke perempat final.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    12Atalanta ⬇️

    Setelah membuang kesempatan emas untuk lolos langsung ke babak 16 besar dengan hanya meraih satu poin dari dua pertandingan terakhir mereka di fase grup, Atalanta tampaknya akan tersingkir di babak playoff setelah kekalahan telak 2-0 dari Borussia Dortmund di Signal Iduna Park.

    Namun, tim Bergamaschi melakukan comeback brilian di New Balance Arena, membalikkan keadaan dengan tiga gol dari Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, dan Mario Pasalic hingga menit ke-60. Meskipun BVB menyamakan kedudukan secara agregat melalui Karim Adeyemi, tim asuhan Raffaelle Palladino lolos berkat penalti terakhir dari Lazar Samardzic.

    Jadi, meskipun La Dea akan menghadapi tantangan berat di babak berikutnya melawan Bayern Munich, mereka tetap menjadi salah satu tim yang paling mengejutkan di kompetisi ini dan telah mengalahkan Chelsea di turnamen musim ini.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    11Bodo/Glimt ⬆️

    Kami benar-benar tidak bisa cukup memuji Bodo/Glimt, tim underdog yang mengejutkan di Liga Champions. Bahkan sebelum mereka mengalahkan Manchester City pada matchday ketujuh, kami sudah memuji tim Norwegia ini sebagai salah satu tim terbaik untuk ditonton di turnamen ini. Jadi, kami tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan kami setelah melihat mereka lolos ke babak knockout dengan mengalahkan Atletico Madrid di Metropolitano pada putaran terakhir fase grup.

    Bahkan saat itu, kami tidak berani percaya bahwa mereka mungkin benar-benar mencapai babak 16 besar, setelah dipasangkan dengan Inter di babak playoff. Namun, Bodo mencatatkan prestasi paling luar biasa mereka hingga saat ini dengan mengalahkan runner-up musim lalu di kedua leg untuk bertemu Sporting CP. 

    Tim asuhan Kjetil Knutsen akan kembali menjadi underdog dalam pertandingan tersebut - tetapi mari kita akui, mereka sudah mengalahkan tim-tim yang lebih kuat dalam kompetisi ini. Dan jika tim luar biasa ini telah mengajarkan kita sesuatu musim ini, itu adalah bahwa mimpi masih bisa terwujud dalam permainan modern yang hampir sepenuhnya hancur oleh ketidaksetaraan finansial.

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    10Chelsea ⬇️

    Semakin banyak hal yang berubah di Chelsea, semakin banyak hal yang tetap sama. Liam Rosenior memulai masa jabatannya di Stamford Bridge dengan awal yang menjanjikan, membawa The Blues ke babak 16 besar Liga Champions dengan kemenangan comeback yang mengesankan atas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona.

    Namun, sebagian besar pemain Chelsea yang masih sangat muda dan kurang berpengalaman tetap tidak konsisten dan kurang disiplin seperti saat masih dilatih oleh pendahulunya, Enzo Maresca - hal ini terlihat dari fakta bahwa mereka kembali kehilangan seorang pemain (Wesley Fofana) yang diusir wasit dalam laga imbang 1-1 melawan Burnley, tim yang sedang berjuang di Premier League, pada akhir pekan lalu.

    Akibatnya, kami sama sekali tidak yakin mereka akan lolos ke babak 16 besar melawan PSG, meskipun pertandingan leg kedua di kandang seharusnya membantu mereka.

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    9Real Madrid ⬇️

    Pertandingan imbang Real Madrid melawan Benfica jelas-jelas sepenuhnya tertutupi oleh dugaan pelecehan rasial yang dilakukan Gianluca Prestianni terhadap Vinicius Jr - serta upaya memalukan Jose Mourinho untuk menyalahkan pemain Brasil itu atas insiden mengerikan di Estadio da Luz.

    Namun, Vinicius tidak bisa dihentikan, dan setelah mencetak gol tunggal dalam pertandingan di Lisbon, winger tersebut juga mencetak gol penentu dalam laga balasan di Bernabeu, saat Los Blancos meraih kemenangan 2-1 yang membuat mereka lolos dengan agregat 3-1.

    Namun, meskipun Vinicius tampil apik dalam beberapa pekan terakhir, Madrid terus mengecewakan di bawah pelatih rookie Alvaro Arbeloa, sehingga sulit untuk menghilangkan kecurigaan bahwa Madrid akan kesulitan melaju melewati Manchester City di babak 16 besar. Tentu saja, banyak hal telah berubah di Madrid sejak mereka kalah dari tim Pep Guardiola pada Desember, tetapi tidak semuanya untuk yang lebih baik...

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    8Sporting CP ⬆️

    Peluang Sporting CP untuk lolos langsung ke babak 16 besar tampaknya telah sirna setelah kekalahan 3-1 di kandang Bayern Munich pada matchday keenam, mengingat dua pertandingan terakhir Sporting CP adalah melawan PSG di kandang dan melawan Athletic Club di kandang lawan. Namun, gol Luis Suarez pada menit ke-90 membawa Sporting meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas juara bertahan, sementara Alisson Santos mencetak gol penentu di menit-menit akhir di San Mames untuk memastikan posisi ketujuh di klasemen fase grup.

    "Inilah gambaran tim ini," kata pelatih Rui Borges terkait kecenderungan para pemainnya untuk menciptakan drama di menit-menit akhir. "Hal ini jelas menunjukkan keinginan mereka untuk menang. Mereka tidak peduli dengan waktu; mereka ingin bermain, mereka ingin berjuang untuk pertandingan, dan mereka ingin menjadi yang terbaik."

    Sekarang, kami tidak sepenuhnya yakin bahwa Sporting termasuk di antara delapan tim teratas di Eropa, tetapi berdasarkan apa yang kami lihat sejauh ini, mereka kini memiliki peluang bagus untuk mencapai perempat final setelah bertemu dengan tim kejutan Bodo/Glimt.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    7Atletico Madrid ⬆️

    Atletico Madrid merupakan salah satu tim paling menarik yang tersisa di turnamen ini. Tim asuhan Diego Simeone tidak lagi sekuat dulu, seperti yang ditunjukkan oleh kekalahan telak 4-0 dari Arsenal di fase liga, sementara mereka juga kebobolan empat kali dalam dua leg pertandingan playoff melawan Club Brugge. Namun, kedatangan Ademola Lookman dari Atalanta pada Januari lalu telah menambah daya serang yang sudah sangat mematikan dalam kemenangan telak atas Barcelona di Copa del Rey, sementara undian babak 16 besar juga menguntungkan mereka, karena mereka akan berhadapan dengan Tottenham而不是Liverpool.

    Banyak hal, bagaimanapun, kemungkinan besar akan bergantung pada performa striker andalan Julian Alvarez, yang tampaknya terpengaruh negatif oleh semua spekulasi seputar masa depannya di Metropolitano. Alexander Sorloth tampil gemilang melawan Brugge dengan mencetak hat-trick di leg kedua, tetapi Atleti akan membutuhkan talenta sejati mereka, Alvarez, untuk tampil maksimal jika mereka ingin akhirnya meraih trofi Liga Champions.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    6Paris Saint-Germain ⬇️

    Vitinha mengatakan Paris Saint-Germain tidak mengalami masalah untuk lolos melalui babak playoff menuju babak 16 besar - dan tentu saja kita bisa memahami alasannya. Pertandingan tambahan tersebut tentu saja tidak merugikan tim Luis Enrique musim lalu.

    Namun, PSG tidak terlihat seperti tim yang sama yang melibas satu tim Premier League demi tim lainnya dalam perjalanan mereka meraih gelar Liga Champions pertama dengan kemenangan telak atas Inter di Munich - dan kami pikir itu karena kelelahan setelah musim 2025 yang padat. Mereka jelas tidak dalam performa terbaik mereka saat mengalahkan Monaco 5-4 secara agregat untuk melaju ke laga menarik melawan Chelsea.

    Di sisi positif, Paris Saint-Germain menunjukkan dalam kemenangan telak mereka atas Marseille dalam Le Classique bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang tak terbendung saat setiap pemain tampil maksimal, tetapi mereka harus waspada terhadap tim Chelsea yang tak terduga, yang menghancurkan mereka di final Piala Dunia Klub tahun lalu.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    5Manchester City ⬇️

    Kami mengira Manchester City telah kembali ke performa terbaik mereka saat mengalahkan Real Madrid di Bernabeu di tengah-tengah rentetan 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi - namun tim asuhan Pep Guardiola mengalami penurunan performa yang tiba-tiba dan mengejutkan setelah pergantian tahun, termasuk kekalahan mengejutkan dari Bodo/Glimt. 

    Namun, mereka tetap berhasil masuk ke delapan besar Liga Champions dengan memanfaatkan hasil mengejutkan di tempat lain sambil meraih kemenangan 2-0 atas Galatasaray. Itulah jenis kemenangan yang sederhana yang benar-benar dibutuhkan Guardiola dari timnya, yang terlihat sangat rentan secara defensif musim ini.

    City akan menghadapi laga ulang babak 16 besar melawan Madrid dengan keyakinan baru setelah serangkaian hasil domestik yang baik, yang banyak dipengaruhi oleh pengeluaran dana besar untuk mendatangkan dua pemain berpengalaman Premier League, Antoine Semenyo dan Marc Guehi, selama jendela transfer Januari. Yang lebih penting lagi, Erling Haaland kembali tampil sangat hidup setelah periode kering di depan gawang, jadi meskipun ini jauh dari tim Guardiola yang terbaik, mereka tetap akan sulit dihentikan di babak gugur.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    4Barcelona ⬆️

    Pada akhirnya, Barcelona berhasil finis di posisi kelima pada fase liga, karena kualifikasi langsung ke babak 16 besar tampaknya tidak mungkin terwujud setelah mereka dihancurkan 3-0 oleh Chelsea di Stamford Bridge. Blaugrana, karenanya, layak mendapat pujian karena berhasil meraih tiga kemenangan berturut-turut untuk menghindari malu dan ketidaknyamanan babak playoff. Namun, kami tetap ragu dengan kemampuan mereka untuk melaju hingga akhir musim ini, terutama karena rentetan kemenangan tersebut diraih melawan tim-tim yang finis di luar 24 besar: Eintracht Frankfurt, Slavia Prague, dan Copenhagen.

    Formasi garis pertahanan tinggi Hansi Flick juga tetap menjadi sumber kekhawatiran, karena tidak hanya dimanfaatkan oleh PSG saat kemenangan mereka di Catalunya pada matchday kedua, tetapi juga oleh Club Brugge, yang menghancurkannya dalam hasil imbang 3-3 di Belgia. Jadi, meskipun barisan penyerang Barcelona yang menakutkan seharusnya mampu mengalahkan Newcastle, tim yang sudah mereka kalahkan musim ini, pertahanan mereka yang kebobolan 14 gol dalam delapan pertandingan Liga Champions - dan juga dihancurkan secara brutal dalam kekalahan 4-0 di Copa del Rey melawan Atletico Madrid - tidak ada yang menakutkan.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    3Liverpool ⬆️

    Eropa telah menjadi penyelamat bagi Arne Slot musim ini. Pertahanan gelar Premier League Liverpool sudah berakhir, dan mereka menghadapi perjuangan berat untuk finis di lima besar, tetapi mereka muncul sebagai kuda hitam untuk memenangkan Liga Champions setelah finis ketiga di fase grup dan bertemu Galatasaray di babak 16 besar.

    Tentu saja, tidak boleh dilupakan bahwa The Reds dikalahkan di Istanbul pada fase grup dan berulang kali kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain bertahan dalam dan menggunakan umpan panjang untuk menghindari tekanan mereka.

    Meskipun demikian, kekurangan pemain cadangan di lini belakang Liverpool kemungkinan akan menghantui mereka pada akhirnya, dan mereka berada di sisi yang kurang menguntungkan dalam undian - mereka akan menghadapi pemenang antara Chelsea dan PSG di perempat final. Namun, mereka terlihat jauh lebih baik di kedua ujung lapangan dalam beberapa pekan terakhir, sementara malam-malam Eropa di Anfield selalu berhasil mengeluarkan yang terbaik dari para pemain Merseyside.

  • FBL-EUR-C1-PSV-BAYERN MUNICHAFP

    2Bayern Munich ↔️

    Bayern Munich mengalami periode yang cukup sulit di Bundesliga pada akhir Januari (mereka hanya meraih satu poin dari dua pertandingan!), namun mereka tetap akan mendominasi gelar juara, yang akan memberikan mereka keunggulan besar atas banyak rival Eropa mereka. Pasalnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk istirahatkan pemain kunci di antara pertandingan knockout, sementara pesaing Liga Champions lainnya masih berjuang untuk meraih poin di kompetisi domestik.

    Tentu saja, Bayern Munich, yang mengalahkan PSG di Paris selama fase liga, juga memiliki skuad pemain yang luar biasa. Harry Kane adalah penyerang tengah paling lengkap di dunia sepak bola, Michael Olise adalah talenta serang yang luar biasa, Lennart Karl terlihat seperti bintang yang sedang naik daun, Luis Diaz tampil lebih baik dari yang diharapkan setelah bergabung dari Liverpool musim panas lalu - dan kini Jamala Musiala mendekati kebugaran penuh setelah absen lama.

    Memang, Atalanta bisa menjadi lawan yang merepotkan di babak 16 besar bagi Bayern, yang juga dijadwalkan menghadapi pemenang Madrid-City di perempat final, tetapi tim asuhan Vincent Kompany telah membuktikan diri mampu mengalahkan tim mana pun di Eropa dengan kemenangan mereka atas PSG di Paris pada November lalu. 

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    1Arsenal ↔️

    Arsenal sama sekali bukan tim paling menarik atau menghibur di dunia sepak bola saat ini. Banyak gol mereka berasal dari situasi bola mati, dan ada sikap sinis terhadap manajer Mikel Arteta dan beberapa pemain kunci timnya yang membuat banyak orang tidak nyaman. Namun, yang jelas, saat ini kita tidak melihat tim yang lebih kuat di Inggris atau Eropa - itulah mengapa pemimpin klasemen Premier League berhasil memuncaki fase grup Liga Champions dengan rekor sempurna, meskipun harus menghadapi Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Inter sepanjang perjalanan.

    Tentu saja, banyak hal bisa berubah di fase krusial musim ini. Cedera, misalnya, bisa menggagalkan kampanye apa pun, tetapi skuad Arsenal sangat siap untuk menghadapi potensi kendala. Mengingat The Gunners juga berada di sisi undian yang jauh lebih lemah dan akan memiliki keunggulan kandang di leg kedua semua pertandingan knockout mereka, mereka benar-benar berada dalam posisi yang ideal untuk akhirnya memenangkan Piala Eropa - meskipun akan selalu ada keraguan tentang kekuatan mental mereka hingga mereka benar-benar memenangkan trofi besar di bawah asuhan Arteta...

