Champions League power rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Peringkat Kekuatan Liga Champions 2025-26: Arsenal memimpin di posisi teratas menjelang undian babak 16 besar, sementara PSG dan Real Madrid tergelincir di babak playoff - namun Bodo/Glimt menjadi sorotan Eropa setelah mengalahkan Inter secara mengejutkan

Setelah fase liga yang panjang dan melelahkan, babak gugur Liga Champions akhirnya dimulai bulan ini dan seperti yang diharapkan, menghasilkan drama yang menjadi ciri khas turnamen ini. Bodo/Glimt jelas menjadi bintang di babak playoff, dengan tim Norwegia yang tidak diunggulkan ini mengeliminasi runner-up musim lalu, Inter. Galatasaray juga mengejutkan tim Italia lainnya, Juventus, namun hanya dengan selisih tipis, setelah hampir menyerah sepenuhnya melawan 10 pemain di Turin. Namun, tidak semuanya suram bagi Serie A, karena Atalanta bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Borussia Dortmund.

Di tempat lain, bintang Real Madrid Vinicius Jr menempatkan Jose Mourinho dan Benfica pada tempatnya setelah insiden rasisme yang memalukan, sementara rival kota Atletico juga lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Club Brugge.

Monaco juga membuat juara bertahan Paris Saint-Germain bekerja keras, namun Newcastle memiliki waktu yang relatif mudah melawan Qarabag, dan Bayer Leverkusen tidak terlalu kesulitan menghadapi Olympiacos.

Sekarang setelah kita mengetahui identitas 16 tim yang tersisa, dan dua lawan potensial masing-masing klub di babak berikutnya, siapa yang paling berpeluang untuk melaju dan mengangkat trofi di Budapest pada 30 Mei? GOAL meranking semua kontestan menjelang undian di Nyon pada Jumat...

Pembaruan sebelumnya: 29 Januari 2025. Tim yang tersingkir: Inter, Club Brugge, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-OLYMPIAKOSAFP

    16Bayer Leverkusen ⬆️

    Liga Champions musim ini benar-benar seperti rollercoaster bagi Bayer Leverkusen, yang mengejutkan Manchester City di Etihad hanya sebulan setelah dihancurkan 7-2 di kandang oleh Paris Saint-Germain.

    Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi apa yang akan dilakukan tim asuhan Kasper Hjulmand, yang masih memiliki beberapa pemain berkualitas di skuadnya, seperti Patrik Schick, Alex Grimaldo, dan Edmond Tapsoba, meskipun beberapa anggota tim juara ganda Xabi Alonso mengikuti pelatih Spanyol itu keluar pada musim panas lalu.

    Namun, mengingat sifat permainan mereka yang kurang meyakinkan dalam kemenangan playoff melawan Olympiacos, kami tidak memberikan peluang yang besar bagi Leverkusen untuk mengalahkan Bayern Munich atau Arsenal di babak 16 besar.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    15Galatasaray ⬆️

    Tidak ada yang bisa disembunyikan: Galatasaray sangat beruntung bisa lolos ke babak 16 besar. Juara Turki hanya memenangkan tiga pertandingan di fase grup dan hanya meraih satu poin dari empat pertandingan terakhir mereka. Berkat format baru yang sangat menguntungkan, 10 poin terbukti cukup untuk mengatur laga playoff melawan Juventus, yang dihancurkan Galatasaray 5-2 di Istanbul - berkat kartu merah Juan Cabal di babak kedua.

    Namun, tim asuhan Okan Buruk tampil sangat buruk dalam laga balasan di Turin - meskipun Bianconeri kembali bermain dengan 10 orang - dan akhirnya membutuhkan perpanjangan waktu untuk lolos.

    Dapat dipastikan, maka Spurs dan Liverpool akan berharap dipasangkan dengan Gala di babak 16 besar - meskipun akan menjadi kesalahan untuk menganggap remeh tim yang memiliki Victor Osimhen di lini depan dan juga mengalahkan The Reds pada matchday kedua.

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Tottenham ⬇️

    Sejak berakhirnya fase liga, Tottenham mengalami banyak perubahan. Meskipun berhasil lolos ke babak 16 besar, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan Thomas Frank dari pemecatan. Pelatih asal Denmark itu dipecat setelah timnya tidak meraih kemenangan dalam delapan pertandingan Premier League berturut-turut. Spurs secara mengejutkan menunjuk Igor Tudor untuk membantu mereka menghindari ancaman degradasi, dan masa jabatan pelatih asal Kroasia itu tidak dimulai dengan awal yang menggembirakan, dengan tim barunya menelan kekalahan 4-1 dari Arsenal dalam derby London Utara.

    Tottenham, karenanya, masih menjadi misteri. Mereka memiliki rekor 100 persen di kandang dalam Liga Champions musim ini dan pasti akan optimis bisa lolos ke perempat final jika diundi melawan Galatasaray daripada Atletico Madrid. Namun, performa mereka buruk dan daftar cedera panjang, jadi kami tidak akan terkejut jika Tudor memprioritaskan keselamatan di Premier League daripada memperpanjang petualangan Eropa mereka.

  • FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    13Bodo/Glimt ⬆️

    Kami benar-benar tidak bisa cukup memuji Bodo/Glimt, tim underdog yang mengejutkan di Liga Champions. Bahkan sebelum mereka mengalahkan Manchester City pada matchday ketujuh, kami sudah memuji tim Norwegia ini sebagai salah satu tim terbaik untuk ditonton di turnamen ini. Jadi, kami tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan kami setelah melihat mereka lolos ke babak knockout dengan mengalahkan Atletico Madrid di Metropolitano pada putaran terakhir fase grup.

    Bahkan saat itu, kami tidak berani percaya bahwa mereka mungkin benar-benar mencapai babak 16 besar, setelah dipasangkan dengan Inter di babak playoff. Namun, Bodo mencatatkan prestasi paling luar biasa mereka hingga saat ini dengan mengalahkan runner-up musim lalu di kedua leg, sehingga mereka akan bertemu dengan Sporting CP atau City. Pada titik ini, kami tidak tahu harus berpikir apa - karena jika tim yang luar biasa ini telah mengajarkan kami sesuatu musim ini, itu adalah bahwa mimpi masih bisa terwujud dalam permainan modern yang hampir sepenuhnya hancur oleh ketidaksetaraan finansial.

  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-DORTMUNDAFP

    12Atalanta ⬆️

    Setelah membuang kesempatan emas untuk lolos langsung ke babak 16 besar dengan hanya meraih satu poin dari dua pertandingan terakhir mereka di fase grup, Atalanta tampaknya akan tersingkir di babak playoff setelah kekalahan telak 2-0 dari Borussia Dortmund di Signal Iduna Park.

    Namun, tim Bergamaschi melakukan comeback brilian di New Balance Arena, membalikkan keadaan dengan tiga gol dari Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta, dan Mario Pasalic hingga menit ke-60. Meskipun BVB menyamakan kedudukan secara agregat melalui Karim Aeyemi, tim asuhan Raffaelle Palladino lolos berkat penalti terakhir dari Lazar Samardzic.

    Jadi, meskipun La Dea jelas akan menghadapi tantangan berat di babak berikutnya, baik melawan Arsenal maupun Bayern Munich, Atalanta tetap menjadi salah satu tim yang paling mengejutkan di dunia sepak bola dan telah mengalahkan Chelsea di turnamen musim ini.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    11Newcastle ⬆️

    Di tengah fase liga, Newcastle berada dalam posisi yang sangat baik untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Namun, mereka hanya berhasil memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka dan, akibatnya, berakhir di babak playoff, di mana mereka beruntung harus menghadapi Qarabag, yang mereka kalahkan dengan skor agregat 9-3.

    Performa Anthony Gordon di Liga Champions tak diragukan lagi menjadi alasan untuk optimis, sementara Newcastle selalu menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di St. James' Park, sehingga mereka pasti mampu mengalahkan Chelsea atau Barcelona di hadapan pendukung mereka sendiri (meski Blaugrana sudah menang di Tyneside musim ini!).

    Namun, Newcastle berada di paruh bawah klasemen Premier League karena tiga alasan utama: mereka sama tidak konsistennya dalam serangan seperti di pertahanan; lini tengah mereka kehilangan arah tanpa kapten Bruno Guimaraes yang cedera; dan mereka biasanya buruk saat bermain tandang. Jadi, The Magpies menghadapi tugas berat untuk lolos ke perempat final.

  • FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-SPORTINGAFP

    10Sporting CP ↔️

    Peluang Sporting CP untuk lolos langsung ke babak 16 besar tampaknya telah sirna setelah kekalahan 3-1 di kandang Bayern Munich pada matchday keenam, mengingat dua pertandingan terakhir Sporting CP adalah melawan PSG di kandang dan melawan Athletic Club di kandang lawan. Namun, gol Luis Suarez pada menit ke-90 membawa Sporting meraih kemenangan mengejutkan 2-1 atas juara bertahan, sementara Alisson Santos mencetak gol penentu di menit-menit akhir di San Mames untuk memastikan posisi ketujuh di klasemen fase grup.

    "Inilah gambaran tim ini," kata pelatih Rui Borges terkait kecenderungan para pemainnya untuk menciptakan drama di menit-menit akhir. "Hal ini jelas menunjukkan keinginan mereka untuk menang. Mereka tidak peduli dengan waktu; mereka ingin bermain, mereka ingin berjuang untuk pertandingan, dan mereka ingin menjadi yang terbaik."

    Sekarang, kami tidak sepenuhnya yakin bahwa Sporting termasuk di antara delapan tim teratas di Eropa, tetapi berdasarkan apa yang kami lihat sejauh ini, mereka setidaknya memiliki peluang untuk mencapai perempat final, bahkan jika mereka harus menghadapi Real Madrid daripada Bodo/Glimt.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    9Atletico Madrid ⬆️

    Atletico Madrid merupakan salah satu tim paling sulit diprediksi yang tersisa di turnamen ini. Tim asuhan Diego Simeone tidak lagi sekuat dulu, seperti yang ditunjukkan oleh kekalahan telak 4-0 dari Arsenal di fase liga, sementara mereka juga kebobolan empat kali dalam dua leg pertandingan playoff melawan Club Brugge. Namun, penandatanganan Ademola Lookman dari Atalanta pada Januari telah menambah daya serang yang lebih besar, yang tampil gemilang dalam kemenangan telak atas Barcelona di Copa del Rey.

    Undian babak 16 besar pada Jumat nanti tentu akan berdampak besar pada harapan Atleti untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka, karena Liverpool jelas merupakan tim yang jauh lebih kuat daripada Tottenham. Namun, apapun yang terjadi, banyak hal kemungkinan besar akan bergantung pada performa striker andalan Julian Alvarez, yang tampaknya terpengaruh oleh spekulasi seputar masa depannya. 

  • Hull City v Chelsea - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    8Chelsea ⬇️

    Semakin banyak hal yang berubah di Chelsea, semakin banyak hal yang tetap sama. Liam Rosenior memulai masa jabatannya di Stamford Bridge dengan awal yang menjanjikan, membawa The Blues ke babak 16 besar Liga Champions dengan kemenangan comeback yang mengesankan atas Napoli di Stadio Diego Armando Maradona.

    Namun, sebagian besar pemain Chelsea yang masih sangat muda dan kurang berpengalaman tetap tidak konsisten dan kurang disiplin seperti saat dilatih oleh pendahulunya, Enzo Maresca - hal ini terlihat dari fakta bahwa mereka kembali kehilangan seorang pemain (Wesley Fofana) yang diusir wasit dalam laga imbang 1-1 melawan Burnley, tim yang sedang berjuang di Premier League, pada akhir pekan lalu.

    Akibatnya, kami sama sekali tidak yakin mereka akan mampu melewati PSG atau Newcastle di babak 16 besar, meskipun memiliki leg kedua di kandang sendiri seharusnya membantu mereka.

  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    7Real Madrid ⬆️

    Pertandingan imbang Real Madrid melawan Benfica jelas-jelas sepenuhnya tertutupi oleh dugaan pelecehan rasial yang dilakukan Gianluca Prestianni terhadap Vinicius Jr - serta upaya memalukan Jose Mourinho untuk menyalahkan pemain Brasil itu atas insiden mengerikan di Estadio da Luz.

    Namun, Vinicius tidak bisa dihentikan, dan setelah mencetak gol tunggal dalam pertandingan di Lisbon, winger tersebut juga mencetak gol penentu dalam laga balasan di Bernabeu, saat Los Blancos meraih kemenangan 2-1 yang membuat mereka lolos dengan agregat 3-1.

    Namun, meskipun Vinicius menunjukkan performa apik dalam beberapa pekan terakhir, Madrid terus tampil mengecewakan di bawah pelatih rookie Alvaro Arbeloa, sehingga sulit untuk menghilangkan kecurigaan bahwa Real sebenarnya perlu dipasangkan dengan Sporting CP di babak 16 besar daripada Manchester City jika mereka ingin lolos ke perempat final.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    6Barcelona ⬇️

    Pada akhirnya, Barcelona berhasil finis di posisi kelima pada fase liga, karena kualifikasi langsung ke babak 16 besar tampaknya tidak mungkin terwujud setelah mereka dihancurkan 3-0 oleh Chelsea di Stamford Bridge. Blaugrana, karenanya, layak mendapat pujian karena berhasil meraih tiga kemenangan berturut-turut untuk menghindari malu dan ketidaknyamanan babak playoff. Namun, kami tetap ragu dengan kemampuan mereka untuk melaju hingga akhir musim ini, terutama karena rentetan kemenangan tersebut diraih melawan tim-tim yang finis di luar 24 besar: Eintracht Frankfurt, Slavia Prague, dan Copenhagen.

    Formasi garis pertahanan tinggi Hansi Flick juga tetap menjadi sumber kekhawatiran, karena tidak hanya dimanfaatkan oleh PSG saat kemenangan mereka di Catalunya pada matchday kedua, tetapi juga oleh Club Brugge, yang menghancurkannya dalam hasil imbang 3-3 di Belgia. Jadi, meskipun Barcelona memiliki deretan talenta serangan yang luar biasa, termasuk Raphinha dan Lamine Yamal, yang membuat mereka menjadi tim yang patut ditakuti, pertahanan mereka yang kebobolan 14 gol dalam delapan pertandingan Liga Champions - dan juga dihancurkan secara brutal dalam kekalahan 4-0 di Copa del Rey melawan Atletico Madrid - sama sekali tidak menakutkan.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    5Paris Saint-Germain ⬆️

    Vitinha mengatakan Paris Saint-Germain tidak mengalami masalah untuk lolos melalui babak playoff menuju babak 16 besar - dan tentu saja kita bisa memahami alasannya. Pertandingan tambahan tersebut tentu saja tidak merugikan tim Luis Enrique musim lalu.

    Namun, PSG tidak terlihat seperti tim yang sama yang melibas satu tim Premier League demi tim lainnya dalam perjalanan mereka meraih gelar Liga Champions pertama dengan kemenangan telak atas Inter di Munich - dan kami pikir itu disebabkan oleh kelelahan setelah musim 2025 yang padat. Mereka jelas tidak dalam performa terbaik mereka saat mengalahkan Monaco 5-4 secara agregat untuk melaju ke babak berikutnya melawan Chelsea atau Barcelona.

    Namun, PSG sudah mengalahkan Blaugrana di Liga Champions musim ini dan menunjukkan dalam kemenangan telak mereka atas Marseille di Le Classique bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang tak terbendung saat setiap pemain berada dalam performa terbaiknya. 

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    4Liverpool ⬇️

    Eropa telah menjadi penyelamat bagi Arne Slot musim ini. Pertahanan gelar Premier League Liverpool sudah berakhir, dan mereka menghadapi perjuangan berat untuk finis di lima besar, tetapi mereka muncul sebagai kuda hitam untuk memenangkan Liga Champions setelah finis ketiga di fase grup.

    Masih banyak hal yang salah dengan tim Slot, yang kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain bertahan dalam dan mengandalkan umpan panjang untuk menghindari tekanan lawan. Namun, tidak banyak lawan yang bermain seperti itu melawan mereka di Eropa, dan Liverpool berhasil berkembang sebagai hasilnya, mengalahkan Atletico Madrid, Real Madrid, dan Inter dalam perjalanan langsung mereka ke babak 16 besar.

    Kekurangan pertahanan Liverpool yang mengejutkan kemungkinan akan menghantui mereka pada akhirnya, tetapi mereka sebenarnya terlihat sebagai taruhan yang layak untuk mencapai semifinal, mengingat mereka telah tampil jauh lebih baik di kedua ujung lapangan dalam beberapa pekan terakhir, sementara Anfield selalu berhasil mengeluarkan yang terbaik dari para pemain Merseyside.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    3Manchester City ⬆️

    Kami mengira Manchester City telah kembali ke performa terbaik mereka saat mengalahkan Real Madrid di Bernabeu di tengah-tengah rentetan 10 kemenangan beruntun di semua kompetisi - namun tim asuhan Pep Guardiola mengalami penurunan performa yang tiba-tiba dan mengejutkan setelah pergantian tahun, termasuk kekalahan mengejutkan dari Bodo/Glimt. 

    Namun, mereka tetap berhasil masuk ke delapan besar Liga Champions dengan memanfaatkan hasil mengejutkan di tempat lain sambil meraih kemenangan 2-0 atas Galatasaray. Itulah jenis kemenangan yang sederhana yang benar-benar dibutuhkan Guardiola dari timnya, yang terlihat sangat rentan secara defensif musim ini.

    City akan menghadapi laga ulang babak 16 besar melawan Madrid atau Bodo dengan penuh keyakinan setelah serangkaian hasil domestik yang baik, yang banyak dipengaruhi oleh pengeluaran dana besar untuk mendatangkan dua pemain berpengalaman Premier League, Antoine Semenyo dan Marc Guehi, selama jendela transfer Januari. Lebih penting lagi, Erling Haaland kembali tampil sangat hidup setelah periode kering di depan gawang, jadi meskipun ini jauh dari tim Guardiola yang terbaik, mereka tetap akan sulit dihentikan di babak gugur.

  • FBL-EUR-C1-PSV-BAYERN MUNICHAFP

    2Bayern Munich ↔️

    Bayern Munich mengalami periode yang cukup sulit di Bundesliga pada akhir Januari (mereka hanya meraih satu poin dari dua pertandingan!), namun mereka tetap akan mendominasi gelar juara, yang akan memberikan mereka keunggulan besar atas banyak rival Eropa mereka. Pasalnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk istirahatkan pemain kunci di antara pertandingan knockout, sementara pesaing Liga Champions lainnya masih berjuang untuk meraih poin di kompetisi domestik.

    Tentu saja, Bayern Munich, yang mengalahkan PSG di Paris selama fase liga, juga memiliki skuad pemain yang luar biasa. Harry Kane adalah penyerang tengah paling lengkap di dunia sepak bola, Michael Olise adalah talenta serang yang luar biasa, Lennart Karl terlihat seperti bintang masa depan, sementara Luis Diaz tampil lebih baik dari yang diharapkan setelah bergabung dari Liverpool pada musim panas lalu. 

    Namun, pentingnya kembalinya Jamal Musiala ke lapangan tidak bisa diremehkan. Pemain nomor 10 ini membuka skor dalam pertandingan terakhir fase liga Bayern melawan PSV dengan gol pertamanya musim ini, dan meskipun dia masih dalam proses pemulihan kebugaran penuh, dia bisa membuat barisan penyerang Vincent Kompany menjadi tak terbendung di fase knockout.

  • Arsenal FC v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    1Arsenal ↔️

    Arsenal sama sekali bukan tim paling menarik atau menghibur di dunia sepak bola saat ini. Banyak gol mereka berasal dari situasi bola mati, dan ada sikap sinis terhadap manajer Mikel Arteta dan beberapa pemain kunci timnya yang membuat banyak orang tidak nyaman. Namun, yang jelas, saat ini kita tidak melihat tim yang lebih kuat di Inggris atau Eropa - itulah mengapa pemimpin klasemen Premier League berhasil memuncaki fase grup Liga Champions dengan rekor sempurna, meskipun harus menghadapi Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Inter sepanjang perjalanan.

    Tentu saja, banyak hal bisa berubah di akhir musim. Cedera, misalnya, bisa menggagalkan kampanye apa pun, tetapi skuad Arsenal sangat siap untuk menghadapi potensi kendala. Mengingat The Gunners akan memiliki keunggulan kandang di leg kedua semua pertandingan knockout mereka, mereka benar-benar berada dalam posisi yang ideal untuk akhirnya memenangkan Piala Eropa, meskipun akan ada keraguan tentang kekuatan mental mereka hingga mereka benar-benar berhasil memenangkan trofi besar.

