Peringkat Kekuatan Liga Champions 2025-26: Arsenal memimpin di posisi teratas menjelang undian babak 16 besar, sementara PSG dan Real Madrid tergelincir di babak playoff - namun Bodo/Glimt menjadi sorotan Eropa setelah mengalahkan Inter secara mengejutkan

Di tempat lain, bintang Real Madrid Vinicius Jr menempatkan Jose Mourinho dan Benfica pada tempatnya setelah insiden rasisme yang memalukan, sementara rival kota Atletico juga lolos ke babak 16 besar setelah berhasil mengalahkan Club Brugge.

Monaco juga membuat juara bertahan Paris Saint-Germain bekerja keras, namun Newcastle memiliki waktu yang relatif mudah melawan Qarabag, dan Bayer Leverkusen tidak terlalu kesulitan menghadapi Olympiacos.

Sekarang setelah kita mengetahui identitas 16 tim yang tersisa, dan dua lawan potensial masing-masing klub di babak berikutnya, siapa yang paling berpeluang untuk melaju dan mengangkat trofi di Budapest pada 30 Mei? GOAL meranking semua kontestan menjelang undian di Nyon pada Jumat...

Pembaruan sebelumnya: 29 Januari 2025. Tim yang tersingkir: Inter, Club Brugge, Qarabag, Olympiacos, Borussia Dortmund, Juventus, Benfica, Monaco.