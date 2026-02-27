Goal.com
Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harry Kane tetap memimpin di depan, sementara Erling Haaland kembali ke performa terbaiknya dan Vinicius Jr akhirnya menorehkan namanya untuk Real Madrid

Dengan duopoli Lionel Messi-Cristiano Ronaldo yang tampaknya mulai memudar, persaingan untuk Ballon d'Or belum pernah terasa begitu terbuka dalam dua dekade terakhir, dengan banyak pemain kini memulai setiap musim dengan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang untuk meraih penghargaan individu paling prestisius dalam sepak bola. Ousmane Dembele muncul dari karier yang diwarnai ketidakstabilan untuk memenangkan Golden Ball pada 2025, dan ia menjadi salah satu dari banyak pesaing saat perlombaan 2026 dimulai.

Dembele berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain memenangkan gelar Liga Champions Eropa pertamanya, dan Liga Champions sekali lagi diperkirakan akan memiliki pengaruh besar dalam persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan dipertimbangkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil impresif di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan sprint, dan perlu diingat bahwa Dembele baru muncul sebagai calon pemenang pada pertengahan musim 2024-25. Namun, dengan musim Eropa kini telah melewati setengah jalan dan babak gugur Liga Champions sedang berlangsung, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Bola Emas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang:

Pembaruan sebelumnya: 30 Januari 2026.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Martin Zubimendi (Arsenal) 🆕

    Pada musim 2025-26: Tujuh gol, empat assist.

    Rodri membuktikan pada 2024 bahwa seorang gelandang bertahan yang berhasil memenangkan Premier League dan turnamen musim panas dapat bersaing dalam perebutan Ballon d'Or, dan kini Martin Zubimendi berencana untuk mengikuti jejak rekan setimnya di Spanyol. Tentu saja, kedua gelar tersebut belum pasti bagi Zubimendi, tetapi dengan Arsenal juga menjadi salah satu favorit untuk Liga Champions, ia berpotensi mencatatkan musim yang lebih mengesankan daripada yang dilakukan Rodri dua tahun lalu.

    Zubimendi merupakan salah satu rekrutan terbaik Premier League musim ini, dan dengan tim Mikel Arteta yang tidak memiliki penyerang atau pemain kreatif yang menonjol untuk bersaing dalam penghargaan individu, mantan pemain Real Sociedad ini berpotensi menjadi kandidat utama mereka pada bulan-bulan terakhir musim ini.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelona) 🆕

    Pada musim 2025-26: Empat gol, delapan assist. Juara Supercopa de Espana.

    Pedri tetap menjadi salah satu gelandang paling mahir di dunia sepak bola meskipun baru berusia 23 tahun, dengan Barcelona hanya bisa tampil optimal ketika maestro mereka di lini tengah tersedia. Hal itu tidak selalu terjadi musim ini, dengan masalah cedera kembali mengganggu Pedri, tetapi ketika dia dalam kondisi fit, sedikit pemain di La Liga yang lebih baik darinya.

    Tim Hansi Flick saat ini berada di jalur untuk mempertahankan gelar domestik mereka sambil tetap menjadi salah satu kandidat untuk bersaing di Liga Champions, dan Pedri juga akan menjadi anggota kunci skuad Spanyol saat mereka mengejar kejayaan di Piala Dunia. Selama ia tetap bebas dari ruang perawatan, nominasi Ballon d'Or lainnya seharusnya sudah dipastikan.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    Pada musim 2025-26: 27 gol, empat assist.

    Hanya satu orang, Sir Stanley Matthews, yang pernah memenangkan Ballon d'Or pada usia 40 tahun atau lebih, dan Ronaldo bergabung dengan klub eksklusif itu mungkin terdengar tidak masuk akal bagi mereka yang fokus pada sepak bola Eropa. Namun, ia terus mencetak gol di Arab Saudi, dan ia mungkin akhirnya memecahkan rekor trofi pertamanya di Timur Tengah musim ini. Setelah mengalami penurunan performa di tengah musim, Al-Nassr kembali memimpin klasemen Pro League, sementara Ronaldo dan rekan-rekannya menjadi favorit kuat untuk memenangkan AFC Champions League Two (setara dengan Liga Europa di Asia).

    Dengan FIFA memberikan keringanan kepada pemenang Ballon d'Or lima kali agar ia dapat bermain di Piala Dunia sejak awal, ia akan kembali memimpin lini depan tim Portugal yang optimis setelah memenangkan UEFA Nations League tahun lalu. Jika Ronaldo meraih kesuksesan di level klub dan internasional dalam enam bulan ke depan, ia mungkin tidak dapat dihindari untuk meraih Golden Ball lagi.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    12Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 13 gol, lima assist. Juara Supercopa de Espana.

    Bagi sebagian orang, Raphinha finis di posisi kelima dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2025 adalah sebuah aib, mengingat angka-angka serangan yang luar biasa yang dia catat untuk Barcelona. Mereka memang punya alasan, dan sepertinya pemain Brasil ini bertekad untuk kembali masuk dalam daftar calon pemenang setelah mengatasi masalah otot paha yang mengganggu yang menghambat kemajuannya di awal musim.

    Penampilannya yang menentukan kemenangan melawan Real Madrid di final Supercopa de Espana menandai kembalinya Raphinha ke performa terbaiknya, dan dia kini tampaknya siap kembali menunjukkan ketajaman serangannya tanpa ampun di Spanyol maupun Eropa pada paruh kedua musim ini. Dia juga akan menjadi salah satu pemimpin Brasil di Piala Dunia, dengan tim Selecao menunjukkan perbaikan di bawah asuhan Carlo Ancelotti seiring mendekatnya turnamen.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhães (Arsenal) 🆕

    Pada musim 2025-26: Empat gol, empat assist, 19 clean sheet.

    Mungkin tidak ada pemain yang lebih mewakili Arsenal modern daripada Gabriel Magalhaes, dengan pemain internasional Brasil ini telah muncul sebagai salah satu senjata paling berbahaya dalam situasi bola mati di Premier League, sementara gaya bertahan fisiknya jarang sepopuler saat ini dalam dua dekade terakhir.

    Meskipun William Saliba tetap elegan seperti biasa, Gabriel kini harus dianggap sebagai bek tengah yang lebih penting dalam duet Arsenal, dan jika ia bisa terus mencetak gol penting di akhir musim sambil menjaga gawang tetap bersih di ujung lain, maka penampilan kuatnya di Piala Dunia bersama Selecao seharusnya cukup untuk mengukuhkan dirinya sebagai salah satu calon pemenang Ballon d'Or.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    10Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    Pada musim 2025-26: 22 gol, 19 assist. Juara MLS Cup.

    Dia tidak bisa, kan?! Hari-hari di mana Lionel Messi bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or dianggap sudah berlalu, tetapi setelah membawa Inter Miami meraih MLS Cup pertamanya dan Argentina tetap menjadi salah satu favorit untuk memenangkan Piala Dunia, ada peluang nyata bahwa pemenang delapan kali itu kembali masuk dalam persaingan untuk Golden Ball pada musim panas.

    Messi membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia dalam perjalanannya meraih gelar MVP MLS kedua berturut-turut, dengan mencetak enam gol dan tujuh assist dalam enam pertandingan playoff Miami saja. Kesuksesan di level klub ini tentu akan dipertimbangkan jika dia bisa membantu Argentina mempertahankan gelar dunia mereka di Amerika Utara pada 2026. Meskipun ada banyak talenta di sekitarnya, Messi tetap menjadi inti dari susunan pemain Albiceleste, dan oleh karena itu, setiap kemenangan di negara yang kini ia jadikan rumahnya kemungkinan besar akan kembali dikaitkan dengannya.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Lima gol, 12 assist.

    Declan Rice memperkenalkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia melalui penampilannya melawan Real Madrid di Liga Champions musim lalu, dan pemain Arsenal ini terus menunjukkan peningkatan sejak saat itu. Rice kini menjadi salah satu pemain kunci The Gunners dalam upaya mereka mengejar tidak hanya gelar Premier League tetapi juga gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub, setelah memenangkan semua delapan pertandingan fase grup di Eropa.

    Lari-lari agresif Rice, kontribusi pertahanannya, dan umpan-umpan bola mati membuatnya selalu menjadi sorotan dalam setiap pertandingan, sementara ia juga menjadi pemain inti bagi tim Inggris yang dipimpin Thomas Tuchel, yang tampaknya mampu mengakhiri 60 tahun kekecewaan dengan memenangkan Piala Dunia 2026.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) 🆕

    Pada musim 2025-26: 14 gol, 12 assist.

    Vinicius Jr mengalami musim yang buruk pada 2025 dalam penampilannya bersama Real Madrid, hanya mencetak delapan gol di La Liga sepanjang tahun tersebut saat tur balas dendam Ballon d'Or-nya berantakan. Namun, seperti pepatah lama, performa bisa berubah, tapi kualitas tetap abadi, dan Vini telah menunjukkan bahwa dia masih bisa menjadi penentu saat dalam performa terbaiknya untuk memulai 2026.

    Bakat mantan Flamengo ini harus tetap berada di performa terbaiknya untuk membantu membawa trofi ke Bernabeu, sementara rekornya yang buruk bersama Brasil sangat perlu ditingkatkan sebelum Piala Dunia dimulai. Namun, jika ia bisa mencapai tujuan tersebut, Vinicius bisa kembali masuk dalam perburuan Ballon d'Or.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    7Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    Pada musim 2025-26: Enam gol, 10 assist. Memenangkan Trophee des Champions, UEFA Super Cup, dan FIFA Intercontinental Cup.

    Vitinha telah menempuh perjalanan panjang sejak masa pinjamannya yang kurang memuaskan di Wolves lima tahun lalu hingga finis di podium Ballon d'Or pada 2025, dan kini sang penguasa PSG dianggap oleh banyak orang sebagai gelandang terbaik di dunia. Tentu saja, ia telah bermain dengan gaya seperti itu pada paruh pertama musim ini, dan bahkan menambah lebih banyak gol dan assist ke dalam permainannya, seperti yang ditunjukkan oleh hat-tricknya untuk mengalahkan Tottenham di Liga Champions pada November.

    Dia juga akan menjadi bagian dari skuad Portugal musim panas mendatang, yang setelah memenangkan Nations League, memiliki keyakinan sejati bahwa mereka dapat meraih kemenangan di Piala Dunia. Jika hal itu terjadi, maka Vitinha kemungkinan besar akan memainkan peran besar.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    6Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 21 gol, 17 assist. Juara DFL-Supercup.

    Penggemar Liverpool mungkin bisa dimaafkan jika bertanya-tanya apakah musim mereka tidak akan seburuk ini jika Luis Diaz tidak dijual pada musim panas. Penyerang serba bisa ini memainkan peran penting dalam kemenangan gelar Liverpool pada musim 2024-25, tetapi keinginannya untuk tantangan baru membuat klub Anfield menerima tawaran €75 juta (£65,5 juta/$88 juta) dari Bayern Munich untuk pemain internasional Kolombia tersebut.

    Diaz tidak pernah menoleh ke belakang sejak itu, telah membangun chemistry yang baik dengan Harry Kane dan rekan-rekannya di Bayern. Beberapa golnya di Bundesliga sangat menakjubkan, sementara gol gandanya untuk mengalahkan PSG di Liga Champions adalah jenis penampilan penentu kemenangan yang menarik perhatian pemilih Ballon d'Or, meskipun juga termasuk kartu merah.

    Pertimbangkan bahwa Diaz akan bermain di Piala Dunia pertamanya musim panas ini bersama tim Kolombia yang dijagokan sebagai kuda hitam, dan dia memiliki semua potensi untuk menjadi kandidat Ballon d'Or.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 15 gol, 26 assist. Juara DFL-Supercup.

    Siapa pun yang memprediksi bahwa Michael Olise akan kesulitan beradaptasi dari Crystal Palace ke Bayern Munich telah salah besar, karena pemain sayap ini telah menampilkan performa fantastis selama setahun terakhir untuk juara Bundesliga. Mampu mencetak gol dan juga menciptakan peluang bagi rekan setimnya, pemain berusia 24 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di kasta tertinggi Jerman sambil juga meninggalkan jejak di Liga Champions.

    Penampilan klub Olise juga membantunya mengamankan posisi starter di skuad Prancis meskipun persaingan ketat untuk posisi tersebut. Oleh karena itu, ia berpotensi menjadi salah satu bintang di Piala Dunia mendatang untuk salah satu favorit untuk mengangkat trofi.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

    Pada musim 2025-26: 16 gol, 16 assist. Juara Supercopa de Espana.

    Sebagai favorit bandar taruhan menjelang musim ini, Lamine Yamal berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain pertama di bawah usia 21 tahun yang memenangkan Ballon d'Or - dan dia bahkan tidak perlu memenangkannya pada tahun 2026 untuk melakukannya! Penampilan remaja Barcelona di babak akhir Liga Champions musim lalu membuatnya dianggap oleh banyak orang sebagai pemain terbaik di dunia, dan posisinya sebagai runner-up di belakang Dembele dalam pemungutan suara Golden Ball menjadi bukti akan hal itu.

    Ada yang masih percaya bahwa dia perlu menciptakan momen-momen krusial dalam pertandingan besar, sementara ada kekhawatiran bahwa jumlah pertandingan yang dimainkan Yamal di usia muda ini dapat menyebabkan peningkatan masalah cedera. Barca, di sisi lain, perlu memperbaiki kelemahan pertahanan mereka jika ingin memenangkan Liga Champions, artinya Yamal mungkin perlu mengandalkan penampilannya bersama Spanyol di Piala Dunia jika ingin membawa pulang Ballon d'Or.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappe (Real Madrid) ⬇️

    Pada musim 2025-26: 43 gol, sembilan assist.

    Apakah ini tahun di mana Kylian Mbappe akhirnya meraih Ballon d'Or? Sejak pertama kali muncul sebagai remaja di Monaco, penyerang ini telah dijagokan sebagai calon pemenang Ballon d'Or. Namun, setelah merayakan ulang tahun ke-27-nya, Mbappe masih menunggu kesempatan untuk berdiri di podium tertinggi di Paris.

    Sejauh ini, ia telah melakukan segalanya untuk memberi dirinya peluang terbaik untuk mengakhiri penantian itu, dengan Mbappe menjadi tumpuan Real Madrid yang sedang kesulitan musim ini melalui sejumlah gol penentu kemenangan. Ia juga menyimpan penampilan internasional terbaiknya untuk Piala Dunia, jadi diharapkan kapten Prancis ini akan bersaing hingga akhir dalam perlombaan ini.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    Pada musim 2025-26: 42 gol, sembilan assist.

    Setelah musim yang kurang memuaskan menurut standar tingginya sendiri, Erling Haaland beralih ke 'Mode Terminator' untuk memulai musim ini, menjadi mesin pencetak gol tunggal bagi Manchester City saat mereka berusaha kembali menjadi penantang di Premier League dan Liga Champions. Sudah berada di jalur yang tepat untuk meraih Golden Boot ketiga dalam empat musim, pertahanan lawan tak mampu menghentikan pemain berusia 25 tahun ini hingga ia mengalami periode kering gol sekitar pergantian tahun, meski kini sepertinya ia mulai bangkit dari masa sulit tersebut.

    Angka-angka menakjubkan Haaland untuk City sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam perbincangan Ballon d'Or, tetapi peluangnya kali ini diperkuat oleh kualifikasi Norwegia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, memberi striker andalan mereka kesempatan untuk tampil di turnamen besar untuk pertama kalinya. Tim Skandinavia ini hanyalah kuda hitam untuk meraih kemenangan di Amerika Utara, tetapi Haaland masih bisa memanfaatkan panggung global untuk mengukuhkan upayanya meraih Golden Ball jika semuanya berjalan lancar di level klub.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    Pada musim 2025-26: 48 gol, lima assist. Juara DFL-Supercup.

    Selalu ada orang-orang yang tidak sepenuhnya menghargai Harry Kane, tetapi sekarang setelah ia berhasil menghilangkan beban trofi yang selama ini digunakan untuk menyerangnya, striker Bayern Munich ini tampak seperti pria yang memiliki misi, sepenuhnya tekad untuk membuktikan bahwa ia juga layak mendapatkan pengakuan individu saat ia terus mencetak gol dengan kecepatan yang memecahkan rekor.

    Selain mencetak banyak gol, Kane telah menunjukkan permainan serba bisa yang mematikan bagi juara Bundesliga, dan jika dia bisa mempertahankan performa ini, maka trofi-trofi lain akan datang padanya di akhir musim. Para penggemar Inggris, sementara itu, berharap kapten mereka tidak kehabisan tenaga sebelum musim panas, dengan Kane menjadi kunci harapan The Three Lions untuk mengakhiri penantian yang menyakitkan mereka akan gelar besar di level internasional.

