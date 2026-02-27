Peringkat Kekuatan Ballon d'Or 2026: Harry Kane tetap memimpin di depan, sementara Erling Haaland kembali ke performa terbaiknya dan Vinicius Jr akhirnya menorehkan namanya untuk Real Madrid

Dembele berhasil meraih penghargaan tersebut berkat penampilannya yang membantu Paris Saint-Germain memenangkan gelar Liga Champions Eropa pertamanya, dan Liga Champions sekali lagi diperkirakan akan memiliki pengaruh besar dalam persaingan Ballon d'Or kali ini. Namun, ini juga merupakan tahun Piala Dunia, sehingga kemungkinan pemenangnya baru akan jelas pada musim panas di Amerika Utara.

Jangan lupa juga bahwa Piala Afrika juga akan dipertimbangkan, artinya ada kemungkinan beberapa pemain tidak hanya bersinar untuk klub mereka tetapi juga tampil impresif di dua turnamen besar sepanjang musim.

Perburuan Ballon d'Or adalah maraton, bukan sprint, dan perlu diingat bahwa Dembele baru muncul sebagai calon pemenang pada pertengahan musim 2024-25. Namun, dengan musim Eropa kini telah melewati setengah jalan dan babak gugur Liga Champions sedang berlangsung, Peringkat Kekuatan Ballon d'Or GOAL terus memantau calon pemenang Bola Emas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang:

Pembaruan sebelumnya: 30 Januari 2026.