Peringkat FIFA: Indonesia Stabil, Maroko Ciptakan Sejarah

Piala Afrika juga memberikan pengaruh terhadap posisi tim asal Asia. Beberapa tim mengalami penurunan satu setrip. Jepang yang turun ke posisi 19 tetap menjadi nomor satu di kawasan Asia. Sedangkan Iran tetap di peringkat ke-20 diikuti Korea Selatan (22). Sementara Australia yang turun satu tangga, serta Uzbekistan dan Qatar yang melorot dua setrip, kini berada di peringkat ke-27, 52, dan 56. Mereka diikuti Irak yang berada di peringkat ke-58, lalu Arab Saudi 61, dan Yordania (64).