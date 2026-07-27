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Peringatan Tidak Langsung untuk Ronaldo: Beranikah Jesus Melakukan yang Dihindari Semua Orang?

FEATURES
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Portugal vs Wales
Portugal
Wales
UEFA Nations League A
Portugal
Arab Saudi
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Legenda Portugal di Hadapan Realitas Baru

Setelah penunjukan Jorge Jesus sebagai pelatih baru timnas Portugal, mantan presiden klub Benfica, Luis Filipe Vieira, memprediksi cara juru taktik veteran itu akan menangani sang legenda Cristiano Ronaldo pada periode mendatang.

Ronaldo mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan kekecewaan besar di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, di mana timnas negaranya tak mampu melewati rintangan Spanyol di babak 16 besar.

Sejak awal turnamen, Martinez banyak membela bintang Al Nassr itu, menyusul kontroversi luas dan kritik tajam terhadap perannya di timnas serta pertanyaan seputar keberlanjutannya di susunan pemain inti, seiring bertambahnya usia dan menurunnya kondisi fisiknya.

Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan "sang Don" di level internasional, ia menerima peringatan tak langsung dari Vieira, sahabat dekat Jesus, yang bekerja secara dekat dengannya selama masa keberadaan mereka di stadion "Da Luz".

  • Pengetahuan mendalam: Pelatih kelas atas

    Jaringan Fox Sports mengutip pernyataan Vieira, dalam wawancara dengan radio Antena 1 tentang Jesus: "Saya mengenalnya dengan sangat mendalam. Dia seorang profesional kelas atas. Bukan hanya saya yang mengatakannya, tetapi semua pemain yang pernah bekerja sama dengannya menegaskan hal itu."

    Ia melanjutkan: "Saya rasa dia pilihan yang tepat. Sangat penting bagi timnas Portugal untuk kembali dilatih oleh seorang pelatih Portugal. Pelatih Portugal terakhir adalah Fernando Santos, dan sekarang kita memiliki Jorge, dan saya rasa dia memiliki segala kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang membuat kita semua bahagia."

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  • Mengelola Tahun-Tahun Terakhir Karier Ronaldo

    Salah satu persoalan paling mendesak yang dihadapi pelatih baru adalah bagaimana menangani tahun-tahun terakhir perjalanan karier Cristiano Ronaldo, yang keberadaannya dalam susunan pemain inti semakin menjadi bahan perdebatan.

    Vieira menilai bahwa pemain yang memegang rekor jumlah penampilan internasional itu, jika ingin terus bersama timnas, harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak akan bermain sebagai starter di setiap pertandingan.

    Berbicara mengenai pengelolaan situasi bintang Al Nassr Saudi tersebut, yang bekerja sama dengan Jesus di Liga Roshn musim lalu, Vieira mengatakan: "Saya rasa dia tahu bagaimana mengelola situasi ini, dan dia akan tahu bagaimana menangani Ronaldo."

    Ia menambahkan: "Jesus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ronaldo, tentu saja. Dan Ronaldo pun tahu bahwa akhir kariernya sudah mulai terlihat di depan mata. Dia harus mengambil keputusan, dan terkadang mungkin dia akan bermain, di lain waktu mungkin dia tidak akan bermain, begitulah."

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  • Warisan Legendaris Ronaldo

    Terlepas dari apakah perannya akan berkurang atau tidak, pengaruh Ronaldo bersama timnas Portugal tetap tak tertandingi dalam sejarah sepak bola.

    Rekor-rekornya, baik dalam jumlah gol internasional maupun jumlah pertandingan yang ia mainkan bersama timnas negaranya, menjadi tolok ukur yang mungkin tak akan bisa dilampaui oleh pemain Eropa mana pun di masa depan.

    Meski ada laporan yang menyebut soal penetapan waktu pensiunnya dari level internasional, tampaknya Jorge Jesus berhati-hati dalam mengelola masa transisi ini dengan cara yang layak bagi salah satu ikon terbesar sepak bola Portugal.

    Jesus baru-baru ini menanggapi spekulasi mengenai perombakan besar dalam skuad timnas, dengan menegaskan bahwa ia akan menjaga sejumlah kesinambungan. Ia mengatakan: "Orang mungkin mengira pelatih baru akan datang dan mengubah banyak pemain. Itu tidak akan terjadi. Saya tidak bodoh. Selain itu, saya tidak punya cukup waktu untuk memasukkan banyak pemain yang tidak dipanggil kali ini (untuk Piala Dunia)."

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  • Strategi Sukses

    Dukungan Vieira terhadap penunjukan Jesus bertumpu pada disiplin taktik yang menjadi ciri khas pelatih tersebut, ditambah filosofinya yang berlandaskan prinsip "laga demi laga", sebuah kebijakan yang telah membawanya meraih banyak keberhasilan sepanjang kariernya bersama berbagai klub.

    Menganalisis pendekatan ini, Vieira berkata: "Kita harus memenangkan pertandingan, satu demi satu. Sebenarnya, inilah kebijakannya: memenangkan pertandingan berikutnya, karena pertandingan berikutnya adalah yang terpenting, lalu pertandingan setelahnya menjadi yang terpenting, dan begitu seterusnya hingga kamu mencapai tujuanmu. Adapun soal ekspektasi, kita semua punya ekspektasi untuk menang, tetapi kita juga harus sepakat bahwa yang lain pun pandai bermain sepak bola".

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