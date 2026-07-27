Setelah penunjukan Jorge Jesus sebagai pelatih baru timnas Portugal, mantan presiden klub Benfica, Luis Filipe Vieira, memprediksi cara juru taktik veteran itu akan menangani sang legenda Cristiano Ronaldo pada periode mendatang.

Ronaldo mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan kekecewaan besar di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, di mana timnas negaranya tak mampu melewati rintangan Spanyol di babak 16 besar.

Sejak awal turnamen, Martinez banyak membela bintang Al Nassr itu, menyusul kontroversi luas dan kritik tajam terhadap perannya di timnas serta pertanyaan seputar keberlanjutannya di susunan pemain inti, seiring bertambahnya usia dan menurunnya kondisi fisiknya.

Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan "sang Don" di level internasional, ia menerima peringatan tak langsung dari Vieira, sahabat dekat Jesus, yang bekerja secara dekat dengannya selama masa keberadaan mereka di stadion "Da Luz".