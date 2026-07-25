Goal.com
LiveTiket
FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

Diterjemahkan oleh

Peringatan Resmi Terkait Piala Dunia: Apa yang Terjadi di Inggris Belum Pernah Ada Sebelumnya!

FEATURES
Norway vs England
Norway
England
World Cup
France vs England
France
Premier League
Norwegia
Inggris
AS
Prancis

Piala Dunia Memicu Krisis Serius: Kekerasan dan Penangkapan Massal

Dampak Piala Dunia 2026 tidak hanya terbatas di atas lapangan hijau, karena angka-angka resmi di Inggris Raya mengungkap lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan yang terkait dengan turnamen tersebut, di tengah peringatan mengenai peran yang dimainkan konsumsi alkohol dalam memperparah krisis ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Inggris Raya mencatat level tertinggi sepanjang masa selama turnamen Piala Dunia sepak bola 2026, dengan jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 384 insiden, menurut angka yang dirilis oleh unit kepolisian sepak bola Inggris.

Para suporter Inggris menaruh harapan mereka pada pelatih Thomas Tuchel dan rekan-rekan sang kapten Harry Kane untuk meraih gelar kedua di Piala Dunia setelah 1966, sebelum Argentina mengubur mimpi mereka di babak semifinal, sehingga The Three Lions harus puas dengan medali perunggu setelah menang atas Prancis 6-4.

  • Krisis Kian Memburuk: Piala Dunia dan Konsumsi Alkohol

    Menurut jaringan Sky Inggris, komandan polisi Mark Roberts, kepala unit sepakbola, mengatakan bahwa Piala Dunia dan konsumsi alkohol yang terkait dengannya menyebabkan peningkatan umum dalam insiden yang dilaporkan.

    Ia menambahkan bahwa sekitar 300 insiden kekerasan dalam rumah tangga tercatat pada malam pertandingan Inggris melawan Norwegia, ketika bar-bar diizinkan tetap buka hingga pukul dua dini hari.

    Angka-angka tersebut menjelaskan bahwa 384 insiden kekerasan dalam rumah tangga mewakili 17 persen dari total 2.322 insiden terkait sepakbola yang tercatat selama turnamen.

    Selain itu, tercatat 391 penangkapan di Inggris Raya yang terkait dengan turnamen. Insiden secara keseluruhan mencakup 1.008 insiden di tempat-tempat yang memiliki izin penjualan alkohol, angka tertinggi kedua dalam turnamen serupa.

    Roberts menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perpanjangan jam izin penjualan alkohol untuk pertandingan-pertandingan larut malam dan peningkatan insiden, dengan mengatakan: "Semakin banyak konsumsi alkohol, semakin besar masalahnya."

    Ia menegaskan bahwa hal itu juga mencakup kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

    Baca juga: Video: "Tak seorang pun membencinya", Haaland menghidupkan pernikahan Donnarumma dengan perayaan tak terduga

    • Iklan

  • Apa yang terjadi di turnamen-turnamen sebelumnya?

    Perbandingan dengan turnamen-turnamen sebelumnya menunjukkan sifat masalah tersebut. Pada Piala Dunia 2018 (Rusia) tercatat 306 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan pada Euro 2020 mencapai 193 kejadian.

    Pada Piala Dunia 2022 (Qatar): (119), dan pada Euro 2024 (Jerman) tercatat 351 kejadian, sementara angka pada Piala Dunia 2026 mencapai 384 kasus kekerasan yang dilaporkan ke polisi.

    Adapun total insiden yang berkaitan dengan sepak bola adalah:

    Piala Dunia 2018: 1487.

    Euro 2020: 2345.

    Piala Dunia 2022: 573.

    Euro 2024: 1302.

    Piala Dunia 2026: 2322.

    Baca juga: Menentukan sikap Liverpool soal transfer Vinicius, dan raksasa Saudi menanti

  • Euro 2020: Rekor yang Tak Tertandingi

    Sementara itu, angka tertinggi untuk total insiden dalam lima turnamen besar terakhir Inggris tercatat selama Euro 2020, dengan 2345 insiden dan 599 penangkapan.

    Di luar negeri, Roberts memuji perilaku para pendukung Inggris yang bepergian ke Amerika Serikat, seraya menyebut bahwa "perilaku para pendukung sangat luar biasa" meski jumlahnya besar, dan bahwa angka insidennya sangat rendah. Kepolisian setempat di Amerika Serikat hanya menangkap 22 pendukung Inggris, dibandingkan dengan tidak adanya insiden yang tercatat di Qatar 2022.

    Kejahatan yang tercatat di Amerika Serikat meliputi: 8 kejahatan terkait ketertiban umum dan masuk tanpa izin, 6 penyerangan yang menyebabkan cedera, 2 manipulasi tiket, 1 kasus mabuk, dan 3 kasus pengusiran.

    Roberts menyatakan kekhawatirannya terhadap kemampuan pasukan untuk merencanakan penanganan potensi kejahatan di Britania Raya, terutama dengan perpanjangan izin dalam waktu singkat.

    Ia menyoroti pertandingan Inggris melawan Meksiko yang dimulai pukul satu dini hari waktu Britania, di mana bar-bar diberi izin perpanjangan hingga pukul lima pagi, sebuah keputusan yang diambil hanya 48 jam sebelum pertandingan. Ia mengatakan bahwa hal ini tidak memungkinkan penjadwalan ulang jam kerja atau penempatan petugas tambahan tepat waktu, seraya menyerukan agar usulan-usulan keamanan dipertimbangkan untuk menyeimbangkan manfaat dengan potensi ancaman.

    Baca juga: Mazraoui atau Dalot? Ferdinand: Inilah yang akan saya lakukan jika saya berada di posisi Carrick

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google