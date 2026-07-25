Dampak Piala Dunia 2026 tidak hanya terbatas di atas lapangan hijau, karena angka-angka resmi di Inggris Raya mengungkap lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan yang terkait dengan turnamen tersebut, di tengah peringatan mengenai peran yang dimainkan konsumsi alkohol dalam memperparah krisis ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Inggris Raya mencatat level tertinggi sepanjang masa selama turnamen Piala Dunia sepak bola 2026, dengan jumlah kasus yang dilaporkan mencapai 384 insiden, menurut angka yang dirilis oleh unit kepolisian sepak bola Inggris.

Para suporter Inggris menaruh harapan mereka pada pelatih Thomas Tuchel dan rekan-rekan sang kapten Harry Kane untuk meraih gelar kedua di Piala Dunia setelah 1966, sebelum Argentina mengubur mimpi mereka di babak semifinal, sehingga The Three Lions harus puas dengan medali perunggu setelah menang atas Prancis 6-4.