"Pergilah dan lakukan hal lain" - Mikel Arteta melontarkan peringatan kepada para pemain Arsenal menjelang laga melawan Tottenham
Tekanan semakin meningkat terhadap Arsenal
Arteta telah menepis spekulasi bahwa timnya adalah "tim yang mudah gugup" menjelang pertandingan melawan Spurs, namun ia memberikan peringatan baru kepada para pemainnya menjelang kick-off. Pelatih asal Spanyol itu telah menegaskan bahwa para pemainnya harus menghadapi "tekanan" yang datang dengan persaingan gelar juara, saat ia berupaya membawa Arsenal meraih gelar Premier League pertama sejak musim 2003-04.
Tim Arteta akan menghadapi Spurs yang sedang terpuruk pada Minggu ini, dengan performa yang kurang meyakinkan, hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka. Mereka akan berhadapan dengan Tottenham yang baru saja terancam degradasi dan baru saja menunjuk Igor Tudor sebagai manajer interim setelah memecat Thomas Frank.
Tudor telah berjanji kepada para penggemar Spurs bahwa mereka akan menyukai apa yang mereka lihat saat melawan Arsenal, menjelaskan: "Ketika saya melatih, saya tidak pernah melihat klasemen. Mungkin terdengar aneh. Saya tidak melihat di mana kita berada. Ini adalah proses. Jika Anda bertanya apa yang akan kita lihat pada Minggu, saya percaya kita akan melihat sesuatu yang konkret, sesuatu yang baik yang akan disukai orang-orang."
Peringatan Arteta untuk Arsenal
Menjelang pertandingan, Arteta mengatakan kepada wartawan: "Tanyakan kepada mereka: 'Apakah kalian ingin menjadi bagian dari keributan ini, atau tidak?' Jika tidak, pergilah dan lakukan hal lain. Bergabunglah dengan klub lain, atau apakah kalian ingin berada di Arsenal? Selama 10 tahun, 15 tahun, semua orang menuntut agar kita kembali ke sana (berjuang untuk gelar), dan sekarang kita sudah di sana, lalu apa? Kalian tidak ingin keributan? Keributan adalah bagian dari itu, dan peluru adalah bagian dari itu, dan kita berusaha menghadapinya dengan cara yang benar dan mencapai apa yang kita inginkan. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Saya tidak berpikir itu akan berubah untuk siapa pun. Pada akhirnya, kamu harus menang di pertandingan berikutnya, dan jika kamu melakukannya, kamu akan berada dalam posisi yang jauh lebih kuat, dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan.
Guardiola mengirim pesan kemenangan setelah kemenangan atas Newcastle.
Manajer Manchester City, Pep Guardiola, juga menyampaikan pesan tentang gelar juara setelah timnya mengalahkan Newcastle pada Sabtu. Ia mengatakan: "Banyak hal akan terjadi. Saya merasa kita tidak akan memenangkan semua pertandingan kita. Arsenal, saya tidak tahu. Tapi saya punya perasaan ini, karena ada pertandingan FA Cup, Liga Champions, lalu akan ada masalah. Banyak, banyak pertandingan. Cedera akan datang. Cara terbaik adalah bersantai sekarang dan fokus pada Leeds, lalu kita lihat. Itu akan tergantung pada level kita, harus lebih baik, lebih baik, lebih baik."
Dia menambahkan: "Kita punya banyak pemain baru, jadi mereka harus mengalami hal ini. Saya sudah bilang, lupakan saja. Kita harus memperbaiki diri, ini belum cukup. Untuk bersaing memenangkan Premier League, kita harus ada di sana. Kita sudah membuktikan diri untuk memenangkan tiga poin, tapi kita harus lebih baik lagi untuk punya kesempatan melakukannya. Saya katakan kepada para pemain, 'minumlah banyak caipirinha dan daiquiri dalam tiga hari ini, nikmati hidup'. Dan setelah itu, lakukan tiga sesi latihan yang benar dan pergi ke Leeds. Itu cara yang benar. Saya tahu betapa sulitnya itu. Jika tidak berjalan baik, kita terus berusaha, jangan menyerah. Sepuluh atau sebelas pertandingan adalah banyak di Premier League."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal akan bertandang ke Stadion Tottenham Hotspur pada Minggu dan kemudian menghadapi Chelsea di Emirates pada akhir pekan berikutnya. Adapun Manchester City, mereka pasti akan memantau perkembangan di London Utara dengan cermat sebelum bertandang ke Leeds United untuk pertandingan Premier League berikutnya.
