"Pergilah dan lakukan hal lain" - Mikel Arteta melontarkan peringatan kepada para pemain Arsenal menjelang laga melawan Tottenham

Arteta telah menepis spekulasi bahwa timnya adalah "tim yang mudah gugup" menjelang pertandingan melawan Spurs, namun ia memberikan peringatan baru kepada para pemainnya menjelang kick-off. Pelatih asal Spanyol itu telah menegaskan bahwa para pemainnya harus menghadapi "tekanan" yang datang dengan persaingan gelar juara, saat ia berupaya membawa Arsenal meraih gelar Premier League pertama sejak musim 2003-04.

Tim Arteta akan menghadapi Spurs yang sedang terpuruk pada Minggu ini, dengan performa yang kurang meyakinkan, hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka. Mereka akan berhadapan dengan Tottenham yang baru saja terancam degradasi dan baru saja menunjuk Igor Tudor sebagai manajer interim setelah memecat Thomas Frank.

Tudor telah berjanji kepada para penggemar Spurs bahwa mereka akan menyukai apa yang mereka lihat saat melawan Arsenal, menjelaskan: "Ketika saya melatih, saya tidak pernah melihat klasemen. Mungkin terdengar aneh. Saya tidak melihat di mana kita berada. Ini adalah proses. Jika Anda bertanya apa yang akan kita lihat pada Minggu, saya percaya kita akan melihat sesuatu yang konkret, sesuatu yang baik yang akan disukai orang-orang."