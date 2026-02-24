Newcastle telah secara efektif memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions, dan dengan Gordon yang sedang dalam performa gemilang di Eropa, mereka optimis bisa melaju setidaknya satu putaran lebih jauh saat bersiap menghadapi Chelsea atau Barcelona. The Magpies mungkin bukan satu-satunya tim yang bisa memanfaatkan performa ini.
Inggris akan berangkat ke Piala Dunia musim panas ini sebagai salah satu favorit turnamen. Dengan dua final dan satu semifinal dari empat turnamen besar sebelumnya, ada harapan dan keyakinan bahwa The Three Lions akhirnya akan mengakhiri salah satu kekeringan trofi paling terkenal dalam sepak bola internasional. Gordon, meskipun penampilannya di Premier League tidak konsisten, kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam kisah mereka.