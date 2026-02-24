Performa gemilang Anthony Gordon di Liga Champions menjadi pertanda baik bagi harapan Inggris di Piala Dunia, sementara winger Newcastle itu bersaing dengan Kylian Mbappe untuk supremasi gol di Eropa

Sebelum gol tunggal Newcastle dalam kekalahan 4-1 mereka di Liverpool pada 31 Januari, Gordon telah melewati lebih dari setahun tanpa mencetak gol dari permainan terbuka di Premier League. Hal ini jauh berbeda dengan penampilannya saat ia menonjol pada musim 2023-24, di mana ia mencetak 10 gol dari permainan terbuka dan memberikan sebanyak itu pula assist di liga.

Meskipun demikian, Gordon tetap menjadi bagian penting dari serangan Eddie Howe. Hal itu sebagian disebabkan oleh kurangnya alternatif yang produktif setelah penjualan Alexander Isak pada musim panas lalu, tetapi ia memberikan ancaman unik dengan kecepatan, energi, dan kemampuannya bermain di dalam atau di sayap, sehingga ia tidak bisa digantikan.

"Saya pikir persepsi kadang-kadang bisa sedikit menyimpang dari kenyataan," kata Gordon pada Januari. "Saya pikir ekspektasi orang terhadap saya telah meningkat, dan itu wajar, dan saya sepenuhnya menerima itu. Tapi saya tahu saya melakukan hal yang benar setiap hari. Saya berusaha melakukan hal yang benar, baik saat saya bermain bagus maupun saat saya tidak bermain sebaik biasanya.

"Saya berusaha memberikan yang terbaik, dan hasilnya, terkadang, di luar kendali saya. Saya selalu bermain melawan bek kanan yang juga elite, jadi saya tahu orang-orang mengharapkan banyak dari saya, tapi mereka juga pemain yang cukup baik dan mereka dibayar dengan baik untuk menghentikan saya."