Anthony Gordon Newcastle GFXGetty/GOAL

Performa gemilang Anthony Gordon di Liga Champions menjadi pertanda baik bagi harapan Inggris di Piala Dunia, sementara winger Newcastle itu bersaing dengan Kylian Mbappe untuk supremasi gol di Eropa

Kampanye Liga Champions Anthony Gordon pada musim 2025-26 adalah yang terbaik yang pernah dicapai oleh seorang pencetak gol Inggris untuk klub Inggris dalam sejarah kompetisi ini. Itu adalah fakta. Dengan empat gol yang dicetaknya untuk Newcastle dalam kemenangan telak 6-1 atas Qarabag pekan lalu, ia memecahkan rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak oleh seorang pemain Inggris untuk klub Premier League dalam satu musim Liga Champions, dengan total 10 gol dari sembilan pertandingan. Bahkan Alan Shearer pun tidak pernah mencetak angka sebanyak itu saat mengenakan seragam hitam-putih yang legendaris.

Newcastle telah secara efektif memastikan tempat mereka di babak 16 besar Liga Champions, dan dengan Gordon yang sedang dalam performa gemilang di Eropa, mereka optimis bisa melaju setidaknya satu putaran lebih jauh saat bersiap menghadapi Chelsea atau Barcelona. The Magpies mungkin bukan satu-satunya tim yang bisa memanfaatkan performa ini.

Inggris akan berangkat ke Piala Dunia musim panas ini sebagai salah satu favorit turnamen. Dengan dua final dan satu semifinal dari empat turnamen besar sebelumnya, ada harapan dan keyakinan bahwa The Three Lions akhirnya akan mengakhiri salah satu kekeringan trofi paling terkenal dalam sepak bola internasional. Gordon, meskipun penampilannya di Premier League tidak konsisten, kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam kisah mereka.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    Penurunan domestik

    Sebelum gol tunggal Newcastle dalam kekalahan 4-1 mereka di Liverpool pada 31 Januari, Gordon telah melewati lebih dari setahun tanpa mencetak gol dari permainan terbuka di Premier League. Hal ini jauh berbeda dengan penampilannya saat ia menonjol pada musim 2023-24, di mana ia mencetak 10 gol dari permainan terbuka dan memberikan sebanyak itu pula assist di liga.

    Meskipun demikian, Gordon tetap menjadi bagian penting dari serangan Eddie Howe. Hal itu sebagian disebabkan oleh kurangnya alternatif yang produktif setelah penjualan Alexander Isak pada musim panas lalu, tetapi ia memberikan ancaman unik dengan kecepatan, energi, dan kemampuannya bermain di dalam atau di sayap, sehingga ia tidak bisa digantikan.

    "Saya pikir persepsi kadang-kadang bisa sedikit menyimpang dari kenyataan," kata Gordon pada Januari. "Saya pikir ekspektasi orang terhadap saya telah meningkat, dan itu wajar, dan saya sepenuhnya menerima itu. Tapi saya tahu saya melakukan hal yang benar setiap hari. Saya berusaha melakukan hal yang benar, baik saat saya bermain bagus maupun saat saya tidak bermain sebaik biasanya.

    "Saya berusaha memberikan yang terbaik, dan hasilnya, terkadang, di luar kendali saya. Saya selalu bermain melawan bek kanan yang juga elite, jadi saya tahu orang-orang mengharapkan banyak dari saya, tapi mereka juga pemain yang cukup baik dan mereka dibayar dengan baik untuk menghentikan saya."

  • Qarabag FK v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Ancaman Liga Champions

    Performa Gordon di Premier League sangat berbeda dengan di Liga Champions. Hanya Kylian Mbappe dari Real Madrid yang bisa membanggakan catatan gol lebih baik dengan 13 gol. Sebagian hal itu mungkin disebabkan oleh sifat kompetitif dan fisik yang lebih tinggi di Premier League (lihat juga: Tottenham finis keempat di fase liga), meskipun Gordon tetap mencetak lebih banyak gol daripada Harry Kane dan Erling Haaland.

    Salah satu keunggulan Gordon adalah hasratnya untuk terus mencetak gol, bahkan saat gol-gol tidak datang di kompetisi domestik. Setelah mencetak gol keempatnya melawan Qarabag melalui penalti, dia terlihat berdebat dengan kapten Kieran Trippier, yang ingin membagi tanggung jawab.

    "Saya mengerti pendapat semua orang karena saya ingin semua orang sukses," jelas Gordon setelah pertandingan. "Kita adalah tim, kita harus bersatu. Tapi saya penyerang, saya penendang penalti, jadi saya ingin mencetak sebanyak mungkin gol. Tapi saya mengerti pendapat semua orang dan emosi memang bisa tinggi.

    "Rekor memang bagus, tapi saya hanya ingin mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, kami memenangkan pertandingan dengan meyakinkan, saya kira itu penampilan terbaik kami musim ini, itu lebih penting daripada gol."

    Howe setuju setelah pertandingan bahwa ini sebenarnya adalah 'hal yang sangat positif. "Momen seperti itu sering dibesar-besarkan; itu hanyalah masalah kecil," katanya. "Sangat bagus dari Anthony bahwa dia memiliki tekad yang kuat untuk mencetak gol di setiap momen - dan itu yang kita harapkan dari setiap pemain - jadi saya tidak ada masalah dengannya."

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Minat yang tinggi

    Meskipun konsistensinya di depan gawang di Premier League masih dipertanyakan, Gordon tetap dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke klub-klub besar. Ia tetap menjadi incaran klub masa kecilnya, Liverpool, setelah upaya transfernya ke sana pada 2024 gagal karena Newcastle saat itu mengalami masalah keuangan (PSR), namun akhirnya memilih untuk menjual Yankuba Minteh dan Elliot Anderson. Sementara itu, Arsenal baru-baru ini disebut-sebut sebagai destinasi potensial.

    "Ini sama saja seperti biasa. Saya belum mendengar apa-apa, mereka mungkin ingin memberitahu saya sebelum memberitahu Anda (media). Saya sudah melalui cukup banyak urusan transfer untuk tahu bahwa semuanya hanya omong kosong," kata Gordon pekan lalu. "Saya fokus pada diri saya dan fokus pada tim, saya fokus pada saat ini. Jika Anda terlalu jauh memikirkan masa depan, Anda mulai tampil di bawah standar. Dan percayalah, saya pernah melakukannya (sebelumnya) dan saya tidak akan melakukannya sekarang."

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Dukungan Tuchel

    Ancaman serba bisa Gordon telah membuatnya populer di mata pelatih Inggris Thomas Tuchel, dan ia sering dimainkan selama tahun pertama Tuchel memimpin Tim Tiga Singa.

    Setelah Gordon mencetak gol pembuka dalam kemenangan 5-0 di Latvia pada Oktober, Tuchel mengatakan: "Saya pikir Anthony pantas tetap berada di tim. Dia adalah pemain yang langsung, dan menurut saya ini adalah kekuatan terbesar dia, untuk terus menyerang secara langsung berulang kali. Memiliki intensitas yang konsisten dalam serangannya. Dia terus melakukan lari dengan intensitas tinggi, mengumpulkan meter dalam sprint, dan ini sangat, sangat baik.

    "Penting baginya untuk mengetahui kelebihannya dan bermain sesuai dengan kelebihannya. Sekarang kami bermain dengan tekanan tinggi, dan dia penting saat bertahan. Dia sangat klinis hari ini dengan gol pertama yang menenangkan saraf kami dan menetapkan nada serta arah permainan. Jadi, bagus sekali. Penampilan bagus lagi darinya."

  • England v Andorra - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pilihan lain Inggris

    Tidak banyak alternatif untuk Gordon di sayap kiri Inggris. Rival terbesarnya untuk posisi tersebut adalah Marcus Rashford, yang sedang menjalani musim yang bagus saat dipinjamkan ke Barcelona dari Manchester United. Namun, seperti yang disebutkan Tuchel, Gordon lebih unggul dalam hal kecepatan penuh.

    Di Euro 2024, para penggemar Inggris mendesak agar Gordon dimainkan karena ketidakmampuan Phil Foden di sisi kiri, dengan bintang Manchester City itu berisiko kehilangan tempatnya di skuad menjelang Piala Dunia tahun ini. Morgan Rogers, meski sering dimainkan di sayap untuk Aston Villa, telah digunakan sebagai No.10 oleh Tuchel, sementara Jude Bellingham menghadapi persaingan untuk posisinya.

    Duo Arsenal Eberechi Eze dan Noni Madueke keduanya bisa bermain di sisi favorit Gordon, meski lebih nyaman di posisi lain, sementara rekan setim Gordon di Newcastle, Harvey Barnes, hanya pernah dipanggil sekali - jauh pada 2020 - dan hingga bulan lalu dikaitkan dengan perpindahan tim nasional ke Skotlandia, begitu besar kegagalannya mencoba kembali ke skuad Inggris.

    Sepak bola internasional lebih tentang tim yang bermain dengan keakraban dan kohesi daripada siapa yang memiliki paling banyak bintang. Dengan Tuchel di pihaknya, ini seharusnya menjadi pertanda baik bagi harapan Gordon untuk Piala Dunia.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Diperlukan penutupan musim yang kuat.

    Statistik Gordon di Premier League tidak merugikan peluangnya di tim nasional, meskipun akan lebih baik jika dia bisa mencetak lebih banyak gol di kompetisi domestik sebelum Piala Dunia dan menemukan ritme bermainnya melawan lawan-lawan tangguh lagi. Bahkan jika demikian, tidak semua tim yang dihadapi The Three Lions akan bermain dengan semangat yang sama seperti tim-tim di kasta tertinggi Inggris.

    Performa Gordon di Liga Champions telah menjadi pengingat kuat akan kualitas yang dimilikinya. Ada kesempatan lain bagi Gordon untuk meningkatkan statistik dan kepercayaan dirinya pekan ini dalam laga tandang melawan Qarabag, dan tidak mustahil ia akan bersaing dengan Mbappe untuk meraih Sepatu Emas kompetisi tersebut. Inggris, di sisi lain, hanya akan diuntungkan oleh pengalaman bertanding di laga besar tersebut.

