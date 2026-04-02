Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Perez turun tangan untuk melindungi Bitarch

Real Madrid
Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, turun tangan untuk melindungi pemain muda Thiago Beitar dari incaran klub-klub besar Eropa.

Pitarch berhasil menarik perhatian berkat penampilannya yang luar biasa sejak dipromosikan ke tim utama, atas keputusan pelatih Álvaro Arbeloa.

Pitarch berusia 18 tahun, dan kontraknya dengan Real Madrid berlaku hingga musim panas 2027.

Jaringan "Defensa Central" mengutip The Athletic bahwa Pérez bertindak cepat untuk memastikan Bitarch tetap bertahan dalam jangka panjang. 

Pitarch baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk membela tim nasional Spanyol, alih-alih bermain untuk Maroko.

Memang, Bitarch telah bermain bersama timnas Spanyol U-19 dan berkontribusi dalam lolosnya tim tersebut ke Kejuaraan Eropa.

    Denda besar untuk mengamankan Beitar

    Real Madrid dan Bitarch telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga musim panas 2030 dengan klausul pelepasan sebesar 150 juta euro.

    Jumlah ini jauh lebih tinggi dari biasanya untuk pemain akademi Real Madrid, namun mencerminkan performa yang ditunjukkan oleh Bitarch, hingga ia menjadi pilar penting bagi tim utama.

    Pitarch kini menjadi pemain yang membangkitkan antusiasme para penggemar Real Madrid, karena mereka dapat menyaksikan salah satu lulusan akademi berhasil dengan cara ini. 

