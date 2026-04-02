Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, turun tangan untuk melindungi pemain muda Thiago Beitar dari incaran klub-klub besar Eropa.

Pitarch berhasil menarik perhatian berkat penampilannya yang luar biasa sejak dipromosikan ke tim utama, atas keputusan pelatih Álvaro Arbeloa.

Pitarch berusia 18 tahun, dan kontraknya dengan Real Madrid berlaku hingga musim panas 2027.

Jaringan "Defensa Central" mengutip The Athletic bahwa Pérez bertindak cepat untuk memastikan Bitarch tetap bertahan dalam jangka panjang.

Pitarch baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk membela tim nasional Spanyol, alih-alih bermain untuk Maroko.

Memang, Bitarch telah bermain bersama timnas Spanyol U-19 dan berkontribusi dalam lolosnya tim tersebut ke Kejuaraan Eropa.