Perencanaan Timnas Indonesia U-22 Lemah, Wakil Ketua Umum PSSI Dituntut Bertanggung Jawab

Timnas Indonesia U-22 tidak berhasil memenuhi target meraih medali di SEA Games 2025 setelah gagal menembus semi-final. Pengamat sepakbola Binder Singh secara terbuka menagih tanggung jawab wakil ketua umum PSSI Zainuddin Amali atas kegagalan tersebut. Binder menilai Amali sebagai pihak yang paling layak dimintai penjelasan, karena berstatus penanggung jawab langsung timnas U-22.

Binder menyoroti unggahan Instagram anggota komite eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinuligga, yang menyatakan: “minta maaf, urusan timnas sepakbola putra untuk SEA Games, saya tidak mengerti'. Menurut Binder, pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat urusan timnas U-22 berada di bawah kendali Zainuddin Amali.