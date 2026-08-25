Perang 500 juta: mengapa Atletico berkata tidak kepada Barcelona dalam transfer Julian Alvarez?

Alasan pertama murni bersifat olahraga. Atletico tidak hanya menutup pintu bagi Barcelona, tetapi bagi semua pihak. Ucapan Gil Marin tegas: "Kami tidak akan menerima 100, 150, maupun 200 juta untuk Julian," seraya berpegang teguh pada klausul penalti fantastis senilai 500 juta euro.

Bagi Diego Simeone, tim melakukan lompatan kualitas musim panas ini dengan kedatangan nama-nama besar seperti Cuti Romero, Hojlund, Kang-in Lee, dan Grimaldo, di samping Arnau Ortiz.

Namun, bagian penentu yang menjadi landasan proyek meraih gelar adalah lini serang. Sebagaimana dikatakan Cholo setelah hasil imbang melawan Villarreal: "Jika kami ingin meraih gelar, kami perlu bersatu dan memiliki para penyerang penting, kami memiliki itu dan harus mempertahankannya."

Ini adalah kenyataan yang ditegaskan oleh angka-angka, sebab Alvarez saat ini adalah penyerang termahal ketiga di dunia dengan nilai 120 juta euro menurut Transfermarkt, hanya di belakang Haaland dan Mbappe. Sepuluh gol di Liga Champions membawa tim ke semifinal meski ia bermain dalam kondisi cedera pergelangan kaki, membuktikan bahwa ia tidak tergantikan di pasar gila yang harga-harganya dibayar dengan kenaikan 43% dari nilai sebenarnya.

Dengan tidak adanya tekanan untuk menjual demi financial fair play, serta hadirnya dana Apollo untuk mengangkat ambisi, maka menjual sang bintang akan menjadi langkah mundur.