Pep Guardiola Ungkap Isi Percakapan Intens Dengan Erling Haaland Usai Man City Menang Dramatis Atas Leeds
Foden Cetak Gol Kemenangan Dramatis Saat City Bangkit Lawan Leeds
Berusaha kembali ke performa terbaik menyusul kekalahan beruntun melawan Newcastle United dan Bayer Leverkusen di Liga Primer dan Liga Champions, City mengamankan kemenangan besar atas Leeds asuhan Daniel Farke. Unggul 2-0 berkat gol Phil Foden dan Josko Gvardiol, City sempat disamakan lewat gol Dominic Calvert-Lewin dan Lukas Nmecha.
Namun, pada menit pertama tambahan waktu, Foden mencetak gol keduanya sekaligus kemenangan City saat ia menggiring bola ke ruang kosong sebelum melepaskan tembakan melewati kiper Leeds Lucas Perri. Hasil ini membuat tim asuhan Guardiola naik ke posisi kedua klasemen, terpaut empat poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal, yang akan menghadapi tim peringkat ketiga Chelsea pada Minggu malam.
Haaland Gagal Cetak Gol ke-100 EPL di Sore yang Menjengkelkan
Dalam pertandingan yang terbukti membuat frustrasi bagi Haaland, sang striker gagal menambah pundi-pundi golnya di musim 2025/26. Meski bermain 90 menit penuh, pemain berusia 25 tahun itu — pencetak gol terbanyak liga dengan 14 gol hanya dalam 13 pertandingan — gagal mencetak gol melawan Leeds, klub yang pernah dibela ayahnya, Alf Inge Haaland, antara 1997 dan 2000.
Kecewa karena upayanya menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol Liga Primer tertunda, Haaland kemudian terlibat diskusi intens dengan Guardiola setelah peluit akhir.
Setelah tampak menyampaikan maksudnya, mantan penyerang Borussia Dortmund itu mencoba berjalan pergi sebelum dipeluk dua kali oleh manajer City, yang juga ingin mengungkapkan perasaannya. Baik Haaland maupun Guardiola tersenyum setelah obrolan mereka akhirnya selesai.
Guardiola Ungkap Apa yang Dikatakannya pada Haaland
Dan Guardiola kini mengungkapkan apa yang dia katakan kepada Haaland setelah pertandingan. Membuka tabir kejadian tersebut, mantan bos Barcelona dan Bayern Munich itu mengatakan kepada BBC Sport: “Dia akan melakukannya [mencetak gol ke-100] di pertandingan berikutnya."
“Kami hanya berbicara tentang istirahat. Dia punya tubuh yang besar. Menit bermain, menit bermain, pada saat itu Anda segar."
“Istirahat [itu] bukan hanya kaki [menunjuk ke kepalanya]. Ini tidak seperti Phil atau Jeremy [Doku], mereka bisa istirahat. Erling adalah pria besar. Kami sangat membutuhkannya.”
Sementara itu, Haaland mengunggah postingan di Instagram setelah kemenangan telat City atas Leeds, dengan tulisan singkat: "Tidak mudah hari ini tapi kami tidak pernah menyerah!"
Mantan Bos Barcelona dan Bayern Puji Bakat 'Spesial' Foden
Mengakui dia "lega" setelah Foden muncul sebagai pahlawan kemenangan City di tahap akhir laga ketat melawan Leeds, Guardiola merasa timnya seharusnya bisa menyudahi pertandingan jauh lebih awal.
Dalam konferensi pers pasca-pertandingannya, pria Catalunya itu berkata: "Pertandingan tidak berada di tempat yang sempurna di babak pertama, tetapi seharusnya sudah berakhir mengingat peluang yang kami miliki dan kami tidak kebobolan. Dan setelah itu dengan brilian, Daniel mengubah sistem seperti yang dilakukan Leverkusen, 5-3-2 dan kami kebobolan gol yang kami berikan di menit-menit pertama [babak kedua]."
"Pembangunan serangan (build-up) benar-benar berbeda, dan bentuk permainan memengaruhi cara Anda bermain. Sepakbola adalah emosi dan pada saat itu kami kebobolan yang kedua. Kami melangkah maju dan bereaksi dengan sangat baik. Omar dan Cherki masuk, dan kami memiliki lebih banyak pemain di dalam kotak penalti."
“Di menit terakhir kami harus memasukkan bola dengan cepat ke dalam kotak penalti karena pada saat itu prosesnya tidak ada. Bersama bek sayap atau pemain sayap, itu tidak masalah. Pada akhirnya itu adalah kualitas Phil lagi, pemain dengan [bakat] spesial.”
City kembali beraksi saat bertandang ke Fulham di liga pada Selasa, sebelum menjamu tim promosi Sunderland Sabtu depan. Pasukan Guardiola kemudian menuju Real Madrid untuk pertandingan Liga Champions yang dinanti-nantikan pada 10 Desember.
