Pep Guardiola Ungkap Isi Percakapan Intens Dengan Erling Haaland Usai Man City Menang Dramatis Atas Leeds

Mengakui dia "lega" setelah Foden muncul sebagai pahlawan kemenangan City di tahap akhir laga ketat melawan Leeds, Guardiola merasa timnya seharusnya bisa menyudahi pertandingan jauh lebih awal.

Dalam konferensi pers pasca-pertandingannya, pria Catalunya itu berkata: "Pertandingan tidak berada di tempat yang sempurna di babak pertama, tetapi seharusnya sudah berakhir mengingat peluang yang kami miliki dan kami tidak kebobolan. Dan setelah itu dengan brilian, Daniel mengubah sistem seperti yang dilakukan Leverkusen, 5-3-2 dan kami kebobolan gol yang kami berikan di menit-menit pertama [babak kedua]."

"Pembangunan serangan (build-up) benar-benar berbeda, dan bentuk permainan memengaruhi cara Anda bermain. Sepakbola adalah emosi dan pada saat itu kami kebobolan yang kedua. Kami melangkah maju dan bereaksi dengan sangat baik. Omar dan Cherki masuk, dan kami memiliki lebih banyak pemain di dalam kotak penalti."

“Di menit terakhir kami harus memasukkan bola dengan cepat ke dalam kotak penalti karena pada saat itu prosesnya tidak ada. Bersama bek sayap atau pemain sayap, itu tidak masalah. Pada akhirnya itu adalah kualitas Phil lagi, pemain dengan [bakat] spesial.”

City kembali beraksi saat bertandang ke Fulham di liga pada Selasa, sebelum menjamu tim promosi Sunderland Sabtu depan. Pasukan Guardiola kemudian menuju Real Madrid untuk pertandingan Liga Champions yang dinanti-nantikan pada 10 Desember.